БУДБЕРГИ

БУДБЕРГИ - дворянский и баронский род.

Про­ис­хо­дит из Вест­фалии, пер­вые упо­ми­на­ния о фон Будбергах от­но­сят­ся к XI веку. С конца XIV века часть Будбергов по­лу­чи­ла до­пол­не­ние к фа­ми­лии - «фон Бён­нинг­хау­зен» (von Bönninghausen) (по названию име­ния Будбергов). Из Вест­фа­лии не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли ро­да Будбергов пе­ре­се­ли­лись в При­бал­ти­ку, Скан­ди­на­вию и др. На российской служ­бе Будберги ока­за­лись с начала XVIII века по­сле при­сое­ди­не­ния к Рос­сии Лиф­лян­дии и Эс­т­лян­дии в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов .

В XVI веке из­вест­ны бра­тья Дит­рих фон Бён­нинг­хау­зен фон Б. (? - не ра­нее 1579 года), ос­но­ва­тель немецкой вет­ви ро­да Будбергов, и Гот­гард фон Бён­нинг­хау­зен фон Будберг (? - не ра­нее 1583 год), штал­мей­стер (1581 год) кур­лянд­ско­го гер­цо­га Гот­гар­да Кет­ле­ра. Сы­но­вья по­след­не­го - Гот­гард (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны) и Виль­гельм (1566-1637 годы) ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми двух вет­вей ро­да.

Из по­том­ков Г. фон Буд­бер­га наи­бо­лее из­вес­тен А. Я. Буд­берг . Пле­мян­ник по­след­не­го - Алек­сандр Ива­но­вич (Алек­сандр Тео­дор) [21.11(02.12).1797 года - 27.12.1876(08.01.1877) года], генерал от кававлерии (1860 год), уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов, русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов и по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, адъ­ю­тант генерал-фельд­мар­ша­лов П. Х. Вит­ген­штей­на и И. И. Ди­би­ча, начальник Чер­номор­ской бе­ре­го­вой ли­нии (1843-1851 годы), генера-адъ­ю­тант (1844 год), чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный ко­мис­сар в кня­же­ст­вах Мол­да­вия и Ва­ла­хия (1853-1854 годы). Его пле­мян­ник - Ан­д­рей Ан­д­рее­вич (Ио­сиф Ан­д­ре­ас Ио­ганн Ма­рия) [12(24).06.1836 года -11(24).12.1916 года], гоф­мей­стер (1899 год), министр-ре­зи­дент при великом гер­цо­ге Сак­сен-Вей­мар­ском и великом гер­цо­ге Сак­сен-Аль­тен­бург­ском (1897-1903 годы), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Вюр­тем­бер­ге (1903-1906 годы).

По­том­ки В. фон Буд­бер­га со­ста­ви­ли дом Фи­рен­гоф-Сен­нен в Лиф­лян­дии; 21.02(03.03).1693 года его вну­ки Гот­гард Ио­ганн [04(14).12.1634 года - по­сле 1700 года], Ле­о­нард Гус­тав [12(22).08.1640 года - 19(30).07.1708 года] и Гот­гард Виль­гельм [31.08(10.09).1644 года - 31.03(11.04).1710 года] воз­ве­де­ны шведским ко­ро­лём Кар­лом XI в ба­рон­ское дос­то­ин­ст­во. По­то­мок их стар­ше­го бра­та Маг­ну­са Виль­гель­ма [26.12.1633 года (05.01.1634 года) - 16(26).04.1678 года] - А. П. Буд­берг. Пред­во­ди­те­ля­ми дво­рян­ст­ва Лиф­лян­дии бы­ли сын Л. Г. фон Буд­бер­га - Гот­гард Виль­гельм [30.7(09.08).1685 года - 30.05(10.06).1749 года] в 1721-1727 годах и внук Ле­о­нард Ио­ганн [14(25).03.1727 года - 06(17).09.1796 года] в 1759-1765 годах и 1783-1786 годах. Пле­мян­ни­ки Л. И. фон Буд­бер­га: Бо­гдан Ва­силь­е­вич (Гот­гард Виль­гельм) [28.06(09.07).1766 года - 29.07(10.08).1832 года], тайный советник (1830 год), ка­мер­гер (1801 год), в 1790-1791 годах со­про­во­ж­дал А. Я. Буд­бер­га во вре­мя по­езд­ки в Речь По­спо­ли­ту, по­ве­рен­ный в де­лах в Сток­голь­ме (1795-1796 годы), гражданский гу­бер­на­тор Эст­лянд­ской губернии (1818-1832 годы);

Карл Ва­силь­е­вич (Карл Люд­виг) [28.06(09.07).1774 года - 27.08(08.09).1829 года], генерал-лейтенант (1826 год), ра­нен в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 год, командир (1811 год), шеф (1811-1816 годы) Лейб- ки­ра­сир­ско­го пол­ка, от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года (ра­нен, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), в сра­же­ни­ях под Крас­ным и Бо­ри­со­вом (его полк по­лу­чил пра­ва «мо­ло­дой гвар­дии» и ге­ор­ги­ев­ские штан­дар­ты), нач. 2-й гу­сар­ской ди­ви­зии (с 1824 года), в хо­де русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов командир аван­гар­да российских войск в Бол­га­рии, уча­ст­во­вал в оса­де кре­по­сти Си­ли­ст­рия, в Ку­лев­чин­ском сра­же­нии 1829 года;

Фё­дор Ва­силь­е­вич (Тео­дор От­то) [29.03(09.04).1779 года - 31.08(12.09).1840 года], пол­ков­ник, был же­нат (с 1816 года) на до­че­ри А. Я. Буд­бер­га Еле­не Ан­д­ре­ев­не (Еле­не Юлиа­не) (1787-1856 годы). Их сын - А. Ф. Буд­берг. Де­ти по­след­не­го - Фёдор Ан­д­рее­вич (Тео­дор Па­уль Ан­д­ре­ас) [19.11.1851 года - 23.02.1916 года], гоф­мей­стер (1908 год), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министра в Сток­голь­ме (1905-1909 годы), чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Мад­ри­де (1909-1916 годы);

Алек­сандр Ан­д­рее­вич (Алек­сандр Па­уль Ан­д­ре­ас) [28.06.1853 года - 11(24).04.1914 года], обер-егер­мей­стер (1913 год), статс-сек­ре­тарь (1907 год), глав­но­управ­ляю­щий Кан­це­ля­ри­ей Е. И. В. по при­ня­тию про­ше­ний (1899-1913 годы), член Государственного со­ве­та (с 1904 года), ав­тор од­но­го из про­ек­тов и уча­ст­ник об­су­ж­де­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 год, вы­сту­пал по­ли­тическим оп­по­нен­том С. Ю. Вит­те и П. А. Сто­лы­пи­на , сто­рон­ник вве­де­ния в Рос­сии все­об­ще­го избирательного пра­ва; кол­лек­цио­нер западноев­ропейской жи­во­пи­си.

Сын Г. В. фон Буд­бер­га - Ио­ганн Гус­тав [10.07.1693 года - 15(26).03.1754 года], пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Лиф­лян­дии (1737-1742 годы). Его пле­мян­ник - От­то Виль­гельм [12(23).04.1730 года - 25.04(06.05).1793 года], действительный статский советник, ре­вель­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1777-1780 годы). Внук О. В. фон Буд­бер­га - Ро­ман Кар­ло­вич (Рейн­гольд Фрид­рих) [10(22).02.1816 года - 21.02(05.03).1858 года], стар­ший сек­ре­тарь эс­т­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва (1851-1858 годы), по­эт, ав­тор пе­ре­во­дов на немецкий язык про­из­ве­де­ний М. Ю. Лер­мон­то­ва «Мцы­ри» (1842 год), «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» (1843 год). Его сын - От­тон Ро­ма­но­вич (От­то Берн­гард) [18.02 (02.03).1850 года - 17.02 (02.03). 1907 год], действительный статский советник (1899 год), ка­мер­гер (1899 год), эс­т­лянд­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1893-1902 годы).

Род вне­сён в мат­ри­ку­лы Кур­лян­дии (1620 год), Эс­т­лян­дии (1746 год) и Лиф­лян­дии (1747 год), в ро­до­слов­ные кни­ги Московской, Нов­го­род­ской и Туль­ской гу­бер­ний. В Рос­сии все чле­ны ро­да при­зна­ны в ба­рон­ском дос­то­ин­ст­ве ука­за­ми Се­на­та (1856, 1862 годы) и Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным мне­ни­ем Государственного со­ве­та (1865 год).

Иллюстрации:

Герб ро­да ба­ро­нов Буд­бер­гов. Де­виз: «Ре­ши­тель­но в де­ле, лю­без­но в об­хож­де­нии». Архив БРЭ.

К. В. Буд­берг. Порт­рет ра­бо­ты Дж. Доу. 1819-1825. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)