БУДЁННОВСК

БУДЁННОВСК - город в России, в восточной части Ставропольского края, центр Будённовского района.

Население 65,5 тысяч человек (2005). Рас­по­ло­жен в Пред­кав­ка­зье, на реке Ку­ма. Железнодорожная стан­ция, узел ав­то­до­рог.

На мес­те совреиенного Будённовска в XIII-XVI веках су­ще­ст­во­вал круп­ней­ший на Северном Кав­ка­зе зо­ло­то­ор­дын­ский го­род Мад­жар, рас­по­ла­гав­ший­ся на ожив­лён­ном тор­го­вом пу­ти из Азии в Ев­ро­пу.

В 1795 году армянские пе­ре­се­лен­цы ос­но­ва­ли в Кав­каз­ском на­ме­ст­ни­че­ст­ве , близ раз­ва­лин Мад­жа­ра, тор­го­во-ре­мес­лен­ное по­се­ле­ние Ка­ра­баг­лы, на­зван­ное в па­мять о Ка­ра­ба­хе. В 1799 году по­се­ле­ние пре­об­ра­зо­ва­но в Го­род Свя­то­го Кре­ста. В 1799-1802 годах за­штат­ный го­род Ас­т­ра­хан­ской губернии, в 1802-1822 годах Кав­каз­ской губернии, в 1822-1847 годах Кав­каз­ской области, в 1847-1910/11 годах Став­ро­поль­ской губернии. В 1910/11-1921 годах уезд­ный го­род Став­ро­поль­ской губернии, в 1921-1924 годах Тер­ской губернии. В 1921-1935 и 1957-1973 годах но­сил название При­кумск; в 1935 году го­ро­ду при­свое­но имя С.М. Бу­дён­но­го (до 1957 года, вновь Будённовск с 1973 года). В 1924-1934 годах рай­он­ный центр Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края, с 1934 года Став­ро­поль­ско­го края (в 1934-1937 годах-Се­ве­ро-Кав­каз­ского, в 1937-1943 годах - Орд­жо­ни­ки­дзев­ского).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в 1942-1943 годах был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Се­ве­ро-­Кав­каз­ской опе­ра­ции 1943 года, яв­ляв­шей­ся со­став­ной ча­стью Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов.

В 1970-1980-х годах го­род ин­тен­сив­но раз­ви­вал­ся по­сле от­кры­тия в ре­гио­не неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, а так­же в свя­зи с вво­дом в экс­плуа­та­цию круп­ней­ше­го в СССР При­кум­ско­го за­во­да пла­ст­масс (ны­не «Став­ро­лен»).

14 июня 1995 года Будённовск под­верг­ся на­па­де­нию тер­ро­рис­тов, за­хва­тив­ших ряд городских объ­ек­тов, в том числе городскую боль­ни­цу, где они удер­жи­ва­ли свыше 1800 за­лож­ни­ков. 19 ию­ня тер­ро­ри­сты взя­ли с со­бой около 100 за­лож­ни­ков и по­ки­ну­ли Будёновск, за­тем, от­пус­тив за­лож­ни­ков, уш­ли в гор­ные рай­оны Чеч­ни. В хо­де со­бы­тий в Будёновске по­гиб­ло свыше 100 человек, свыше 400 по­лу­чи­ло ра­не­ния.

В юго-восточной части Будёновска - па­мят­ник ис­то­рии фе­де­раль­но­го зна­че­ния го­ро­ди­ще Мад­жа­ры. В Будёновске со­хра­ни­лась де­ре­вян­ная церковь Ка­зан­ской ико­ны Бо­го­ма­те­ри (1895).

При­кум­ская опыт­но-се­лек­ци­он­ная стан­ция Став­ро­поль­ско­го НИИ сельского хозяйства. На­уч­но-экс­пе­риментальный про­из­водственный ком­би­нат Российской ака­де­мии сельскохозяйственных на­ук.

Крае­ведческий му­зей (1992). На­род­ный (1958) и ку­коль­ный те­ат­ры.

Будённовск - центр сельскохозяйственного рай­она (мно­го­численные пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственного сы­рья, в том числе эле­ва­тор).

За­во­ды: по­ли­эти­ле­но­вых труб, ма­ши­но­стро­ительные (из­де­лия кон­тей­нер­но­го ти­па, вклю­чая ва­го­ны-до­ма, и др.); про­изводство по­ли­эти­ле­на («Став­ро­лен») и др..

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