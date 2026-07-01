БУБЕР МАРТИН

БУБЕР МАРТИН - немецко-еврейский философ и писатель, религиозный мыслитель иудаизма.

В 1896-1899 годах изу­чал фи­ло­со­фию в Ве­не, Лейп­ци­ге, Цю­ри­хе и Бер­ли­не, за­ни­ма­ясь так­же мис­ти­че­ски­ми тра­ди­ция­ми Ев­ро­пы и Азии.

В 1898-1904 годах при­ни­мал уча­стие в так называемой де­мо­кра­тической фрак­ции сио­ни­ст­ско­го дви­же­ния, но позд­нее ото­шёл от по­ли­тического сио­низ­ма, пред­по­чи­тая ему ра­бо­ту над воз­ро­ж­де­ни­ем еврейской куль­ту­ры в ши­ро­ком ми­ро­вом кон­тек­сте. Это бы­ло свя­за­но по­ми­мо куль­тур­но­го уни­вер­са­лиз­ма Бубера с при­су­щи­ми ему сим­па­тия­ми к мир­но­му анар­хиз­му и к иде­ям не­на­силь­ст­вен­но­го дей­ст­вия в ду­хе М. Ган­ди; он меч­тал о сво­бод­ных ко­опе­ра­тив­ных по­се­ле­ни­ях ев­ре­ев в Па­ле­сти­не без го­су­дар­ст­ва и ар­мии.

В 1924-1933 годах профессор университета во Франк­фур­те-на-Май­не. В 1938 году эмиг­ри­ро­вал в Па­ле­сти­ну, профессор Ев­рей­ско­го университа в Ие­ру­са­ли­ме (1938-1951). В 1947 году вы­ска­зы­вал скеп­тическое от­но­ше­ние к раз­де­лу Па­ле­сти­ны, при­зы­вая к мир­но­му со­су­ще­ст­во­ва­нию с ара­ба­ми.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал с лек­ция­ми в США и ФРГ. В 1960-1962 годах был пре­зи­ден­том Академии наук Из­раи­ля.

Творчество

Его основные ра­бо­ты: «Я и Ты» («Ich und Du», 1923, русский перевод 1992 года), «Цар­ст­во Бо­жие» («Königtum Gottes», 1932), «Про­бле­ма че­ло­ве­ка» («Das Problem des Menschen», 1948, русский перевод 1992 года), «Два об­раза ве­ры» («Zwei Glaubensweisen», 1950, русский перевод 1995 года), «Об­ра­зы до­б­ра и зла» («Bilder von Gut und Böse», 1952), «За­тме­ние Бо­га» («Eclipse of God», 1952), «Путь че­ло­ве­ка по уче­нию ха­си­диз­ма» («Der Weg des Menschen nach der chassidischen Leh­re», 1948) и др.

Фи­ло­со­фия Бубера ок­ра­ше­на в эк­зи­стен­циа­ли­ст­ские то­на; её центральная идея - бы­тие как «диа­лог» (ме­ж­ду Бо­гом и че­ло­ве­ком, ме­ж­ду че­ло­ве­ком и ми­ром и т.п.). «Диа­ло­ги­че­ский» дух, про­ти­во­стоя­щий греческому мо­но­ло­гиз­му, Бубер ис­кал в биб­лей­ском ми­ро­по­ни­ма­нии.

В главном фи­лосовском тру­де «Я и Ты» Бубер про­ти­во­пос­тав­ля­ет два ти­па от­но­ше­ния к дей­ст­ви­тель­но­сти, вы­ра­жае­мые дву­мя па­ра­ми слов: «Я и Оно» и «Я и Ты». По­ка всё су­щее на­хо­дит­ся под зна­ком «Оно» как пред­мет чис­то праг­ма­тического опы­та, че­ло­век ос­та­ёт­ся чужд лич­но­му бы­тию; он ста­но­вит­ся лич­но­стью в той сте­пе­ни, в ка­кой об­ре­та­ет от­но­ше­ние, на­хо­дя­щее­ся под зна­ком «Ты», - к при­ро­де, к другому че­ло­ве­ку и, на­ко­нец, к «аб­со­лют­но­му Ты», то есть к Бо­гу. При дос­та­точ­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти вто­рая по­зи­ция спо­соб­на снять про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ощу­ще­ни­ем се­бя внут­ри ми­ра и пре­да­ни­ем се­бя Бо­гу: «За­клю­чить весь мир в Ты, воз­да­вая ми­ру его пра­ва и его прав­ду, не при­зна­вая ни­че­го ря­дом с Бо­гом, но ви­дя всё в Нём, - та­ко­во со­вер­шен­ное от­но­ше­ние» («Werke». Bd 1. S. 131).

Литературное твор­че­ст­во Бубера [фи­лосовская про­за, пе­ре­ска­зы ха­сид­ских ле­генд, про­из­ве­де­ния бел­лет­ри­стических жан­ров, например, по­весть из жиз­ни мис­ти­че­ски на­стро­ен­но­го ев­рей­ст­ва вре­мён на­по­ле­о­нов­ских войн «Гог и Ма­гог» (1941, русский перевод 2002 года)] пред­став­ле­но на немецком языке и на ив­ри­те. Но­вый пе­ре­вод вет­хо­за­вет­ных книг на немецом языке, ори­ен­ти­ро­ван­ный на вос­соз­да­ние «пер­во­здан­ной» биб­лей­ской ар­хаи­ки тек­ста, был на­чат Бубером в 1925 году совместно с Ф. Ро­зенц­вей­гом и по­сле смер­ти по­след­не­го (1929) до­ве­дён Бубером до кон­ца (т. 1-15, 1926-1935).

Вос­при­ятие идей Бубера за пре­де­ла­ми иу­да­из­ма про­ис­хо­ди­ло в кру­гу ка­то­ли­че­ской (Х.У. фон Баль­та­зар) и осо­бен­но про­тес­тант­ской мыс­ли (диа­лек­ти­че­ская тео­ло­гия), а так­же эк­зи­стен­ци­аль­ной и пер­со­на­ли­сти­че­ской фи­ло­со­фии хри­сти­ан­ско­го ха­рак­те­ра (Г. Мар­сель). В цен­тре ра­бо­ты М.М. Бах­ти­на «Про­бле­мы твор­че­ст­ва Дос­то­ев­ско­го» (1929) сто­ит кон­цеп­ция «диа­ло­гиз­ма», весь­ма близ­кая цен­траль­ной ин­туи­ции «Я и Ты».

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Werke. Münch.; Hdlb., 1962-1963. Bd 1-3;

Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten / Hrsg. G. Schaeder. Hdlb., 1972-1975. Bd 1–3;

Избранные про­из­ве­де­ния. Jerusalem, 1989;

Ха­сид­ские пре­да­ния. Пер­вые пре­да­ния. М., 1997;

Werkaus­gabe / Hrsg. P. Mendes-Flor, P. Schäfer. Gü­tersloh, 2001-. Bd 1-.