БУБНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Русский историк-медиевист, филолог.

Происхождение и образование.

Отчимом был прославленный русский писатель Н.С. Лесков. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге в 1877 г. с золотой медалью и поступил на Историко-филологический факультет столичного университета, который окончил в 1882 г. После этого уехал на стажировку заграницу для подготовки к профессорскому званию и собиранию материалов для диссертации, преимущественно в Париже, посещал вольным слушателем лекции в Сорбонне и Школе Хартий изучая палеографию.

В 1883 г. побывал в Англии, где посетил не только Лондон, но и Оксфорд и Чельтенгам. В 1884 г. за полгода Николай Михайлович посетил с научными целями Берлин, Бамберг, Мюнхен, Зальцбург, Рим, Монтекассино, Неаполь, Берн и, как турист, побывал в Лейпциге, Нюрнберге, Вероне, Венеции, Больнье, Флоренции, на Везувии, в Помпеях, Ливорно, Пизе, Генуе, предпринял несколько экскурсий по Швейцарии.

Служба и успехи в науке.

В 1888 г. Бубнов начал работать в Министерстве просвещения. В 1891 г. сдал магистерский экзамен и защитил двухтомную магистерскую работу на тему: «Сборник писем Герберта как исторический источник. Критическая монография по рукописям». Факультет большинством 14 голосов против одного постановил удостоить Бубнова прямо степени доктора всеобщей истории, минуя магистерскую. Академия Наук удостоила диссертацию большой премии митрополита Макария.

Университетская карьера.

В том же году стал экстраординарным, а в 1895 г. ординарным профессором Киевского университета по средним векам. Помимо этого преподавал на Женских курсах, в Коммерческом Институте. В 1899 г. в Берлине был издан на латыни капитальный труд ученого: «Математические сочинения Герберта впоследствии папы Сильвестра II. Присоединены и распределены в семь приложений сочинения других авторов, необходимые для оценки и понимания сочинений Герберта». В 1900 г. папа Лев XII удостоил ученого медалью за эту монографию. Бубнов участвовал в международных съездах историков – в 1908 г. в Берлине, а в 1913 г. в Лондоне.

С 16 сентября 1905 г. до отъезда из России 28 ноября 1919 г. занимал должность декана Историко-филологического факультета Киевского университета.

Эмиграция.

Бубнов бежал из Киева, через Одессу на пароходе прибыл в Салоники. В Королевство СХС профессор приехал 17 февраля 1920 г., и уже 11 июня того же года был назначен внештатным профессором Философского факультета в Скопье, но в ноябре перешел в Люблянский университет на должность договорного ординарного профессора Философского факультета. 28 марта 1923 г. был выбран ординарным профессором, в том же году принял гражданство Королевства СХС. В 1924 г. в возрасте 66 лет ушел на пенсию. Тем не менее, Бубнов продолжал играть заметную роль в среде российской эмиграции: возглавлял Общество Русских Ученых, считая своим долгом оказывать всевозможное содействие русским коллегам, в 1924 и в 1928 гг. участвовал в съездах русских ученых. Неоднократно бывал заграницей, где выступал с научными докладами.

Сочинения:

Сборник писем Герберта как исторический источник (983—997). Критическая монография по рукописям. Части 1-3. Санкт-Петербург, 1888—1890.

Мотивы избрания Гугона Капета на царство // Журнал министерства народного просвещения. 1890. — Т. 172. — С. 135—156.

О значении римской истории во всемирной // Киевские университетские известия. — 1891.

Римское вече накануне падения республики // Киевские университетские известия. — 1892.

Gerberti postea Silvestri II papae opera mathematica. Accedunt aliorum opera ad Gerberti libellos aestimandos intelligendosque necessaria per septem appendices distributa. Collegit, ad fidem codicum manuscriptorum partim iterum, partim primum edidit, apparatu oritico instruxit, commentario auxit, figuris illustravit dr. Nicolaus Bubnov. — Berlin, 1899. — CXIX, 620 p.

Арифметическая самостоятельность европейской культуры : Культурно-исторический очерк. — Киев, 1908.

Происхождение и история наших цифр. — Киев, 1908; Репринт: М., 2011.

Подлинное сочинение Герберта об абаке, или Система элементарной арифметики классической древности (Филологическое исследование в области математики) // Киевские университетские известия. — 1905—1910; отдельным изданием: Киев, 1911.

Абак и Боэций. Лотарингский научный подлог XI в. Историко-критическое исследование в области средневековой науки // Журнал Министерства народного просвещения. — 1907—1909; отдельным изданием: Петроград, 1915.

Древний абак — колыбель современной арифметики. — Киев, 1912.

Ученые права русского языка. В защиту равноправия русского языка на международных исторических конгрессах // Брошюра к международному историческому конгрессу в Лондоне. Киев, 1913.