БРУСИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Служба в старой армии

Из дворян. Уроженец Тифлиса. Сын генерала. Образование получил в Пажеском корпусе (1872). Поручик (со старшинством с 02.04.1874 года). Штабс-капитан (со старшинством с 01.08.1877 года). Капитан (со старшинством с 15.12.1881 года). Ротмистр (со старшинством с 18.08.1882 года). Ротмистр гвардии (со старшинством с 30.08.1887 года). Переименован в подполковники (со старшинством с 30.08.1887 года). Полковник (со старшинством с 30.08.1892 года). Генерал-майор (с 1901 года со старшинством с 06.12.1900 года, за отличие). Генерал-лейтенант (с 1906 года, со старшинством с 06.12.1906 года, за отличие). Генерал от кавалерии (с 06.12.1912 года со старшинством с 06.12.1912 года, за отличие), генерал-адъютант (10.04.1915). В службу вступил 01.08.1871 года. Выпущен прапорщиком в 15-й драгунский Тверской полк. В 1873-1878 годах - адъютант полка. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1878-1881 годах начальник полковой учебной команды. С 1883 года служил в постоянном составе офицерской кавалерийской школы: адъютант, помощник начальника (с 1890 года), начальник отделения верховой езды и выездки; начальник драгунского отдела (с 1893 года). С 10.11.1898 года помощник начальника, с 10.02.1902 года начальник этой школы. 19.04.1906 года при протекции великого князя Николая Николаевича получил в командование 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. С 05.01.1909 года командир XIV армейского корпуса, с 15.05.1912 года помощник командующего войсками Варшавского военного округа. Командир XII армейского корпуса (с 15.08.1913 года). При проведении мобилизации 19.07.1914 года назначен командующим Проскуровской группы, которая 28 июля преобразована в 8-ю армию Юго-Западного фронта.

Период Первой мировой войны

При мобилизации 19.07.1914 года назначен командующим Проскуровской группы, которая 28.07.1914 года была преобразована в 8-ю армию. За успешные действия в ходе Галицийской битвы награжден орденом Св. Георгия 4-й (Высочайший приказ 23.08.1914) и 3-й (Высочайший приказ 18.09.1914) ст. Генерал-адъютант (1915). Награжден Георгиевским оружием (Высочайший приказ 27.10.1915). 17.03.1916 года назначен Главнокомандующим Юго-Западным фронтом. За прорыв позиций противника летом 1916 года награжден Георгиевским оружием украшенным бриллиантами (Высочайший приказ 20.07.1916). Во время февральских событий 1917 года Брусилов принял активнейшее участие в давлении на императора Николая II с целью побудить его к отречению. После увольнения генерала М.В. Алексеева 21.05.1917 года Брусилов назначен Верховным главнокомандующим. 21.05.1917 года назначен Верховным Главнокомандующим. После неудачного для русских армий июньского наступления 19 июля заменен генералом Л.Г. Корниловым и отозван в Петроград в качестве военного советника правительства. Проживал в Москве. В ходе боев между частями подчинявшимися штабу Московского ВО и силами ВРК в квартиру Брусилова попал снаряд и сам он получил ранение в правую ногу, последствия которого долго лечил.

В Советской России

В августе 1918 года был арестован органами ВЧК. Освобожден под домашний арест. В декабре 1918 года освобожден из-под домашнего ареста. С 1919 года в РККА (официально с 20.04.1920 года в Военно-исторической комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 годов). С мая 1920 года председатель Особого совещания при главкоме РККА. В период советско-польской войны подписал воззвание ко всем бывшим офицерам с призывом вступать в РККА. С июня 1920 года главный инспектор Центрального управления коннозаводства и животноводства при Наркомземе. В июле 1922 года инспекция была преобразована в военную, Брусилов стал главным инспектором коннозаводства и коневодства. В 1923-1924 годах инспектор кавалерии РККА. С 1924 года состоял для особо важных поручений при РВС. Весной 1925 года выезжал на лечение в Чехословакию. Умер в Москве. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.