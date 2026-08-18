БУДДА ШАКЬЯМУНИ (букв. ‒ пробуждённый отшельник из (рода) Шакьев; санскр. buddha ‒ просветлённый, пробуждённый; muni ‒ отшельник, аскет); также Бхагаван («Благословенный»), Татхагата («Так ушедший»).
Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма, последний будда перед грядущим Майтреей (приход которого Б. Ш. предсказывает), проповедовавший Дхарму, на основе которой сложилось буддийское вероучение.
Даты рождения, религ. просветления или, точнее, пробуждения (бодхи) и смерти (паринирваны) Б. Ш. в разных буддийских традициях определяются различно: согласно сингальским «длинным» хроникам, Б. Ш. родился в 624 или 623 до н. э. и достиг паринирваны в 544 или 543 до н. э. (в соответствии с этой датой, официально признанной ЮНЕСКО, в 1956 праздновалось 2500-летие буддизма).
По версии япон. буддистов, опирающейся на «короткие» хроники, Б. Ш. жил в 448–368 до н. э.; известны также др. даты: ок. 566 или 563 до н. э. – 486 или 483 до н. э. и ок. 460–380 до н. э.
В палийской Сутта-питаке (см. Типитака) жизнь Б. Ш. описывается начиная с момента, когда, достигнув «просветления», он решил проповедовать своё учение.
Сутты содержат сведения об обстоятельствах и географии его проповеднической деятельности (упоминается 173 населённых пункта, из них 10 – города), о его слушателях и собеседниках.
Позднее появляются полные жизнеописания Б. Ш. Самые известные из них – «Лалитавистара», «Буддхачарита» Ашвагхоши, «Махавасту», «Нидана-катха» и др.; «Махапаринирвана-сутра» содержит сведения о последних месяцах жизни Б. Ш. и о его смерти, в «Дхармачакраправартана-сутре» описывается его первая проповедь.
Этапы жизни. В разл. буддийских традициях жизнь Б. Ш. принято разделять на ряд этапов, в т. ч.: принятие решения родиться в мире людей; схождение с неба Тушита; вхождение в лоно матери; рождение; накопление мирских знаний; жизнь в удовольствиях; уход из дворца; аскеза; достижение состояния будды; проповедь Дхармы; вхождение в нирвану.
Согласно традиции, Б. Ш. родился в месяц весакха в царской семье в стране племени шакьев (Сев. Индия), недалеко от их столицы Капилавасту (на яз. пали – Капилаваттху), в роще или парке Лумбини. Отца Б. Ш. звали Шуддходана, мать – Майядева.
От рождения Б. Ш. имел все «признаки великого человека» (махапурушалакшана), и брахманы предсказали, что он станет или буддой, или идеальным справедливым царём (чакравартин).
Отец Б. Ш. предпочёл второе, дав сыну светское образование и всецело оградив от трудностей и скорбей жизни.
Пребывая до 29 лет в специально построенном для него дворце, Б. Ш. женился на царевне Яшодхаре, и у них родился сын Рахула.
Традиция свидетельствует, что однажды (по др. источникам, последовательно, во время трёх или четырёх своих выходов из дворца) на улицах Капилавасту Б. Ш. увидел 4 знамения, 3 из которых (старик, прокажённый, похоронная процессия) показали ему неустойчивость сансары (бытия, связанного с цепью рождений и переходом из одного существования в другое), а 4-е (отшельник) – путь к освобождению.
После этого Б. Ш. покинул дворец и 6 лет провёл в обителях аскетов (главными учителями Б. Ш. были Алара Калама и Удраки Рамапутра), а затем начал собственные поиски освобождения.
В возрасте 35 лет, одержав победу над искусителем Марой, на 49-й день после того, как Б. Ш. сел под бодхи деревом, стремясь обрести совершенство, он достиг просветления (бодхи) и стал буддой.
Вследствие этого он познал, что бытие – страдание, непрерывная череда рождений и смертей и что от неё можно освободиться; что он стал всеведущим и достиг освобождения (мокша) от сансары; что он пребывает в мире только из сострадания (каруна) к существам, проповедуя Срединный Путь спасения, пролегающий между крайностями наслаждения и самоистязания; что он безжеланным шествует в нирвану.
Последующие 45 лет жизни Б. Ш. проповедовал Дхарму в городах государств, расположенных по среднему течению Ганга.
Первую проповедь он произнёс близ Варанаси, последнюю – в Кушинагаре (места рождения, просветления, первой проповеди и последней проповеди наиболее почитаемы буддистами всего мира). Многие из учеников Б. Ш. (Шарипутра, Маудгальяяна, Кашьяпа, Субхути и др.) стали архатами.
В возрасте 80 лет Б. Ш. ушёл в паринирвану, что означало его полное исчезновение из всех планов существования.
Однако ещё среди ранних буддийских общин были такие, в которых Б. Ш. пытались представлять некой надмирной (локоттара), вечной сущностью, а с развитием махаяны возникает потребность «воскресить» его.
Объявляется, что Б. Ш. сказал об уходе в паринирвану в «педагогических» целях, чтобы его последователи не бездействовали, рассчитывая на его помощь.
На самом деле он вечен, и, когда это необходимо, будет появляться в одном из трёх своих тел (Трикая). Главным извечным «телом Будды» объявлялась Дхармакая – Тело Учения, или Закона, «таковость» (Татхата), реальность как она есть, вечно пробуждённое сознание.
Это высшее Тело может проявлять себя на разных уровнях буддийского психокосмоса: на уровне рупа-дхату и арупа-дхату (мира форм и мира не-форм) – как «тело наслаждения» (Самбхогакая), на уровне кама-дхату (мира желаний) – как материальное «превращённое тело» (Нирманакая). Именно «превращённым телом» считают махаянисты историч. Б. Ш.
Иконография. Первоначально Б. Ш. символизировали: колесо, ступа, бодхи дерево, трон, а также отпечатки ступней. Первые антропоморфные изображения Б. Ш. были созданы в 1 в. до н. э. на северо-западе Индии (в Гандхаре и Матхуре). Иконографич. типы, принятые для изображения Б. Ш., одинаковы для всех видов изобразит. иск-ва (скульптуры, рельефа, живописи). Cодержательная сторона изобразит. канона Б. Ш. складывалась на основе текстов Типитаки, комментариев к ним и апокрифов, а формальная – под влиянием традиции эллинизма. Изображения Б. Ш. считались копиями с некоего мифич. оригинала (якобы исполненного с натуры), в котором были запечатлены «признаки великого человека», отмечавшие Сиддхартху Гаутаму. Совокупность этих признаков составила канон лакшан (канон 32 признаков Будды), в который вошли 32 главных и 80 малых знаков, в т. ч. урна (небольшое пятно-родинка на лбу), ушниша (выступ на голове), чакра (колесо на ступнях и ладонях), длинные руки с изящными пальцами, выступающие пятки, прямое стройное тело, широкие плечи, «спрятанный» половой орган, золотистая гладкая кожа. Некоторые отличит. черты иконографии Б. Ш., появившиеся в каноне лакшан, были взяты из его жизнеописания: удлинённые мочки ушей (знак благородного происхождения Сиддхартхи Гаутамы, носившего, как и все знатные люди, тяжёлые серьги), короткие волосы на голове в виде мелких локонов (знак, напоминавший о совершённом принцем обряде обрезания волос, когда он стал отшельником) и др.
В ряде буддийских источников встречаются упоминания о шестицветных лучах, исходящих из тела Б. Ш. Этот «трансцендентный» свет – символ сакральной энергии (теджа) – воспроизводится по-разному: золочением лица и фигуры, ореолом или нимбом вокруг головы, а иногда и всего тела, завершением ушниши «язычком» пламени и др.
Иконография Б. Ш. включает также канонические позы (асаны) и жесты (мудры), смысловое содержание которых непосредственно связано с событиями его жизни.
Всего насчитывается 4 асаны Б. Ш.: сидящий, стоящий, идущий и лежащий. К основным мудрам относятся: бхумиспарша («касающийся земли» правой рукой), дхьяна, или самадхи (сидящий в медитации со сложенными на скрещённых ногах руками), витарка (жест поучения, при котором большой и указательные пальцы образуют кольцо – символ колеса Дхармы – Учения Б. Ш.), абхая (жест дарования бесстрашия, успокоения и защиты, когда поднятая рука обращена ладонью к зрителю), дхармачакра (Б. Ш., читающий проповедь с соединёнными пальцами рук перед грудью), варада (жест благословения, когда опущенная рука обращена ладонью к зрителю). Самые распространённые иконографические типы: Б. Ш. с мудрой бхумиспарша (с помощью этой мудры он призвал богиню Земли в свидетели его бесчисленных заслуг, чтобы посрамить демона Мару), Б. Ш. с мудрой самадхи (напоминание о его великой 7-недельной медитации).
Существуют св. 50 иконографических вариантов, основанных на разных сочетаниях мудр и асан. Появление этих типов буддийская традиция связывает с Великим чудом в Шравасти, когда Б. Ш. сотворил множество своих «двойников», находившихся в разных позах и чудесным образом заполнивших всё воздушное пространство.
Сидящие и стоящие фигуры типичны для всех буддийских традиций; идущий Б. Ш. (обычно трактуется как спускающийся с небес Таватимса после проповеди) получает широкое распространение только в странах Индокитая; лежащие фигуры (данный образ воспроизводит Б. Ш. в последний момент его земной жизни, символизируя переход в нирвану) встречаются редко.
Для иконографии Б. Ш. важны и др. детали: так, фигура иногда увенчивается короной и богато украшается (в знак духовной власти Б. Ш. – владыки Истины и Дхармы).
Иллюстации:
Будда Шакьямуни (мудра дхармачакра). Статуя из Сарнатха. 5 в. (Индия). Архив БРЭ;
Будда Шакьямуни (мудра самадхи). Статуя из пещерного храма Соккурам близ Кёнджу. 8 в. (Корея) Архив БРЭ.