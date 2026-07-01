БРЮСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Российский поэт, прозаик, критик, переводчик, драматург, один из основоположников русского символизма .

Из купеческой семьи. Учился в гимназии Ф.И. Креймана (1885-1889), затем в гимназии Л.И. Поливанова (1890-1893), в Московском университете (1893-1899), сначала на филологическом, затем на историческом отделении. Первые стихотворные опыты относятся к 1881 году. В начале 1890-х состоялось знакомство с творчеством французских символистов. В 1894-1895 годах издаёт 3 сборника «Русские символисты». Большая часть стихов в них – авторства самого Брюсова (под разнообразными псевдонимами). Сборники раскритикованы в печати как подражание французским декадентам. Сам Брюсов приобрёл скандальную известность в т.ч. благодаря однострочному стихотворению «О, закрой свои бледные ноги». Негативно встречен критикой и сборник «Chefs d’oeuvre» («Шедевры». М., 1895). Во второй половине 1890-х пробует себя в прозе, но большая часть произведений остаётся незавершённой.

В 1897 году женился на И.М. Рунт, ставшей его помощницей в литературных делах, а после смерти Брюсова – хранителем его архива и издателем произведений.

Первым выступлением поэта в массовой печати стали стихи цикла «Картинки Крыма» и стихотворные переводы, опубликованные в газете «Южное обозрение» (1899, от 14 февраля и 19 сентября). С 1898 года сотрудничает с журналом «Русский архив» (официальный сотрудник в 1900-1903 годах), где публикует литературоведческие и историко-литературные статьи («О собр. соч. Ф.И. Тютчева», «Ф.И. Тютчев. Летопись его жизни» и т.д.). Публикует историко-литературные труды «Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы» (М., 1903), «Лицейские стихи Пушкина. По рукописям Московского Румянцевского музея и др. источникам» (М., 1907). Впоследствии Брюсов станет одним из крупнейших пушкинистов (творчеству Пушкина посвящены 82 его работы). Во второй половине 1890-х годов Брюсов знакомится с другими крупными поэтами-символистами: К.Д. Бальмонтом, Д.С. Мережковским , З.Н. Гиппиус , Н.М. Минским, Ф. Сологубом и др. Брюсов – один из инициаторов создания издательства «Скорпион» (1899), создатель альманаха «Северные цветы» (1901-1911. Вып. 1-5). В книге «Tertia vigilia» («Третья стража». М., 1900) обозначилось расширение тематических горизонтов Брюсова и его уход от крайностей декадентства. 27 марта 1903 года он выступает в Историческом музее с программной для символистского направления лекцией «Ключи тайн», в которой трактует искусство как способ постижения мира через сверхчувственную интуицию. Новой ступенью в развитии поэтического мастерства Брюсова стал сборник «Urbi et orbi» («Граду и миру». М., 1903). Сборник был воспринят критикой значительно более благосклонно, чем предыдущие работы, и особенно восторженно встречен т.н. «младшими символистами» ( А.А. Блок , А. Белый и т.д.).

Брюсов активно участвует в литературно-организационной деятельности. С сентября 1902 года – член литературной комиссии московского Литературно-художественного кружка (с 1908 года – председатель дирекции). Секретарь журнала «Новый путь» (1902, покинул должность из-за идейных расхождений с создателями журнала Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус). В 1904-1908 годах ведущий автор и фактический руководитель журнала «Весы» (формальный руководитель – С.А. Поляков). Под руководством Брюсова «Весы» становятся одним из главных символистских изданий. Сам поэт начинает восприниматься как один из идейных лидеров символизма, поэтический «мэтр».

В 1905 году под впечатлением от первой русской революции Брюсов переживает период радикального максимализма, неприятия российской государственности и либерального реформизма. При этом, принимая революцию, он видел в ней прежде всего разрушительную стихию. Уже в 1906-1907 годах революционные настроения сменились скепсисом. В стихах 1903-1905 годов, вошедших в книгу «Венок» (М., 1906), наряду с социально-политическими мотивами нашли отражение и отношения Брюсова с Н.И. Петровской. Под именем Ренаты она была выведена в историческом романе «Огненный ангел» («Весы». 1907. № 1-3, 5-12; 1908. № 2-8. Отд. изд. – М., 1908. В 2 ч.). В 1907-1908 годах сотрудничал с театром В.Ф. Комиссаржевской , для которого перевёл пьесы «Пеллеас и Мелизанда» М. Метерлинка и «Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио . Брюсов являлся одним из крупнейших переводчиков: ему принадлежат переводы Данте , Байрона , Гёте , Э. Верхарна, Э. По , П. Верлена, О. Уайльда. Подготовил сборник «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней» (М., 1916), сборники латышской и финской литературы.

В 1906-1908 годах Брюсов инициировал полемику «Весов» против т.н. «мистического анархизма», но уже в начале 1909 года оставил руководство журналом. В 1910-1912 годах заведовал литературно-критическим отделом журнала «Русская мысль», покинул пост из-за разногласий с редактировавшим журнал П.Б. Струве , однако продолжил там печататься.

Начало Первой мировой войны Брюсов воспринял с воодушевлением. Военный корреспондент газеты «Русские ведомости» (август 1914 – май 1915). Постепенно разочаровался в войне, но продолжал выступать за её доведение до победного конца. Стихи на военные темы вошли в книгу «Семь цветов радуги. Стихи 1912-1915 гг.» (М., 1916).

Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию 1917 года , с 1920 года – член РКП(б). Активно занимался литературно-организаторской деятельностью: глава Комитета по регистрации печати (1917-1919), заведующий Московским библиотечным отделом при Наркомпросе (1918-1919), председатель президиума Всероссийского союза поэтов (1919-1921), занимал и другие должности. Организатор и первый ректор Высшего литературно-художественного института (ВХЛИ). Стихи 1917-1920 годов вошли в книги «Последние мечты» (М., 1920), «В такие дни. Стихи 1919-1920» (М., 1921), «Миг. Стихи 1920-1921» (Пг., 1922). В 1920-е годы Брюсов стремился к обновлению своей поэтики, экспериментировал с ритмом, синтаксисом, использовал множество неологизмов. Но эти эксперименты не были поняты широкой публикой, представители модернизма также отнеслись к ним отрицательно. Брюсов умер 9 октября 1924 года от крупозного воспаления лёгких. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сочинения:

Полн. собр. сочинений и переводов. Т. 1-4, 12-13, 15, 21. СПб., 1913-14 (не заверш.).

Неизданные стихи. 1914-1924. М. – Л., 1928.

Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М.-Л., 1929.

Собр. соч. Т. 1-7. М., 1973-1975.

Сочинения. Т. 1-2. М., 1987.