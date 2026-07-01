БРОВКО Людмила Николаевна

Родилась в 1947 г. Окончила МГУ в 1970 г. Кандидатская диссертация : Германская социал-демократия в годы фашистской диктатуры (1933-1938) (Москва, 1978).

Работает старшим научным сотрудником Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : Новейшая история Германии и России. История и идеология международной социал-демократии. История церкви, христианское мировоззрение. Идеология антифашистского сопротивления.

Сочинения: Германская социал-демократия в годы фашистской диктатуры (1933-1945). М.,1988;

Церковь и «третий рейх» // ННИ.1991. №4;

Конформизм и конфронтация. Христианские церкви и нацистское государство // Свободная мысль.1993. № 12;

Дитрих Бонхёффер: протестантская теология и фашизм // Религии мира. М.,1999;

Христианство и национал-социализм. Мировоззренческий излом // Переходные эпохи в социальном измерении. М., 2002;

Дитрих Бонхёффер. Ист. портрет // ВИ. 2003. №.4;

Августин Рёш. Иезуиты и национал-социализм // Религии мира. 2003. М., 2003;

Идеи и программы сопротивления (в соавторстве) // Движение сопротивления в Зап. Европе 1939-45.Общие проблемы. М., 1990;

Христианский социализм Крайзау. Идеи переустройства Германии // Общественная мысль в контексте истории культуры. М. 2004

Церковь и Третий рейх. СПб, 2009. 29,5 п.л. 472 с.