БРОДСКИЙ ИЗРАИЛЬ МАРКОВИЧ

Среди российских семейств, занимающихся производством сахара, особое место занимает семья Бродских. Ее основатель – Израиль Маркович многое сделал для того, чтобы превратить небольшие отцовские капиталы в солидное наследство, которое он оставил своим детям.

Ранние годы и начало деятельности

Израиль Маркович родился в 1823 г. в г. Златополь. Семья имела еврейские корни.

Унаследовав от отца 40 тыс. руб., Б. занялся предпринимательством. Сфера его интересов – производство сахара. Б. взял в аренду сахарные заводы, однако выгоды они ему не принесли. Б. потерял почти все средства.

Сахарный бизнес

Стремясь накопить производственный опыт, Б. стал частым гостем на предприятиях графа А.А. Бобринского. В 1846 г. Б. запустил производство своего первого сахарорафинадного завода в с. Лебедин. Совладельцем предприятия стал землевладелец П. Лопухин. Через восемь лет Б. получил завод в единоличную собственность. За эти годы предприятие начало приносить большой доход.

Позднее состоялся запуск еще одного сахарного завода, но уже в Одессе. Новым приобретением Б. стал арендованный им Райгородский сахарный завод. С 1860 г. Б. жил в Одессе.

В 1865 г. Б. ходатайствовал о своем причислении к купцам Киева. Здесь он в 1870 г. приобрел мельницу.

В 1873 г. Б. создал новое предприятие – Александровское товарищество сахарных заводов, которое стало крупнейшим свеклосахарным трестом страны. В трест вошли семь заводов, затем – еще четыре. В итоге у Б. было десять сахарных и 3 рафинадных завода.

Благотворительность

Б. жертвовал средства на различные нужды. Его стараниями в 1855 г. в Златополе появился приют для бедных стариков. На его обустройство было выделено имение в Бобринецком уезде с землей.

В 1885 г. Б. профинансировал сооружение еврейской больницы в Киеве. Средства были выделены и на открытие ремесленного училища для детей из бедных семей.

Умер Б. в сентябре 1888 г. в Киеве.

Семья

Прадед – раввин Сендер Шор. Проживал в г. Жолкве в конце XVII в. Отец Б. – Меер Шор, предприниматель. Первоначально жил в Бродах, однако вскоре перебрался в Златополь. Мать Б. – Мириам, дочь богатого еврея. У Б. было четыре брата – Абрам, Зельман, Исаак, Иосиф.

Супруга – Хая. У пары родились семеро детей: сыновья – Иона, Лазарь, Лев, Соломон, три дочери.