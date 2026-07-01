БУДБЕРГ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
БУДБЕРГ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - барон, российский дипломат, государственный деятель, генерал от инфантерии.
Из рода Будбергов.
В русско-турецкую войну 1768-1774 годов отличился в Ларгском сражении 1770 года и Кагульском сражении 1770 года.
Некоторое время состоял в масонской ложе И. Рейхеля.
В 1785-1790 годах кавалер при великом князе Александре Павловиче (будущем императоре Александре I), с 1787 года его учитель немецкого языка. По поручению императрицы Екатерины II, готовившей почву для присоединения Курляндского герцогства к России, в 1790-1791 годах был с миссией в Речи Посполитой у К.Э. Бирона (младшего брата герцога курляндского П. Бирона, не имевшего мужского потомства), убедил его отказаться от права наследования герцогства в пользу своих сыновей (в 1791-1793 годах Будберг осуществлял «верховный надзор» за ними, когда они переехали в Россию).
Занимался подготовкой династических браков: в 1795 году великого князя Константина Павловича с герцогиней Саксен-Кобургской Юлианой Генриеттой Ульрикой (в православии Анна Фёдоровна) (заключён в 1796 году), в 1796 году - великой княжны Александры Павловны со шведским королём Густавом IV Адольфом (не состоялся).
Чрезвычайный и полномочный посол в Стокгольме (1796-1803), участвовал в уточнении русско-шведской границы, готовил заключение Гатчинского союзного договора между Россией и Швецией (1799).
Член Непременного совета (1804-1807). Министр иностранных дел (17(29) июня 1806 - 30 августа (11 сентября) 1807). Провёл преобразования в структуре и работе МИД, для обеспечения информационной поддержки деятельности ведомства организовал издание еженедельной газеты «Journal du Nord» на французском языке, выходившей в 1806-1812 годах в созданном при участии МИД издательстве А.И. Плюшара. Максимально способствовал формированию четвертой антифранцузской коалиции. Выступал против каких-либо уступок императору Наполеону I.
Одну из своих задач видел в минимизации влияния Франции на Османскую империю. Считал обоснованным силовое давление на Османскую империю в случае её агрессивной политики.
Активно защищал экономические интересы России, в 1806-1807 годах российские купцы сохраняли право торговать с Францией вопреки протестам со стороны Великобритании.
Присутствовал при подписании Тильзитского мира 1807 года, однако по личной просьбе Наполеона I, обращённой к Александру I, в переговорах не участвовал. В том же году по собственному прошению уволен от занимаемых должностей «до излечения болезни», в 1808 году - окончательно от службы.
Иллюстрация:
А.Я. Будберг. Фототипия с портрета работы художника А. Граффа. Начало XIX в. Архив БРЭ.