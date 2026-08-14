«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»
«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» - российское художественное объединение.
Ведёт начало от одноименной московской выставки 1910 года. Учреждено в 1911 году; включало около 70 членов. Среди них наиболее известны: П. П. Кончаловский (председатель правления), А. В. Куприн, И. И. Машков, В. В. Рождественский, А. В. Лентулов и Р. Р. Фальк.
Последняя выставка «Бубнового валета» состоялась в 1917 году. Бывшие члены «Бубунового валета» в 1925 году создали организацию «Московские живописцы», в 1927 году преобразованную в Общество московских художников (ОМХ).
Развивая открытия постимпрессионизма, художники «Бубнового валета» особое внимание обращали на выразительность цвета и фактуры, передачу объёма и пространства на плоскости. Создавали работы в духе примитивизма, осуществив синтез новейших течений западноевропейского авангардизма с национальной архаикой, городским изобразительным фольклором. Большое внимание уделяли натюрморту, который в творчестве ряда участников «Бубнового валета» стал моделью для других жанров.
Иллюстрация:
«Бубновый валет». А. В. Лентулов. «Небозвон». 1915. Художественный музей (Ярославль). Архив БРЭ.