БРЮЛЛОВ КАРЛ ПАВЛОВИЧ

Российский живописец, художник-монументалист, виднейший представитель академического направления в живописи.

Родился в многодетной семье академика орнаментальной скульптуры П.И. Брюлло (1760-1833). Учился в Петербургской Академии художеств (1809-1821), где его учителями были А.И. Иванов и А.Е. Егоров. Выпускная работа «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского» удостоена большой золотой медали АХ. В 1819-1822 годах зарабатывает созданием заказных портретов, также по заказу П. Кикина и А. Дмитриева-Мамонова создаёт картины «Эдип и Антигона» и «Раскаяние Полиника» (обе 1821). Как пенсионер Общества поощрения художников (ОПХ), в 1823-1835 годах работал в Италии. Перед отъездом художник и его братья с Высочайшего повеления изменили фамилию, добавив к ней «въ».

В Италии отчётливо проявилось стремление Брюллова к обновлению классической живописи, внесение в неё ярких эмоций и драматических столкновений, свойственных романтизму, и даже реалистических черт. Брюллов делает копию «Афинской школы» Рафаэля , увлекается жанровой живописью и акварелями, пишет портреты. К первой относятся такие известные работы, как «Итальянское утро» (1823, Кунстхалле, Киль) и «Итальянка, снимающая виноград» (1827, ГРМ). Последняя работа подверглась критике ОПХ из-за неподобающего, по мнению его членов, сюжета, что повлекло за собой разрыв Брюллова с этим обществом. Среди акварелей этого периода были как сугубо пейзажные («Итомская долина перед грозой», 1835, ГМИИ), так и многофигурные («Гулянье в Альбано», 1830—1833, ГТГ). В это же время создаются знаменитые работы «Всадница» и «Вирсавия» (неоконч., обе 1832, ГТГ). На картине «Всадница» изображены воспитанницы графини Ю.П. Самойловой, знакомство с которой в 1827 году сыграло огромную роль в жизни Брюллова.

На фоне возрастающего интереса к археологическим раскопкам, а также под впечатлением от извержения вулкана Везувий (1828) по заказу А.Н. Демидова Брюллов начинает работу над своей крупнейшей картиной – «Последний день Помпеи» (1830-1833, ГРМ). Во время подготовки к работе художник посещал раскопки в Помпеях и Геркулануме, изучал исторические источники, повествующие о гибели города. В произведении в роли трагического героя выступает не отдельно взятая личность, как это было принято, а целый народ. Работа Брюллова произвела сенсацию. По распоряжению императора Николая I художник вернулся в Россию, совершив сперва путешествие по Малой Азии и Греции. С 1836 года Брюллов – профессор Петербургской АХ. В Санкт-Петербурге он создаёт множество портретов выдающихся современников, среди них портреты Н.В. Кукольника (1836), генерала В.А. Перовского (1837), В.А. Жуковского (1837-1838), И.А. Крылова (1839, все – ГТГ). В 1848 году Брюллов пишет знаменитый автопортрет (ГТГ). Принял участие в росписи Исаакиевского собора. В 1843-1848 годах работал над эскизами фигур апостолов и евангелистов и серии картин «Страсти Христовы», в 1848-м приступил к росписи купола, но уже в феврале 1849 года был освобождён от работы из-за резкого ухудшения здоровья (росписи Брюллова доделаны П.В. Басиным).

В 1849 году художник отправился на лечение на о. Мадейра, в 1850-м посетил Испанию, с этого же года – в Италии. Последние годы прожил в доме соратника Д. Гарибальди А. Титтони. Несмотря на болезнь, продолжал работать, преимущественно над портретами и акварелями. Одна из наиболее значительных поздних работ Брюллова – портрет археолога Микеланджело Ланчи (1851). К.П. Брюллов скончался в местечке Манциана под Римом в результате приступа удушья. Похоронен в Риме.

Память

Именем Карла Брюллова названа улица в Москве, также в честь братьев Брюлловых названа улица в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2013 года на о. Мадейра (Португалия) в центральном парке города Фуншал был установлен бронзовый бюст Карлу Брюллову.