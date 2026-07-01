БУАСЬЕ ГАСТОН

БУАСЬЕ ГАСТОН - французский историк, специалист по культуре античного мира, прежде всего Древнего Рима.

Буасье - ав­тор бо­лее 430 ра­бот, из ко­то­рых основная груп­па пред­став­лена со­чи­не­ни­ями по ис­то­рии римской литерату­ры и об­щественной жиз­ни : фун­даментальная ра­бота о Мар­ке Те­рен­ции Вар­ро­не (1861), кни­ги «Ци­це­рон и его дру­зья» (1865) и «Оп­по­зи­ция при Це­за­рях» (1875).

Другую груп­пу со­чи­не­ний Бусье со­став­ля­ют тру­ды о ре­лигиозной жиз­ни Древ­не­го Ри­ма: «Рим­ская ре­ли­гия от Ав­гу­ста до Ан­то­ни­нов» (1874) и «Ко­нец язы­че­ст­ва» (1891). Мас­тер по­пу­ляр­но­го жан­ра, ав­тор ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гических очер­ков о римском ми­ре («Ар­хео­ло­ги­че­ские про­гул­ки: Рим и Пом­пеи», 1880, и др.).

Об­щий ха­рак­тер ис­сле­до­ва­ний Бусье за­клю­чал­ся в воз­мож­но пол­ной пси­хо­ло­гической ре­кон­ст­рук­ции об­щественной жиз­ни ан­тич­но­го ми­ра, со­хра­нив­шей­ся в пись­мен­ных и ма­те­ри­аль­ных па­мят­ни­ках ан­тич­но­сти.

Его твор­че­ст­во - важ­ное зве­но в ха­рак­тер­ном для французской ис­то­рио­гра­фии на­прав­ле­нии, тя­го­тею­щем к ис­сле­до­ва­нию об­щественных от­но­ше­ний и со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии (Ш.Л. де Мон­тес­кьё, Фюс­тель де Ку­ланж, «Ан­на­лов» шко­ла).

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Ар­хео­ло­ги­че­ские про­гул­ки по Ри­му. М.,1915;

Собрание сочинений: В 10 томах / Под редакцией Э.Д. Фро­ло­ва. СПб., 1993-[1998]-. Т. 1: Ци­це­рон и его дру­зья; Т. 2: Оп­по­зи­ция при Це­за­рях; Т. 5. Ч. 1: Па­де­ние язы­че­ст­ва.