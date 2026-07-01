БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Учился на историко-филологическом факультете Московского университета (в 1899 и 1901 годах был исключён за участие в студенческих беспорядках) и на филологическом факультете Казанского университета (до 1903 года).
Член РСДРП с 1902 года, большевик с 1904 года (в 1927-1934 годах кандидат в члены ЦК ВКП(б)). Член Совета рабочей и крестьянской обороны (1918-1920; член СТО в 1922 и 1924-1927 годах).
Заместитель наркома продовольствия РСФСР (1918-1921), начальник Главы управления по снабжению Красной Армии и Флота продовольствием (1920-1922). На Всеросийском совещании продовольственных организаций 30 декабря 1918 - 6 января 1919 годов представил проект декрета о введении продразвёрстки (ранее установлена в ряде губерний) на всей территории Советской России (декрет принят 11 января 1919 года).
Один из организаторов массовых реквизиций хлеба у крестьян, руководил действиями продотрядов. Член Центральной комиссии по борьбе с голодом (1921-1922) и Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода (1922-1923) при ВЦИК.
Нарком продовольствия РСФСР (1921-1923) и СССР (1923-1924). Член ВЦИК, затем ЦИК СССР (1922-1925, 1927-1935). Нарком финансов СССР (1926-1930). Под руководством Брюханова проведена реформа кассового устройства (1925-1927; введено единство кассы), создан Государственный финансовый контроль (1926), начаты налоговая (1930-1931) и кредитная (1930-1932) реформы.
Заместитель председателя Мособлисполкома (1930-1931), заместитель наркома снабжения СССР (1931-1933). Заместитель председателя Центральной государственной комиссии по определению урожайности и размеров валового сбора зерновых культур при СНК СССР (1933-1937).
Арестован 3 февраля 1938 года, обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации, расстрелян.
Реабилитирован в 1956 году.