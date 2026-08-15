«БУДИ УТОМО»

«БУДИ УТОМО» - первая национальная индонезийская культурно- просветительная организация.

Со­зда­на в Ба­та­вии 20 мая 1908 года под руководством ли­бе­ра­лов Су­то­мо, Рад­жи­ма­на Ве­дио­динин­гра­та и Чок­роа­ми­но­то. Объ­е­ди­ня­ла пред­ста­ви­те­лей сту­ден­че­ст­ва, ин­тел­ли­ген­ции и чи­нов­ни­че­ст­ва.

Вы­сту­па­ла за рас­ши­ре­ние си­сте­мы западного об­ра­зо­ва­ния при со­хра­не­нии национально-куль­тур­но­го на­сле­дия. Име­ла свои от­де­ле­ния во мно­гих го­ро­дах острова Ява. С 1917 года «Буди утомо» - по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тического тол­ка: в её про­грам­му бы­ло вклю­че­но тре­бо­ва­ние соз­да­ния национально де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва и ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки.

В ус­ло­ви­ях на­чав­ших­ся в 1922 году го­не­ний на чле­нов «Буди утомо» в ор­га­ни­за­ции на­ча­ли пре­об­ла­дать ре­во­люционные на­строе­ния. С начала 1930-х годов «Буди утомо» вы­сту­па­ла за по­этап­ную де­ко­ло­ни­за­цию стра­ны и её са­мо­оп­ре­де­ле­ние .

В 1935 году вли­лась в национально-ли­бе­раль­ную Пар­тию Ве­ли­кой Ин­до­не­зии (Па­рин­д­ра). День воз­ник­но­ве­ния «Буди утомо» стал от­ме­чать­ся в Ин­до­не­зии как День национального про­бу­ж­де­ния.

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