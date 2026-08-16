БРЮХОВЕЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ
БРЮХОВЕЦКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ - украинский военный и государственный деятель,казак,гетман Левобережной Украины,боярин.
Впервые Брюховецский упоминается в 1650 году как казак гетманской чигиринской сотни. Приближённый Б.М. Хмельницкого и его сына Ю.Б. Хмельницкого, Брюховецкий в 1650-х годах состоял при них в должности старшего слуги. В 1659-1663 годах Брюховецкий - кошевой гетман запорожских казаков, чтобы завоевать популярность, обещал уменьшить налоги и ограничить захваты земель казачьей старши́ной. В июне 1663 года на раде в Нежине избран гетманом Левобережной Украины.
Война с Речью Посполитой, обострение социально-политической обстановки на Украине заставили Брюховецкого искать поддержки у русского правительства. В 1665 году Брюховецкий подписал так называемые Московские статьи, подтвердившие права и привилегии казачьей старшины и усилившие позиции русских властей на Украине (царским воеводам передавался сбор податей). Царь Алексей Михайлович пожаловал Брюховецкого званием боярина и наследственным владением, а многих видных казаков - дворянством и поместьями.
Передача полковых городов царским воеводам, перепись населения 1666 года, новые, ещё более обременительные налоги вызвали рост массового недовольства населения политикой Брюховецкого. Оно усилилось в связи с Андрусовским перемирием 1667 года, по которому Правобережная Украина оставалась за Речью Посполитой; начались открытые выступления против Брюховецкого. Стремясь сохранить свою власть, Брюховецкий стал на путь предательства: 8(18) февраля 1668 года он начал мятеж против России с тем, чтобы отдать Левобережную Украину под владычество турецкого султана, но был убит казаками.