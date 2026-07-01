БУДБЕРГ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

БУДБЕРГ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - барон, российский военный деятель, генерал, участник Белого движения .

Окон­чил Ми­хай­лов­ское ар­тил­ле­рий­ское училище (1889) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1895). С 1902 года начальник шта­ба Вла­ди­во­сток­ской кре­по­сти.

Уча­ст­ник рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов. С 1913 года генерал-квар­тир­мей­стер шта­ба При­амур­ско­го военного округа. В начале Первой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов генерал-квар­тир­мей­стер шта­ба десятой ар­мии, с октября 1915 года начальник 70-й пе­хот­ной ди­ви­зии, в 1917 году ко­ман­дир 14-го ар­мей­ско­го кор­пу­са пятой 5-й Северного фрон­та. В начале 1918 года под пред­ло­гом слу­жеб­ной ко­ман­ди­ров­ки вы­ехал на Даль­ний Вос­ток.

С декабря 1918 года представитель ме­ж­­ве­дом­ст­вен­ной квар­тир­ной ко­мис­сии при Глав­но­на­чаль­ст­вую­щем в по­ло­се от­чу­ж­де­ния Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги генерале Д.Л. Хор­ва­те. В 1919 году во Все­российском пра­ви­тель­ст­ве А.В. Кол­ча­ка главный начальник снаб­же­ний (с 26 мар­та), помощник начальника шта­ба Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля и Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го и управ­ляю­щий Во­енным министерством (с 23 мая), во­енный ми­нистр (с 27 августа). В начале ок­тяб­ря уво­лен в от­пуск по со­стоя­нию здо­ро­вья, вы­ехал в Хар­бин.

В 1920 году эмиг­ри­ро­вал в США, жил в Сан-Фран­ци­ско, с 1928 года начальник первого от­де­ла Рус­ско­го об­ще­во­ин­ско­го сою­за в США, с 1924 года воз­глав­лял Общество русских ве­те­ра­нов Ве­ли­кой (Первой ми­ро­вой) вой­ны.

Творчество

Ав­тор за­пи­сок ме­му­ар­но­го ха­рак­те­ра (име­ют фор­му днев­ни­ка), ко­то­рые яв­ля­ют­ся од­ним из са­мых со­дер­жа­тель­ных ис­точ­ни­ков о Гражданской вой­не в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке. Их фраг­мен­ты, ох­ва­ты­ваю­щие пе­ри­од с октября 1917 до октября 1919 года (со­став­ле­ны, по всей ви­ди­мо­сти, не ра­нее 1920 года), впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны в «Ар­хи­ве рус­ской ре­во­лю­ции» (1923-1924, т. 12-15), мно­го­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись, в СССР - под названием «Днев­ник бе­ло­гвар­дей­ца». В них Будберг под­верг рез­кой кри­ти­ке эко­но­мическую и по­ли­тическую по­зи­цию пра­ви­тель­ст­ва Кол­ча­ка; ввёл в ис­то­рическую литературу пред­став­ле­ние о том, что од­ной из главных при­чин не­уда­чи ан­ти­боль­ше­ви­ст­ской борь­бы стал «вред, при­но­си­мый "ата­ман­щи­ной"» (имел в ви­ду дея­тель­ность Г.М. Се­мё­но­ва, Р.Ф. Ун­герна фон Штерн­бер­га, Р. Гай­ды, А.Н. Пе­пе­ляе­ва).

Иллюстрация:

А.Ф. Буд­берг. Архив БРЭ.

Сочинения:

Гум­би­нен - за­бы­тый день рус­ской сла­вы. Па­риж, 1937;

Си­бир­ские вос­по­ми­на­ния // Вест­ник Об­ще­ст­ва рус­ских ве­те­ра­нов Ве­ли­кой вой­ны. 1937. № 130-132.