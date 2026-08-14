БУДДЕ АЛЕКСАНДР ЭММАНУИЛОВИЧ

Из дворян Лифляндской губернии, лютеранин. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. 13.8.1852 произведен в прапорщики с назначением в 18-ю полевую артиллерийскую бригаду. Участник Крымской войны. 6.9.1854 произведен в подпоручики. 23.10.1856 произведен в поручики. Участник Кавказской войны. 26.8.1862 произведен в штабс-капитаны.2.7.1865 произведен в капитаны за отличие по службе. 23.1.1869 переведен в Брест-Литовскую крепостную артиллерию. 17.2.1869 произведен в подполковники за отличие по службе. 3.9.1870 назначен командиром 1-й батареи 12-й артиллерийской бригады. 30.8.1876 произведен в полковники. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 9.12.1888 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 17-й артиллерийской бригады. 9.1.1890 назначен командиром 9-й артиллерийской бригады. 9.8.1896 назначен и. д. начальника артиллерии 14-го армейского корпуса. 6.12.1897 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности. 1.1.1898 назначен начальником артиллерии 21-го армейского корпуса. 2.9.1902 назначен членом Александровского комитета о раненых. 6.12.1906 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. Скончался от дизентерии и прогрессивно нарастающей слабости сердца. 18.6.1915 погребен на кладбище Аскольдова могила в Киеве. 22.7.1915 исключен из списков умершим.

Жена: дочь статского советника Ольга Васильевна (урожденная Смирнова). Детей не имел.