БРЮС УИЛЬЯМ

Ранние годы и творческие планы

Уильям Спирс Брюс родился 1 августа 1867 г. в Лондоне в семье врача. В 1879 – 1885 гг. обучался в школе-интернате Norfolk County School в дер. Северный Эльмхам, затем – в University College School в Хампстеде. С третьего раза сдал экзамен в медицинскую школу при Университетском колледже Лондона, чтобы стать врачом. Однако судьба распорядилась иначе.

Летом 1887 г. Б. побывал в Эдинбурге, где стал слушателем шестинедельных курсов по естественным наукам. Во возвращении домой он отказался от места в колледже и поступил в медицинскую школу при университете Эдинбурга. Обучаясь в школе, Б. посещал лаборатории, где познакомился с океанографией.

Первые путешествия

В 1892 – 1893 гг. Б. принял участие в китобойной экспедиции, которая изучала в море Уэддела перспективы коммерческой охоты на китов. Б. занимался изучением океана.

Спустя несколько месяцев после окончания экспедиции Б. подготовил план экспедиции в Южную Георгию. Но проект не встретил поддержки Королевского географического общества.

В 1895 – 1896 гг. Б. проводил метеорологические работы на метеостанции на горе Бен-Невис. В июне 1896 г. ему предложили стать участником арктической экспедиции Ф.Дж. Джексона и А. Хармсворта, изучавшей Землю Франца-Иосифа. Стоянка отряда располагалась на мысе Флора о-ва Нортбрук. Именно сюда и прибыл Б. В суровом краю он повстречал Ф. Нансена и Я. Йохансена, которые стремились к Северному полюсу. На мысе Флора Б. пробыл около года, изучая фауну островов и собирая зоологические образцы.

Вернувшись из экспедиции, Б. устроился на работу помощником своего бывшего наставника Дж.А. Томсона, затем работал на Бен-Невис. Арктическое плавание

В марте 1898 г. Б. последовало приглашение стать частью отряда Э. Котса, следовавшего вокруг Новой Земли и Шпицбергена. Экспедиция проследовала по Баренцеву морю, вдоль Новой Земли и о-ва Колгуев, затем корабль «Бленкатра» направился к Шпицбергену. До цели экипаж так и не добрался ввиду толстого льда и повернул в Тромсе, где «Бленкатра» встретила корабль князя Монако Альбера I «Принцесса Алиса». Князь сделал предложение Б. принять участие в гидрографическом изучении океана вокруг Шпицбергена, которое Б. с радостью принял. Экспедиция проследовала к Шпицбергену, побывала на о-вах Adventfjorden и Смеренбург. Летом 1899 г. принц Альбер вновь пригласил Б. в поездку к Шпицбергену.

После возвращения из экспедиции Б. женился, обосновался в Эдинбурге и организовал шотландский лыжный клуб и Эдинбургский зоопарк.

Шотландская национальная антарктическая экспедиция

Используя финансовую поддержку семьи Котсов, Б. сумел купить китобойный корабль «Гекла», переименованное в «Скотия». 2 ноября 1902 г. судно покинуло Трун и направилось в Антарктиду. 22 февраля 1903 г. «Скотия» вышла к 70°25' ю.ш. Зимовка прошла на о-ве Лори в Южных Оркнейских островах, где была заложена метеорологическая станция Omond House.

В ноябре 1903 г. судно зашло в Буэнос-Айрес за продуктами и ремонтом. Б. удалось договориться с Аргентиной о контроле за метеостанцией. В январе 1904 г. «Скотия» отбыла на юг в море Уэддела. 6 марта экипаж открыл новую землю – Землю Котса. В Шотландию экспедиция вернулась 21 июля 1904 г.

Новые планы

В 1910 г. Б. предложил проект новой Шотландской экспедиции в Антарктику. Планировался проход через Антарктиду и Южный полюс. Но из-за невозможности найти финансирование Б. обратился к Э. Шеклтону, планировавшему Имперскую трансантарктическую экспедицию, поделившись с ним идеями и опытом.

Бизнесмен

В 1909 г. Б. организовал Шотландский шпицбергенский синдикат, который должен был добывать природные богатства на Шпицбергене. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Б. умер 28 октября 1921 г. в Эдинбурге.

Семья

Супруга – Jessie Mackenzie. Дети: Eillium Alastair, Sheila Mackenzie.