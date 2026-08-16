БУАССЕЛЬ ФРАНСУА
БУАССЕЛЬ ФРАНСУА - французский революционер и социальный мыслитель.
В 1753-1767 годах адвокат в Сан-Доминго, затем рантье в Париже.
В 1789 году в Париже опубликовал «Катехизис человеческого рода» («Le cathéchisme du genre humain»), в котором предлагал путём введения высоких налогов на собственность и воспитания молодёжи в коммунистическом духе осуществить постепенный переход к социальному строю, основанному на общественной собственности. Принял активное участие во Французской революции XVIII века; видный деятель Якобинского клуба.
Весной 1793 года разработал программу революционного правления санкюлотов, которая предусматривала лишение гражданских прав и разоружение всех зажиточных слоёв, установление государственного контроля над собственностью и всей экономикой. Являлся сторонником революционного террора.
Взгляды Буасселя были восприняты и развиты последователями Г. Бабёфа.