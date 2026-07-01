БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - советский государственный и пар­тий­ный дея­тель.

Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета (в 1899 и 1901 годах был ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих бес­по­ряд­ках) и на фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Ка­зан­ско­го университета (до 1903 года).

Член РСДРП с 1902 года, боль­ше­вик с 1904 года (в 1927-1934 годах кан­ди­дат в чле­ны ЦК ВКП(б)). Член Со­ве­та ра­бо­чей и кре­сть­ян­ской обо­ро­ны (1918-1920; член СТО в 1922 и 1924-1927 годах).

Заместитель нар­ко­ма про­до­воль­ст­вия РСФСР (1918-1921), начальник Главы управ­ле­ния по снаб­же­нию Крас­ной Ар­мии и Фло­та про­до­воль­ст­ви­ем (1920-1922). На Все­росийском со­ве­ща­нии про­до­вольственных ор­га­ни­за­ций 30 декабря 1918 - 6 января 1919 годов пред­ста­вил про­ект дек­ре­та о вве­де­нии прод­раз­вёр­ст­ки (ра­нее ус­та­нов­ле­на в ря­де гу­бер­ний) на всей тер­ри­то­рии Советской Рос­сии (дек­рет при­нят 11 января 1919 года).

Один из ор­га­ни­за­то­ров мас­со­вых ре­к­ви­зи­ций хле­ба у кре­сть­ян, ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми прод­от­ря­дов . Член Центральной ко­мис­сии по борь­бе с го­ло­дом (1921-1922) и Центральной ко­мис­сии по борь­бе с по­след­ст­вия­ми го­ло­да (1922-1923) при ВЦИК.

Нар­ком про­до­воль­ст­вия РСФСР (1921-1923) и СССР (1923-1924). Член ВЦИК, за­тем ЦИК СССР (1922-1925, 1927-1935). Нар­ком фи­нан­сов СССР (1926-1930). Под руководством Брюханова про­ве­де­на ре­фор­ма кас­со­во­го уст­рой­ст­ва (1925-1927; вве­де­но един­ст­во кас­сы), соз­дан Государственный фи­нан­со­вый кон­троль (1926), на­ча­ты на­ло­го­вая (1930-1931) и кре­дит­ная (1930-1932) ре­фор­мы.

Заместитель председателя Мос­обл­ис­пол­ко­ма (1930-1931), заместитель нар­ко­ма снаб­же­ния СССР (1931-1933). Заместитель председателя Центральной государственной ко­мис­сии по оп­ре­де­ле­нию уро­жай­но­сти и раз­ме­ров ва­ло­во­го сбо­ра зер­но­вых куль­тур при СНК СССР (1933-1937).

Аре­сто­ван 3 февраля 1938 года, об­ви­нён в уча­стии в контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции, рас­стре­лян.

Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.