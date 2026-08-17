БУДБЕРГ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
БУДБЕРГ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ - барон, российский дипломат.
Из рода Будбергов. Внук А.Я. Будберга.
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1841), с того же года в Министерстве иностранных дел.
С 1845 года на дипломатической службе в германских государствах. Поверенный российской миссии в Берлине (1850-1851), чрезвычайный посланник и полномочный министерства в Берлине (1851-1856; 1858-1862) и Ганновере (1852-1855).
В 1840-1850 годах, в соответствии с политикой императора Николая I, направлял усилия на достижение согласия между Россией, Австрией и Пруссией. Способствовал заключению Ольмюцкого соглашения 1850 года, стремился предотвратить австро-прусский конфликт. Обеспечил нейтралитет Пруссии во время Крымской войны 1853-1856 годов. Был рекомендован К.В. Нессельроде императору Александру II в качестве своего преемника, однако назначение не состоялось.
В 1856-1858 годах чрезвычайный посланник и полномочный министр в Вене. В 1860-е годы выступал в поддержку русско-французского сближения и против объединения Германии.
Чрезвычайный и полномочный посол в Париже (1862-1868). Способствовал признанию Россией Итальянского королевства в 1862 году. Полагал необходимым остановить усиление Пруссии, что, по мнению Будберга, облегчило бы сближение России с Францией. Считал, что Россия, опираясь на союз с Францией, сможет добиться постепенного освобождения балканских народов из-под турецкого владычества без активного вмешательства других европейских держав.
В 1867 году Будберг по собственной инициативе начал переговоры с императором Пруссии о союзе, однако министр иностранных дел А.М. Горчаков не поддержал эту инициативу.
Конец дипломатической карьере Будберг положил его конфликт и последовавшая затем дуэль с психически неуравновешенным бароном Р. фон Мейендорфом.
Член Государственного совета (1868).