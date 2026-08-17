БУДБЕРГИ
БУДБЕРГИ - дворянский и баронский род.
Происходит из Вестфалии, первые упоминания о фон Будбергах относятся к XI веку. С конца XIV века часть Будбергов получила дополнение к фамилии - «фон Бённингхаузен» (von Bönninghausen) (по названию имения Будбергов). Из Вестфалии некоторые представители рода Будбергов переселились в Прибалтику, Скандинавию и др. На российской службе Будберги оказались с начала XVIII века после присоединения к России Лифляндии и Эстляндии в ходе Северной войны 1700-1721 годов.
В XVI веке известны братья Дитрих фон Бённингхаузен фон Б. (? - не ранее 1579 года), основатель немецкой ветви рода Будбергов, и Готгард фон Бённингхаузен фон Будберг (? - не ранее 1583 год), шталмейстер (1581 год) курляндского герцога Готгарда Кетлера. Сыновья последнего - Готгард (годы рождения и смерти неизвестны) и Вильгельм (1566-1637 годы) стали родоначальниками двух ветвей рода.
Из потомков Г. фон Будберга наиболее известен А. Я. Будберг. Племянник последнего - Александр Иванович (Александр Теодор) [21.11(02.12).1797 года - 27.12.1876(08.01.1877) года], генерал от кававлерии (1860 год), участник Кавказской войны 1817-1864 годов, русско-турецкой войны 1828-1829 годов и подавления Польского восстания 1830-1831 годов, адъютант генерал-фельдмаршалов П. Х. Витгенштейна и И. И. Дибича, начальник Черноморской береговой линии (1843-1851 годы), генера-адъютант (1844 год), чрезвычайный и полномочный комиссар в княжествах Молдавия и Валахия (1853-1854 годы). Его племянник - Андрей Андреевич (Иосиф Андреас Иоганн Мария) [12(24).06.1836 года -11(24).12.1916 года], гофмейстер (1899 год), министр-резидент при великом герцоге Саксен-Веймарском и великом герцоге Саксен-Альтенбургском (1897-1903 годы), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Вюртемберге (1903-1906 годы).
Потомки В. фон Будберга составили дом Фиренгоф-Сеннен в Лифляндии; 21.02(03.03).1693 года его внуки Готгард Иоганн [04(14).12.1634 года - после 1700 года], Леонард Густав [12(22).08.1640 года - 19(30).07.1708 года] и Готгард Вильгельм [31.08(10.09).1644 года - 31.03(11.04).1710 года] возведены шведским королём Карлом XI в баронское достоинство. Потомок их старшего брата Магнуса Вильгельма [26.12.1633 года (05.01.1634 года) - 16(26).04.1678 года] - А. П. Будберг. Предводителями дворянства Лифляндии были сын Л. Г. фон Будберга - Готгард Вильгельм [30.7(09.08).1685 года - 30.05(10.06).1749 года] в 1721-1727 годах и внук Леонард Иоганн [14(25).03.1727 года - 06(17).09.1796 года] в 1759-1765 годах и 1783-1786 годах. Племянники Л. И. фон Будберга: Богдан Васильевич (Готгард Вильгельм) [28.06(09.07).1766 года - 29.07(10.08).1832 года], тайный советник (1830 год), камергер (1801 год), в 1790-1791 годах сопровождал А. Я. Будберга во время поездки в Речь Посполиту, поверенный в делах в Стокгольме (1795-1796 годы), гражданский губернатор Эстляндской губернии (1818-1832 годы);
Карл Васильевич (Карл Людвиг) [28.06(09.07).1774 года - 27.08(08.09).1829 года], генерал-лейтенант (1826 год), ранен в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 год, командир (1811 год), шеф (1811-1816 годы) Лейб- кирасирского полка, отличился в Бородинском сражении 1812 года (ранен, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), в сражениях под Красным и Борисовом (его полк получил права «молодой гвардии» и георгиевские штандарты), нач. 2-й гусарской дивизии (с 1824 года), в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов командир авангарда российских войск в Болгарии, участвовал в осаде крепости Силистрия, в Кулевчинском сражении 1829 года;
Фёдор Васильевич (Теодор Отто) [29.03(09.04).1779 года - 31.08(12.09).1840 года], полковник, был женат (с 1816 года) на дочери А. Я. Будберга Елене Андреевне (Елене Юлиане) (1787-1856 годы). Их сын - А. Ф. Будберг. Дети последнего - Фёдор Андреевич (Теодор Пауль Андреас) [19.11.1851 года - 23.02.1916 года], гофмейстер (1908 год), чрезвычайный посланник и полномочный министра в Стокгольме (1905-1909 годы), чрезвычайный и полномочный посол в Мадриде (1909-1916 годы);
Александр Андреевич (Александр Пауль Андреас) [28.06.1853 года - 11(24).04.1914 года], обер-егермейстер (1913 год), статс-секретарь (1907 год), главноуправляющий Канцелярией Е. И. В. по принятию прошений (1899-1913 годы), член Государственного совета (с 1904 года), автор одного из проектов и участник обсуждения Манифеста 17 октября 1905 год, выступал политическим оппонентом С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, сторонник введения в России всеобщего избирательного права; коллекционер западноевропейской живописи.
Сын Г. В. фон Будберга - Иоганн Густав [10.07.1693 года - 15(26).03.1754 года], предводитель дворянства Лифляндии (1737-1742 годы). Его племянник - Отто Вильгельм [12(23).04.1730 года - 25.04(06.05).1793 года], действительный статский советник, ревельский губернский предводитель дворянства (1777-1780 годы). Внук О. В. фон Будберга - Роман Карлович (Рейнгольд Фридрих) [10(22).02.1816 года - 21.02(05.03).1858 года], старший секретарь эстляндского дворянства (1851-1858 годы), поэт, автор переводов на немецкий язык произведений М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1842 год), «Герой нашего времени» (1843 год). Его сын - Оттон Романович (Отто Бернгард) [18.02 (02.03).1850 года - 17.02 (02.03). 1907 год], действительный статский советник (1899 год), камергер (1899 год), эстляндский губернский предводитель дворянства (1893-1902 годы).
Род внесён в матрикулы Курляндии (1620 год), Эстляндии (1746 год) и Лифляндии (1747 год), в родословные книги Московской, Новгородской и Тульской губерний. В России все члены рода признаны в баронском достоинстве указами Сената (1856, 1862 годы) и Высочайше утверждённым мнением Государственного совета (1865 год).
Иллюстрации:
Герб рода баронов Будбергов. Девиз: «Решительно в деле, любезно в обхождении». Архив БРЭ.
К. В. Будберг. Портрет работы Дж. Доу. 1819-1825. Архив БРЭ.