БРОК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Сын бывшего министра финансов, члена Государственного совета действительного тайного советника П.Н. Брока, из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. 6.6.1857 окончил Пажеский корпус, произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Гусарский полк. 30.8.1959 произведен в поручики. Участник Кавказской войны. 28.1.1860 назначен состоять для особых поручений при главнокомандующем Кавказской армией. 25.9.1860 произведен в штабс-ротмистры за боевые отличия. 17.4.1862 произведен в ротмистры. 19.10.1862 назначен адъютантом военного министра. 4.4.1865 произведен в полковники. 27.5.1869 назначен чиновником для особых поручений V класса при военном министре. 31.5.1869 назначен управляющим особой канцелярией для приёма просителей и разбора просьб, подаваемых военному министру и членом и заведующим делами комиссии для распределения пособий. 21.3.1871 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 30.8.1874 произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту его императорского величества и оставлением в должности. 11.3.1875 назначен командиром лейб-гвардии Московского полка. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.10.1877 назначен командующим 1-й бригадой 2-й гвардейской пехотной дивизии. 27.10.1877 утвержден командиром бригады. 12.12.1880 назначен командиром 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. 9.5.1884 назначен начальником Варшавского жандармского округа. 30.8.1885 произведен в генерал-лейтенантыза отличие по службе. 19.4.1897 назначен в распоряжение шефа жандармов. 1.1.1900 назначен почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. 9.4.1900 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Владел каменным домом в Петрограде. Скончался в Москве.

Жена: дочь генерал-адъютанта Надежда Николаевна (урожденная графиня Ламздорф). Дети: Александра (р. 21.10.1863), Надежда (р. 4.12.1865), Мария (р. 28.10.1867), Петр (р. 27.10.1876–не ранее 1931), полковник, служил РККА, репрессирован.