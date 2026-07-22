БРОДСКИЕ

Кто такие Бродские?

В российской истории сохранились данные о семействе промышленников-сахарозаводчиков Бродских. В 1840-х гг. их производство сосредоточивалось в Киевской губернии. Спустя сорок лет семья владела 9 заводами, в 1912 г. – 17 заводами.

Стараниями семья в 1887 г. возник первый сахарный синдикат, в 1903 г. – синдикат рафинеров. Кроме того, интересовали Бродских и мукомольная, пивоваренная, винокуренная, лесобумажная промышленность.

Израиль Маркович

Основателем семейства и семейного дела является Израиль Маркович (1823 – 1888). Родился он в Златополе. После смерти отца получил в наследство 40 тыс. руб., на которые и начал собственное дело. Интересовало Б. изготовление сахара. Первоначально Б. взял в аренду несколько сахарных заводов, но не сумел организовать технологический процесс. Однако Б. не оставил своих планов, изучил сахарное дело, и в 1846 г. открыл в с. Лебедин производство на базе Лебединского сахарного завода. Вскоре и в Одессе Б. запустил производство на базе Райгородского сахарного завода.

С 1865 г. – киевский купец. В 1870 г. он приобрел в Киеве мельницу, а уже в 1873 г. организовал Александровское товарищество сахарных заводов, в которое входило семь заводов, позднее – тринадцать.

Большие средства Б. передавал на благотворительность. В Киеве заработала еврейская больница, ремесленное училище для детей из бедных семей. Умер Б. сентябре 1888 г. в Киеве.

Абрам Маркович

Брат Израиля Абрам (1816 – 1884) занимался торговлей, финансами, банковским делом. Записался в купцы 1-й гильдии. Первоначально дела вел в столице Российской империи, однако в 1858 г. перебрался в Одессу. Здесь он включился в общественную жизнь. Занимал должности гласного городской думы, члена городской управы. На его средства строились два еврейских сельскохозяйственных поселения. За заслуги перед Одессой получил потомственное почетное гражданство.

Лазарь Израилевич

Сын Израиля Марковича Лазарь родился 7 сентября 1848 г. в Златополе. Когда отца не стало, Б. встал во главе Александровского товарищества сахарных заводов. Большие средства передавал на благотворительность. Средства выделялись для еврейской больницы в Киеве, образовательных учреждений. Финансировались Б. и Бактериологический институт, Бессарабский крытый рынок. Построил хоральную синагогу, Киевский политехнический институт (софинансирование).

Член совета столичного Международного коммерческого банка, глава правления Киевского общества водоснабжения, глава Общества мукомольной паровой мельницы. Создал и возглавил правление Второго пароходного общества по Днепру. Умер Б. 19 сентября 1904 г. в Базеле.

Так как сыновей у Лазаря не было, семейное дело перешло его брату Льву.

Лев Израилевич

Сын Израиля Марковича Лев родился в 1852 г. в Златополе. Соуправляющий крупнейшего в России Александровского общества сахарных заводов, совладелец паровой мельницы в Киеве. С 1904 г. – единоличный глава Александровского общества. В 1912 г. Б. принял решение оставить семейный бизнес, продал дело банковскому синдикату.

С 1898 г. – коммерции советник, с 1911 г. – статский советник. Был заместителем главы Киевского биржевого комитета, заместителем председателя правления Всероссийского общества сахарозаводчиков. Возглавлял правление Александровского, Корюковского и других сахарных и рафинадных заводов. Был членом многих организаций и компаний.

Любил театр, карты. В 1908 г. открыл казино «Конкордия». Передавал огромные средства на благотворительность. На средства Б. в Киеве была построена Купеческая синагога (1899), гинекологическое отделение еврейской больницы. Помогал Б. и Первому киевскому коммерческому училищу, больнице Лихаревой, детской поликлинике, Аносовскому саду, Обществу дневных приютов.

С 1918 г. – в эмиграции. Умер в 1923 г. в Париже.