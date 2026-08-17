БУДБЕРГ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

БУДБЕРГ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ - барон, российский дипломат .

Из ро­да Буд­бер­гов. Внук А.Я. Буд­бер­га.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1841), с то­го же го­да в Министерстве иностранных дел.

С 1845 года на ди­пло­ма­тической служ­бе в германских го­су­дар­ст­вах. По­ве­рен­ный российской мис­сии в Бер­ли­не (1850-1851), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министерства в Бер­ли­не (1851-1856; 1858-1862) и Ган­но­ве­ре (1852-1855).

В 1840-1850 годах, в со­от­вет­ст­вии с по­ли­ти­кой императора Ни­ко­лая I, на­прав­лял уси­лия на дос­ти­же­ние со­гла­сия ме­ж­ду Рос­си­ей, Ав­ст­ри­ей и Прус­си­ей. Спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию Оль­мюц­ко­го со­гла­ше­ния 1850 года , стре­мил­ся пре­дот­вра­тить ав­ст­ро-прусский кон­фликт. Обес­печил ней­тра­ли­тет Прус­сии во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов. Был ре­ко­мен­до­ван К.В. Нес­сель­ро­де императору Алек­сан­д­ру II в ка­че­ст­ве сво­его пре­ем­ни­ка, од­на­ко на­зна­че­ние не со­стоя­лось.

В 1856-1858 годах чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Ве­не. В 1860-е годы вы­сту­пал в под­держ­ку русско-французского сбли­же­ния и про­тив объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии.

Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Па­ри­же (1862-1868). Спо­соб­ст­во­вал при­зна­нию Рос­си­ей Итальянского ко­ро­лев­ст­ва в 1862 году. По­ла­гал не­об­хо­ди­мым ос­та­но­вить уси­ле­ние Прус­сии, что, по мне­нию Будберга, об­легчи­ло бы сбли­же­ние Рос­сии с Фран­ци­ей. Счи­тал, что Рос­сия, опи­ра­ясь на со­юз с Фран­ци­ей, смо­жет до­бить­ся по­сте­пен­но­го ос­во­бо­ж­де­ния бал­кан­ских на­ро­дов из-под турецкого вла­ды­че­ст­ва без ак­тив­но­го вме­ша­тель­ст­ва других ев­ропейских дер­жав.

В 1867 году Будберг по собственной ини­циа­ти­ве на­чал пе­ре­гово­ры с императором Прус­сии о сою­зе, од­на­ко министр иностранных дел А.М. Гор­ча­ков не под­дер­жал эту ини­циа­ти­ву.

Ко­нец ди­пло­ма­тической карь­е­ре Будберг по­ло­жил его кон­фликт и по­сле­до­вав­шая за­тем ду­эль с пси­хи­че­ски не­урав­но­ве­шен­ным ба­ро­ном Р. фон Мей­ен­дор­фом.

Член Государственного со­ве­та (1868).