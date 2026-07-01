БУДДИСТСКИЕ ШКОЛЫ
БУДДИСТСКИЕ ШКОЛЫ - институт духовного образования в буддизме.
Возникли с распространением буддизма как религиозно-философского учения (VI-V века до н. э., Индия), преимущественно при монастырях. В разные периоды были многочисленны в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока (Индия, Китай, Корея, Япония и др.), во многих странах стали первыми образовательными учреждениями.
Буддистские школы играли важную роль в древних и средневековых азиатских обществах, т. к. считалось, что подлинное познание и приобщение к учению Будды возможно именно через прочтение ряда канонических книг. Обучение в буддистских школах было иерархизировано и дифференцировано по содержанию. Наряду с общим минимумом предметов (алфавит, грамматика, изучение канонических книг, счёт и др.) предусматривались существенные различия в образовании мирян и будущих монахов.
Духовное образование рассматривалось как «восхождение» учеников от ступени к ступени, вплоть до чтения сложнейших теолого-философскихсочинений. В зависимости от статуса монастыря при нём существовала начальная или высшая буддистская школа В школы принимались дети в возрасте 5-8 лет без учёта их сословно-кастовой принадлежности; обучение продолжалось до 15-25 лет, велось на местных языках.
Буддийские монахи выработали последовательную педагогическую систему, основанную на принципах: возможно меньшее количество учеников у одного наставника; достижение духовной близости учителя и ученика; отрицание искусственного стимулирования образовательного процесса, т. е. ответы только на актуальные в данный момент вопросы; комплексное развитие ума, нравственности, памяти, физической культуры. Использовались многочисленные приёмы педагогического воздействия и взаимодействия учителя и воспитанника, в т. ч. логические познавательные задачи, построенные на парадоксах (коаны), самосозерцание, медитация.
В странах, где распространён буддизм, Буддистские школы существуют в модифицированном виде и в XXI веке.