БУАСЬЕ ГАСТОН
БУАСЬЕ ГАСТОН - французский историк, специалист по культуре античного мира, прежде всего Древнего Рима.
Буасье - автор более 430 работ, из которых основная группа представлена сочинениями по истории римской литературы и общественной жизни: фундаментальная работа о Марке Теренции Варроне (1861), книги «Цицерон и его друзья» (1865) и «Оппозиция при Цезарях» (1875).
Другую группу сочинений Бусье составляют труды о религиозной жизни Древнего Рима: «Римская религия от Августа до Антонинов» (1874) и «Конец язычества» (1891). Мастер популярного жанра, автор историко-археологических очерков о римском мире («Археологические прогулки: Рим и Помпеи», 1880, и др.).
Общий характер исследований Бусье заключался в возможно полной психологической реконструкции общественной жизни античного мира, сохранившейся в письменных и материальных памятниках античности.
Его творчество - важное звено в характерном для французской историографии направлении, тяготеющем к исследованию общественных отношений и социальной психологии (Ш.Л. де Монтескьё, Фюстель де Куланж, «Анналов» школа).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Археологические прогулки по Риму. М.,1915;
Собрание сочинений: В 10 томах / Под редакцией Э.Д. Фролова. СПб., 1993-[1998]-. Т. 1: Цицерон и его друзья; Т. 2: Оппозиция при Цезарях; Т. 5. Ч. 1: Падение язычества.