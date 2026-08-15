«БУДИ УТОМО»
«БУДИ УТОМО» - первая национальная индонезийская культурно-просветительная организация.
Создана в Батавии 20 мая 1908 года под руководством либералов Сутомо, Раджимана Ведиодининграта и Чокроаминото. Объединяла представителей студенчества, интеллигенции и чиновничества.
Выступала за расширение системы западного образования при сохранении национально-культурного наследия. Имела свои отделения во многих городах острова Ява. С 1917 года «Буди утомо» - политическая организация либерально-демократического толка: в её программу было включено требование создания национально демократического правительства и либерализации экономики.
В условиях начавшихся в 1922 году гонений на членов «Буди утомо» в организации начали преобладать революционные настроения. С начала 1930-х годов «Буди утомо» выступала за поэтапную деколонизацию страны и её самоопределение.
В 1935 году влилась в национально-либеральную Партию Великой Индонезии (Париндра). День возникновения «Буди утомо» стал отмечаться в Индонезии как День национального пробуждения.
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