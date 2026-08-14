БУДАЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Учился в 1-м кадетском корпусе, окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 14.9.1866 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 12.7.1869 окончил училище по 1-му разряду, произведен в подпоручики с назначением в 37-ю артиллерийскую бригаду. 5.12.1870 произведен в поручики. 12.6.1871 уволен со службы по домашним обстоятельствам. 19.9.1872 определен на службу с назначением в 37-ю артиллерийскую бригаду (старшинство в чине с 12.3.1872). 26.9.1873 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 26.11.1874 произведен в штабс-капитаны. 3.7.1876 окончил академию по 1-му разряду и переведен в Главное артиллерийское управление. 9.7.1876 назначен помощником делопроизводителя канцелярии Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. 11.8.1877 зачислен по гвардейской конной артиллерии с переименованием в поручики и оставлением в должности. 16.4.1878 произведен в штабс-капитаны. 13.6.1879 назначен в распоряжение Главного артиллерийского управления. 10.11.1879 назначен правителем дел Особой комиссии для исследования вопроса об ударных и дистанционных трубках. 30.8.1881 произведен в капитаны. 16.4.1882 назначен правителем дел V отделения Артиллерийского комитета (по устройству и употреблению артиллерии). 27.12.1883 назначен штатным преподавателем математики Пажеского корпуса с переименованием в подполковники. 30.8.1884 произведен в полковники. 29.1.1896 назначен инспектором классов Николаевского кавалерийского училища. 14.5.1896 произведен в генерал-майоры. 4.10.1900 назначен генералом для поручений при Главном управлении военно-учебных заведений. Находясь в должности неоднократно исполнял обязанности главного начальника военно-учебных заведений и помощника главного начальника военно-учебных заведений. 28.3.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 3.5.1910 произведен в генералы от артиллерии с зачислением в запас полевой конной артиллерии по Санкт-Петербургскому уезду. 3.5.1911 уволен из запаса в отставку. 28.7.1911 определен на службу с назначением состоять по Военному министерству. Член Конференции Николаевской инженерной академии (с 23.1.1903). Постоянный член Педагогического комитета Главного управления военно-учебных заведений (с 11.8.1911). Представитель Военного министерства в постоянной комиссии Министерства народного просвещения по международному обмену изданий по части наук и художеств (с 3.1.1907). 21.2.1918 уволен со службы с пенсией. Проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь отставного надворного советника Жозефина Александровна (урожденная Кокен-фон-Гринбладт). Дети: Александр (р. 28.1.1872).