«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» - российское художественное объединение.

Ве­дёт на­ча­ло от од­но­именной мо­с­ков­ской вы­став­ки 1910 года. Уч­ре­ж­де­но в 1911 году; вклю­ча­ло около 70 чле­нов. Сре­ди них наи­бо­лее из­вест­ны: П. П. Кон­ча­лов­ский (председатель прав­ле­ния), А. В. Ку­прин , И. И. Маш­ков, В. В. Ро­ж­де­ст­вен­ский, А. В. Лен­ту­лов и Р. Р. Фальк.

По­след­няя вы­став­ка «Бубнового валета» со­стоя­лась в 1917 году. Бывшие чле­ны «Бубунового валета» в 1925 году соз­да­ли организацию «Мо­с­ков­ские жи­во­пис­цы», в 1927 году пре­об­ра­зо­ван­ную в Об­ще­ст­во мо­с­ков­ских ху­дож­ни­ков (ОМХ) .

Раз­ви­вая от­кры­тия пост­им­прес­сио­низ­ма, ху­дож­ни­ки «Бубнового валета» осо­бое вни­ма­ние об­ра­ща­ли на вы­ра­зи­тель­ность цве­та и фак­ту­ры, пе­ре­да­чу объ­ё­ма и про­стран­ст­ва на плос­ко­сти. Соз­да­ва­ли ра­бо­ты в ду­хе при­ми­ти­виз­ма, осу­ще­ст­вив син­тез но­вей­ших те­че­ний западноев­ропейского аван­гар­диз­ма с национальной ар­хаи­кой, городским изо­бра­зительным фольк­ло­ром. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ли на­тюр­мор­ту, ко­то­рый в твор­че­ст­ве ря­да уча­ст­ни­ков «Бубнового валета» стал мо­де­лью для дру­гих жан­ров.

Иллюстрация:

«Буб­но­вый ва­лет». А. В. Лен­ту­лов. «Не­бо­звон». 1915. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Яро­славль). Архив БРЭ.

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