БРОДСКИЙ ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ На чтение: 1 минута

Российский и советский художник, педагог.

Биография и творчество

Отец - мелкий торговец. Провёл детские годы в Бердянске, там же выпустился из городского училища (1896). Проходил обучение в художественном училище Общества поощрения изящных искусств в Одессе (1896-1902), где его учителями стали Г.А. Ладыженский, К.К. Костанди, Л.Д. Иорини. C 1902 г. в российской столице. В 1902-1908 гг. – учащийся Высшего художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Академии художеств (мастерская И.Е. Репина). С 1904 г. был участником академических выставках.

В 1909-1911 гг. в качестве пенсионера Академии побывал в Европе, в 1911 г. на о. Капри встречался с М. Горьким. В 1911-1912 гг. оформлял журнал «Вершина». Состоял в Союзе русских художников (1910-1918), также участвовал в выставках Московского общества любителей художеств (1909), «Мира искусства» (1911), передвижников (1916-1917) и на Всемирной выставке в Риме (1911). В 1913 г. на Международной художественной выставке в Мюнхене полотна Бродского удостоились золотой медали.

До 1917 г. его творчество развивалось в нескольких направлениях: модернистские пейзажи, портреты, сатирические карикатуры.

После Октябрьской революции резко сменил стиль, заложив основы официозного искусства Советов. Тогда же создавал масштабные реалистические картины на революционные сюжеты: «В.И. Ленин на фоне Смольного» (1925), «Выступление В. И. Ленина на Путиловском заводе» (1929), портреты И.В. Сталина, М. Горького и др. Входил во многие советские объединения художников. Был профессором Всероссийской Академии Художеств, которую затем возглавил. Первый живописец, удостоенный Ордена Ленина (1934). В СССР неоднократно проводились ретроспективные выставки его работ. В 1949 г. в Ленинграде открыт музей-квартира И.И. Бродского.