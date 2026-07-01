БУБЕР МАРТИН
БУБЕР МАРТИН - немецко-еврейский философ и писатель, религиозный мыслитель иудаизма.
В 1896-1899 годах изучал философию в Вене, Лейпциге, Цюрихе и Берлине, занимаясь также мистическими традициями Европы и Азии.
В 1898-1904 годах принимал участие в так называемой демократической фракции сионистского движения, но позднее отошёл от политического сионизма, предпочитая ему работу над возрождением еврейской культуры в широком мировом контексте. Это было связано помимо культурного универсализма Бубера с присущими ему симпатиями к мирному анархизму и к идеям ненасильственного действия в духе М. Ганди; он мечтал о свободных кооперативных поселениях евреев в Палестине без государства и армии.
В 1924-1933 годах профессор университета во Франкфурте-на-Майне. В 1938 году эмигрировал в Палестину, профессор Еврейского университа в Иерусалиме (1938-1951). В 1947 году высказывал скептическое отношение к разделу Палестины, призывая к мирному сосуществованию с арабами.
После Второй мировой войны выступал с лекциями в США и ФРГ. В 1960-1962 годах был президентом Академии наук Израиля.
Творчество
Его основные работы: «Я и Ты» («Ich und Du», 1923, русский перевод 1992 года), «Царство Божие» («Königtum Gottes», 1932), «Проблема человека» («Das Problem des Menschen», 1948, русский перевод 1992 года), «Два образа веры» («Zwei Glaubensweisen», 1950, русский перевод 1995 года), «Образы добра и зла» («Bilder von Gut und Böse», 1952), «Затмение Бога» («Eclipse of God», 1952), «Путь человека по учению хасидизма» («Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre», 1948) и др.
Философия Бубера окрашена в экзистенциалистские тона; её центральная идея - бытие как «диалог» (между Богом и человеком, между человеком и миром и т.п.). «Диалогический» дух, противостоящий греческому монологизму, Бубер искал в библейском миропонимании.
В главном филосовском труде «Я и Ты» Бубер противопоставляет два типа отношения к действительности, выражаемые двумя парами слов: «Я и Оно» и «Я и Ты». Пока всё сущее находится под знаком «Оно» как предмет чисто прагматического опыта, человек остаётся чужд личному бытию; он становится личностью в той степени, в какой обретает отношение, находящееся под знаком «Ты», - к природе, к другому человеку и, наконец, к «абсолютному Ты», то есть к Богу. При достаточной последовательности вторая позиция способна снять противоречие между ощущением себя внутри мира и преданием себя Богу: «Заключить весь мир в Ты, воздавая миру его права и его правду, не признавая ничего рядом с Богом, но видя всё в Нём, - таково совершенное отношение» («Werke». Bd 1. S. 131).
Литературное творчество Бубера [филосовская проза, пересказы хасидских легенд, произведения беллетристических жанров, например, повесть из жизни мистически настроенного еврейства времён наполеоновских войн «Гог и Магог» (1941, русский перевод 2002 года)] представлено на немецком языке и на иврите. Новый перевод ветхозаветных книг на немецом языке, ориентированный на воссоздание «первозданной» библейской архаики текста, был начат Бубером в 1925 году совместно с Ф. Розенцвейгом и после смерти последнего (1929) доведён Бубером до конца (т. 1-15, 1926-1935).
Восприятие идей Бубера за пределами иудаизма происходило в кругу католической (Х.У. фон Бальтазар) и особенно протестантской мысли (диалектическая теология), а также экзистенциальной и персоналистической философии христианского характера (Г. Марсель). В центре работы М.М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929) стоит концепция «диалогизма», весьма близкая центральной интуиции «Я и Ты».
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Werke. Münch.; Hdlb., 1962-1963. Bd 1-3;
Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten / Hrsg. G. Schaeder. Hdlb., 1972-1975. Bd 1–3;
Избранные произведения. Jerusalem, 1989;
Хасидские предания. Первые предания. М., 1997;
Werkausgabe / Hrsg. P. Mendes-Flor, P. Schäfer. Gütersloh, 2001-. Bd 1-.