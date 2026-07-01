БУДАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Советская летчица-истребитель.

Родилась в деревне Коноплянка Тумановского района Смоленской области в крестьянской семье. Окончила 7 классов. Затем переехала в Москву к брату, работала на авиазаводе слесарем. Училась в аэроклубе. В 1934 г. окончила его, а еще через год стала летчиком-инструктором. Участвовала в воздушных парадах в Тушино. В 1939 г. окончила Херсонскую авиашколу. В Красной Армии с октября 1941 г., в действующей армии — с апреля 1942 г. Инструкторы находили в ней черты прирожденного летчика. Освоила самолеты Як-1 и Як-9. Была командиром звена женского 586-го истребительного авиаполка. Участвовала в боях в районе Саратова, Ростова, Сталинграда . Позднее была переведена командиром звена в 437-й истребительный авиаполк (ставший позднее 73-м гвардейским истребительным).

Летала наравне с мужчинами. «Заводила, певунья, сорвиголова»,— говорили о ней в полку. Завоевала уважение командования. Стала единственной в истории ВВС женщиной-пилотом, допущенной к «свободной охоте». Совершила 256 успешных боевых вылетов. На своем счету имела 6 сбитых лично и 4 в группе самолетов противника.

Последний — «ФоккеВульф 190» — подбила в бою 19 июля 1943 г. над селом Новокрасновка Луганской области. Самолет Будановой также получил повреждения, летчица была ранена. При вынужденной посадке на вспаханное поле самолет скапотировал, и Буданова погибла. Екатерина Буданова была похоронена на месте гибели.

Спустя 46 лет ее останки были перезахоронены в селе Бобриково Антрацитовского района Луганской области. На могиле установлен памятник. В зале воинской славы на Мамаевом кургане записано имя героини (знамя 4, колонка 1, строка 1). В Центральном музее Вооруженных Сил в Москве хранится Золотая Звезда Героя РФ, переданная музею близкими Будановой.