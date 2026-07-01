БРЮС ЯКОВ ВИЛИМОВИЧ

Российский государственный и военный деятель, ученый. Соратник Петра I . Глава Навигацкой школы. Граф (1721), генерал-фельдмаршал (1726). Имел репутацию мага и чернокнижника.

Семья. Начало службы

Брюс родился в Немецкой слободе в Москве. Происходил из древнего шотландского рода, представители которого были королями Шотландии и Ирландии в XIV веке. Его предки поселились в России в 1647 году.

Брюс был образованнейшим человеком своего времени. Он с юности увлекался математическими и естественными науками, знал 6 иностранных языков, что позволяло ему свободно переписываться с европейскими учеными и делать переводы.

Брюс имел старшего брата. С 1695 года был женат на Марфе Андреевне Цей. Имел двух дочерей, умерших в младенчестве. Наследником Брюса был племянник Александр Брюс.

С 1683 года Яков Брюс состоял в потешных полках юного Петра Алексеевича. В чине прапорщика участвовал в Крымских походах В.В. Голицына против турок в 1687, 1689 годах.

Во время противостояния Петра с царевной Софьей был рядом с юным царем. В 1695 году в чине капитана участвовал в Азовском походе . Во время Азовского похода 1696 года Брюс составил «Карту земель от Москвы до Малой Азии», за что получил чин полковника.

Брюс участвовал в Великом посольстве Петра I в 1697 года, изучал в Англии математику. В 1699 году составлял для царя военные артикулы по иностранным законам. В 1701 году возглавил созданную Школу математических и навигацких наук, которая расположилась в Сухаревой башне. В 1702 году Брюс открыл при ней первую в России обсерваторию. Тогда же он входил в Нептуново общество, члены которого занимались наукой и тайно встречались в Сухаревой башне. Именно тогда пошли слухи о занятиях Брюса чернокнижничеством.

Участие в Северной войне

Яков Брюс был активным участником Северной войны 1700-1721 годов . После битве при Нарве в 1700 году он получил чин генерал-майора. В следующем году возглавил Новгородский приказ, занимавшийся снабжением армии вооружением. В 1703 году участвовал во взятии Ниеншанца и закладке новой столицы. В 1704 году Брюс стал генерал-фельдцейхмейстером, то есть начальником всех артиллерийских войск, участвовал во взятии Нарвы и Ивангорода. В 1706 году получил чин генерал-поручика от артиллерии. Сражался в битве при д. Лесной в 1708 году, во время Полтавской битвы в 1709 году командовал всей артиллерией. После победы был награжден Петром орденом Св. Андрея Первозванного. В 1710 году был участником взятия Риги, затем ездил в Данциг и Эльбинг для взятия с них контрибуций. В 1711 году выступил с царем в Прутский поход против турок. В 1712 году участвовал в походе в Померанию и Голштинию против шведов.

Вместе с А.И. Остерманом Брюс в 1718 году представлял российскую сторону на Аландском конгрессе по вопросу заключения мира. Он был сорван, однако, на Ништадском конгрессе 1721 года Брюсу удалось подписать мирный договор со Швецией. За это Петр пожаловал ему имение Глинки недалеко от Москвы и титул графа.

Гражданская служба

С 1706 года Брюс возглавлял Московскую гражданскую типографию, которая, помимо прочего, выпустила в 1709 году «Календарь или месяцеслов христианский», получивший известность как Брюсов календарь.

В 1710-е годы Яков Брюс много путешествовал по Европе, где по поручению Петра Великого искал талантливых ученых и мастеров, офицеров для русской службы.

В 1714 году Брюс вместе с А.Д. Меншиковым был обвинен в казнокрадстве, однако не наказан. В это время он занимался составлением воинского артикула, а также начал собирать свой кабинет редкостей, который потом завещал Академии наук.

В 1717 году Брюс стал сенатором и был назначен президентом Мануфактур-коллегии, в 1719 году – Берг-коллегии.

Последние годы

В 1725 году, уже после смерти Петра (Брюс отвечал за его погребение) императрица Екатерина I наградила графа орденом Св. Александра Невского. В 1726 году он подал прошении об отставке и был уволен в чине генерала-фельдмаршала.

Брюс поселился в своем подмосковном имении Глинки, где занимался наукой. В частности, он пытался вычислить удельный вес металлов. Тогда же вокруг личности Брюса продолжали ходить разные фантастические слухи. Так, поговаривали, что ночью к нему прилетает огненный дракон, также бытовала история, что граф в июльский день обратил свой парковый пруд в каток, чтобы гости могли на нем покататься.

Яков Брюс скончался 19(30) апреля 1735 года. Похоронен в лютеранской Михайловской церкви в Немецкой слободе.