БРЮХОВЕЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ

БРЮХОВЕЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ - украинский военный и государственный деятель,казак,гет­ма­н Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны,боя­ри­н.

Впер­вые Брюховецский упо­ми­на­ет­ся в 1650 году как ка­зак гет­ман­ской чи­ги­рин­ской сот­ни. При­бли­жён­ный Б.М. Хмель­ниц­ко­го и его сы­на Ю.Б. Хмель­ниц­ко­го, Брюховецкий в 1650-х годах со­сто­ял при них в долж­но­сти стар­ше­го слу­ги. В 1659-1663 годах Брюховецкий - ко­ше­вой гет­ман за­по­рож­ских ка­за­ков, что­бы за­вое­вать по­пу­ляр­ность, обе­щал умень­шить на­ло­ги и ог­ра­ни­чить за­хва­ты зе­мель ка­зачь­ей старши́ной. В ию­не 1663 года на ра­де в Не­жи­не из­бран гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны.

Вой­на с Ре­чью По­спо­ли­той, обо­ст­ре­ние со­ци­аль­но-по­ли­тической об­ста­нов­ки на Ук­раи­не за­ста­ви­ли Брюховецкого ис­кать под­держ­ки у русского пра­ви­тель­ст­ва. В 1665 году Брюховецкий под­пи­сал так называемые Мо­с­ков­ские ста­тьи, под­твер­див­шие пра­ва и при­ви­ле­гии ка­зачь­ей стар­ши­ны и уси­лив­шие по­зи­ции русских вла­стей на Ук­раи­не (цар­ским вое­во­дам пе­ре­да­вал­ся сбор по­да­тей). Царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич по­жа­ло­вал Брюховецкого зва­ни­ем боя­ри­на и на­след­ст­вен­ным вла­де­ни­ем, а мно­гих вид­ных ка­за­ков - дво­рян­ст­вом и по­ме­сть­я­ми.

Пе­ре­да­ча пол­ко­вых го­ро­дов цар­ским вое­во­дам, пе­ре­пись на­се­ле­ния 1666 года, но­вые, ещё бо­лее об­ре­ме­ни­тель­ные на­ло­ги вы­зва­ли рост мас­со­во­го не­до­воль­ст­ва на­се­ле­ния по­ли­ти­кой Брюховецкого. Оно уси­ли­лось в свя­зи с Ан­д­ру­сов­ским пе­ре­ми­ри­ем 1667 года, по ко­то­ро­му Пра­во­бе­реж­ная Ук­раи­на ос­та­ва­лась за Ре­чью По­спо­ли­той; на­ча­лись от­кры­тые вы­сту­п­ле­ния про­тив Брюховецкого. Стре­мясь со­хра­нить свою власть, Брюховецкий стал на путь пре­да­тель­ст­ва: 8(18) февраля 1668 года он на­чал мя­теж про­тив Рос­сии с тем, что­бы от­дать Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну под вла­ды­че­ст­во турецкого сул­та­на, но был убит ка­за­ка­ми.