БУДБЕРГ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
БУДБЕРГ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - барон, российский военный деятель, генерал, участник Белого движения.
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889) и Николаевскую академию Генштаба (1895). С 1902 года начальник штаба Владивостокской крепости.
Участник русско-японской войны 1904-1905 годов. С 1913 года генерал-квартирмейстер штаба Приамурского военного округа. В начале Первой мировой войны 1914-1918 годов генерал-квартирмейстер штаба десятой армии, с октября 1915 года начальник 70-й пехотной дивизии, в 1917 году командир 14-го армейского корпуса пятой 5-й Северного фронта. В начале 1918 года под предлогом служебной командировки выехал на Дальний Восток.
С декабря 1918 года представитель межведомственной квартирной комиссии при Главноначальствующем в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги генерале Д.Л. Хорвате. В 1919 году во Всероссийском правительстве А.В. Колчака главный начальник снабжений (с 26 марта), помощник начальника штаба Верховного правителя и Верховного главнокомандующего и управляющий Военным министерством (с 23 мая), военный министр (с 27 августа). В начале октября уволен в отпуск по состоянию здоровья, выехал в Харбин.
В 1920 году эмигрировал в США, жил в Сан-Франциско, с 1928 года начальник первого отдела Русского общевоинского союза в США, с 1924 года возглавлял Общество русских ветеранов Великой (Первой мировой) войны.
Творчество
Автор записок мемуарного характера (имеют форму дневника), которые являются одним из самых содержательных источников о Гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке. Их фрагменты, охватывающие период с октября 1917 до октября 1919 года (составлены, по всей видимости, не ранее 1920 года), впервые опубликованы в «Архиве русской революции» (1923-1924, т. 12-15), многократно переиздавались, в СССР - под названием «Дневник белогвардейца». В них Будберг подверг резкой критике экономическую и политическую позицию правительства Колчака; ввёл в историческую литературу представление о том, что одной из главных причин неудачи антибольшевистской борьбы стал «вред, приносимый "атаманщиной"» (имел в виду деятельность Г.М. Семёнова, Р.Ф. Унгерна фон Штернберга, Р. Гайды, А.Н. Пепеляева).
Иллюстрация:
А.Ф. Будберг. Архив БРЭ.
Сочинения:
Гумбинен - забытый день русской славы. Париж, 1937;
Сибирские воспоминания // Вестник Общества русских ветеранов Великой войны. 1937. № 130-132.