БРЮЛЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Художник и зодчий, профессор. Брат Карла Брюллова .

Семья. Становление

Происходил из творческой семьи. Отец – француз Поль Брюлло, с юных лет живший в России. Здесь он стал Павлом Ивановичем Брюлловым, был живописцем и скульптором. Мать Мария-Елизавета Федоровна Шредер была второй супругой отца. В этом браке родилось шестеро детей, Александр был самым старшим из них, его младшие братья и сестры – Карл, Иван, Павел, Юлия и Мария. Также он имел старшего сводного брата Федора от первого брака Павла Ивановича. Все дети Брюлловых пошли по творческому пути своего отца.

Александр и Карл вместе в 1809 году поступили в Академию художеств , где обучались за счет казны. В начале 1820-х для старшего из братьев началась государственная служба, однако вскоре он с Карлом отправился в Европу совершенствоваться в творчестве, чему помогло русское Общество поощрения художников. За шесть лет Брюллов посетил самые разные места. Пожив в Германии, он отправился в Италию. Он изучал наследие Рима и других городов этой страны, видел Сицилию и знаменитые Помпеи, прославленные затем его братом. Александр же выработал реставрационный проект помпейских терм. К середине 1820-х он воплотил свой замысел в жизнь, чуть позже во Франции были опубликованы гравюры этих терм. После этого Брюллов перебрался в Париж, был слушателем Сорбонны (курсы механики и истории архитектуры). Художник путешествовал и по другим городам страны, бывал в Англии. В 1829 году он возвратился на родину. Главным практическим итогом его заграничной командировки стали восстановленные помпейские термы. Эта работа была оценена по достоинству: Брюллов вошел в русскую и итальянскую Академию художеств, английский Королевский архитектурный институт, Французский институт и др.

В 1831 году Александр Павлович сочетался браком с Александрой фон Раль (ее сестра была женой ученого и литератора Осипа Сенковского). Прекрасно образованная Александра Александровна была одарена музыкально, в салоне Брюлловых часто проходили музыкальные вечера, гостями четы были родственники Брюллова, Николай Гоголь, Михаил Глинка и др. Их брак был долгим и счастливым, у Брюлловых родилось девять детей: Владимир, Николай, Александр, Павел, Владимир, Александра, Софья, Юлия и Анна.

Творчество

Большую известность Александр Павлович получил как зодчий. В основном его проекты были связаны с Петербургом и его пригородами. В первой половине 1830-х годов мастер создал успешные проекты столичного Михайловского театра, церкви в усадьбе графини Варвары Полье Парголово (она была выдержана в готическом стиле), загородного дома графини Юлии Самойловой , музы брата Карла. Тогда же в центре Петербурга появилась спроектированная им лютеранская церковь Святых Петра и Павла, отвечавшая готическому стилю. Другой проект петербургской церкви принес Брюллову в 1832 году звание профессора архитектуры АХ. После этого он был выбран для руководства возведением Пулковской обсерватории (она заработала в 1839 году). Этот проект принес своему автору мировую известность. После знаменитого пожара в Зимнем дворце в 1837 году Александр Павлович занимался восстановлением пострадавших интерьеров, внося в них порой полюбившийся ему помпейский стиль. Другим высочайшим заказом стала перестройка Мраморного дворца, приуроченная к бракосочетанию великого князя Константина. Тогда же зодчий работал над зданием Александровской больницы Петербурга.

В 1840-1850-е годы Брюллов перестраивал т.н. Служебный дом Мраморного дворца, отводившийся под конюшни. Его фасад архитектор украсил внушительным барельефом (по его эскизу работал скульптор П. Клодт ). Также Александр Павлович совместно с П. де Витте спроектировал лафет для кремлевской Царь-пушки.

Немного работал архитектор и в провинции. Так, он был автором проектов тобольского памятника отряду Ермака (1830-е), оренбургского Караван-сарая (1840-е).

Брюллов проявил себя и как блестящий портретист, он любил писать акварелью. В 1820-е годы им были созданы портреты неаполитанской королевской семьи. В начале 1830-х Александр Павлович написал портреты Натальи Гончаровой, князя Петра Лопухина, а также самого государя Николая I . В 1837 году во Франции он создал портрет Вальтера Скотта. Работал мастер и в жанре литографии. Многие десятилетия он преподавал в родной Академии художеств.

Александр Брюллов прожил долгую и в целом счастливую жизнь. В 1864 году он был удостоен титула тайного советника. В начале 1870-х он оставил госслужбу. Мастер скончался в 1877 году в российской столице в возрасте 78 лет. Погребен на кладбище Павловска.