БУДДХАГХОША

БУДДХАГХОША - буддийский мыслитель школы махавихара в традиции тхеравады.

Вы­хо­дец из брах­ман­ско­го ро­да Ма­гад­хи (Ин­дия).

Буддхагхоша пе­ре­шёл в буд­дизм и на дол­гое вре­мя обос­но­вал­ся на Ланке в Ану­рад­ха­пу­ре (ны­не Шри-Ланка), по­ки­нув его в ре­зуль­та­те ино­зем­но­го втор­же­ния.

По не­ко­то­рым дан­ным, умер в Мьян­ме.

Основной труд Буддхагхоши - «Ви­судд­хи­маг­га» («Путь очи­ще­ния») - соз­дан на па­ли и счи­та­ет­ся клас­сическим пу­те­во­ди­те­лем по тео­рии и прак­ти­ке ме­ди­та­ции . Пе­ре­вёл на па­ли и от­ком­мен­ти­ро­вал основные тек­сты Сут­та- и Ви­ная-пи­та­ки (смотри Ти­пи­та­ка).

Главной за­слу­гой Буддхагхоши яв­ля­ет­ся соз­да­ние все­ох­ва­ты­ваю­щей сис­те­мы ду­хов­ной прак­ти­ки, учи­ты­ваю­щей ин­ди­ви­ду­аль­ные ка­че­ст­ва адеп­тов. Под­чёр­ки­вал пре­вос­ход­ст­во «ак­тив­ных» ме­то­дов ме­ди­та­ции, свя­зан­ных с «про­зре­ни­ем» буд­дий­ских ис­тин (ви­пас­са­на), над клас­сической сис­те­мой дхьян (па­ли джха­на), пред­по­ла­гаю­щей по­сте­пен­ное «по­га­ше­ние» соз­на­ния.

Сочинения:

Visuddhimagga. L., 1921-1922. Vol. 1-3;

The path of purity. L., 1923-1931. Vol. 1-3

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)