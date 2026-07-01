БУДДИСТСКИЕ ШКОЛЫ

БУДДИСТСКИЕ ШКОЛЫ - институт духовного образования в буддизме.

Воз­ник­ли с рас­про­стра­не­ни­ем буд­диз­ма как ре­лигиозно-фи­лософского уче­ния (VI-V века до н. э., Ин­дия), пре­имущественно при мо­на­сты­рях. В раз­ные пе­рио­ды бы­ли мно­го­чис­лен­ны в ре­гио­нах Юж­ной и Юго-Восточной Азии, Даль­не­го Вос­то­ка (Ин­дия, Ки­тай, Ко­рея, Япо­ния и др.), во многих стра­нах ста­ли пер­вы­ми об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми.

Буддистские школы иг­ра­ли важ­ную роль в древ­них и средневековых ази­атских об­ще­ст­вах, т. к. счи­та­лось, что под­лин­ное по­зна­ние и при­об­ще­ние к уче­нию Буд­ды воз­мож­но имен­но че­рез про­чте­ние ря­да ка­но­нических книг. Обу­че­ние в буддистских школах бы­ло ие­рар­хи­зи­ро­ва­но и диф­фе­рен­ци­ро­ва­но по со­дер­жа­нию. На­ря­ду с об­щим ми­ни­му­мом пред­ме­тов (ал­фа­вит, грам­ма­ти­ка, изу­че­ние ка­но­нических книг, счёт и др.) пре­ду­смат­ри­ва­лись су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия в об­ра­зо­ва­нии ми­рян и бу­ду­щих мо­на­хов .

Ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние рас­смат­ри­ва­лось как «вос­хо­ж­де­ние» уче­ни­ков от сту­пе­ни к сту­пе­ни, вплоть до чте­ния слож­ней­ших тео­ло­го-фи­лософскихсо­чи­не­ний. В за­ви­си­мо­сти от ста­ту­са мо­на­сты­ря при нём су­ще­ст­во­ва­ла на­чаль­ная или выс­шая буддистская школа В шко­лы при­ни­ма­лись де­ти в воз­рас­те 5-8 лет без учё­та их со­слов­но-кас­то­вой при­над­леж­но­сти; обу­че­ние про­дол­жа­лось до 15-25 лет, ве­лось на ме­ст­ных язы­ках.

Буд­дий­ские мо­на­хи вы­ра­бо­та­ли по­сле­до­ва­тель­ную пе­да­го­гическую сис­те­му, ос­но­ван­ную на прин­ци­пах: воз­мож­но мень­шее ко­личе­ст­во уче­ни­ков у од­но­го на­став­ни­ка; дос­ти­же­ние ду­хов­ной бли­зо­сти учи­те­ля и уче­ни­ка; от­ри­ца­ние ис­кусственного сти­му­ли­ро­ва­ния об­ра­зо­вательного про­цес­са, т. е. от­ве­ты толь­ко на ак­ту­аль­ные в дан­ный мо­мент во­про­сы; ком­плекс­ное раз­ви­тие ума, нрав­ст­вен­но­сти, па­мя­ти, фи­зической куль­ту­ры. Ис­поль­зо­ва­лись мно­го­численные приё­мы пе­да­го­гического воз­дей­ст­вия и взаи­мо­дей­ст­вия учи­те­ля и вос­пи­тан­ни­ка, в т. ч. ло­ги­че­ские по­зна­вательные за­да­чи, по­стро­ен­ные на па­ра­док­сах (коа­ны), са­мо­со­зер­ца­ние, ме­ди­та­ция .

В стра­нах, где рас­про­стра­нён буд­дизм, Буддистские школы су­ще­ст­ву­ют в мо­ди­фи­ци­ро­ван­ном ви­де и в XXI веке.

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