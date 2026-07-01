БУДБЕРГ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

БУДБЕРГ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - ба­рон, российский ди­пло­мат, государственный дея­тель, генерал от инфантерии.

Из ро­да Буд­бер­гов.

В русско-турецкую вой­ну 1768-1774 годов от­ли­чил­ся в Ларг­ском сра­же­нии 1770 года и Ка­гуль­ском сра­же­нии 1770 года.

Не­ко­то­рое вре­мя со­сто­ял в ма­сон­ской ло­же И. Рей­хе­ля.

В 1785-1790 годах ка­ва­лер при великом князе Алек­сан­д­ре Пав­лови­че (бу­ду­щем императоре Алек­сан­д­ре I), с 1787 года его учи­тель немецкого язы­ка. По по­ру­че­нию императрицы Ека­те­ри­ны II, го­то­вив­шей поч­ву для при­сое­ди­не­ния Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва к Рос­сии, в 1790-1791 годах был с мис­си­ей в Ре­чи По­спо­ли­той у К.Э. Би­ро­на (млад­ше­го бра­та гер­цо­га кур­лянд­ско­го П. Би­ро­на, не имев­ше­го муж­ско­го по­том­ст­ва), убе­дил его от­ка­зать­ся от пра­ва на­сле­до­ва­ния гер­цог­ст­ва в поль­зу сво­их сы­но­вей (в 1791-1793 годах Будберг осу­ще­ст­в­лял «вер­хов­ный над­зор» за ни­ми, ко­гда они пе­ре­еха­ли в Рос­сию).

За­ни­мал­ся под­го­тов­кой ди­на­стических бра­ков: в 1795 году великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча с гер­цо­ги­ней Сак­сен-Ко­бург­ской Юлиа­ной Ген­ри­ет­той Уль­ри­кой (в пра­во­сла­вии Ан­на Фё­до­ров­на) (за­клю­чён в 1796 году), в 1796 году - великой княж­ны Алек­сан­д­ры Пав­лов­ны со шведским ко­ро­лём Гус­та­вом IV Адоль­фом (не со­сто­ял­ся).

Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Сток­голь­ме (1796-1803), уча­ст­во­вал в уточ­не­нии русско-шведской гра­ни­цы, го­то­вил за­клю­че­ние Гат­чин­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду Рос­си­ей и Шве­ци­ей (1799).

Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (1804-1807). Министр иностранных дел (17(29) июня 1806 - 30 августа (11 сентября) 1807). Про­вёл пре­об­ра­зо­ва­ния в струк­ту­ре и ра­бо­те МИД , для обес­пе­че­ния ин­фор­мационной под­держ­ки дея­тель­но­сти ве­дом­ст­ва ор­га­ни­зо­вал из­да­ние еже­не­дель­ной газеты «Jour­nal du Nord» на французском языке, вы­хо­див­шей в 1806-1812 годах в соз­дан­ном при уча­стии МИД из­да­тель­ст­ве А.И. Плю­ша­ра. Мак­си­маль­но спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию четвертой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. Вы­сту­пал про­тив каких-либо ус­ту­пок императору На­по­ле­о­ну I .

Од­ну из сво­их за­дач ви­дел в ми­ни­ми­за­ции влия­ния Фран­ции на Ос­ман­скую им­пе­рию. Счи­тал обос­но­ван­ным си­ло­вое дав­ле­ние на Ос­ман­скую им­пе­рию в слу­чае её аг­рес­сив­ной по­ли­ти­ки.

Ак­тив­но за­щи­щал эко­но­мические ин­те­ре­сы Рос­сии, в 1806-1807 годах российские куп­цы со­хра­ня­ли пра­во тор­го­вать с Фран­ци­ей во­пре­ки про­тес­там со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии.

При­сут­ст­во­вал при под­пи­са­нии Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года, од­на­ко по лич­ной прось­бе На­по­ле­о­на I, об­ра­щён­ной к Алек­сан­д­ру I, в пе­ре­го­во­рах не уча­ст­во­вал. В том же го­ду по собственному про­ше­нию уво­лен от за­ни­мае­мых долж­но­стей «до из­ле­че­ния бо­лез­ни», в 1808 году - окон­ча­тель­но от служ­бы.

Иллюстрация:

А.Я. Буд­берг. Фо­то­ти­пия с порт­ре­та ра­бо­ты ху­дож­ни­ка А. Граф­фа. Начало XIX в. Архив БРЭ.