БРИТАНСКАЯ ОСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ

Организация английских купцов для торговли с Индией.

Первая попытка создания относится к 1600, после чего пережила длительный период распадов, покровительства и немилости у английских королей. Окончательно оформилась к 1708. Управлялась советом директоров, избиравшимся из числа наиболее крупных пайщиков. Добилась у могольских императоров права открывать фактории, нанимать войска из местных жителей для их охраны. Вначале занималась скупкой и продажей в Европе и Азии индийских тканей, хлопка, пряностей, красителей, опиума, селитры и т. д. С распадом империи Великих Моголов стала превра щаться в военно-политическую организацию. Вмешиваясь в распри князей, подчиняла их своему влиянию, принуждала в обмен на «защиту» предоставлять право сбора налогов с определенных территорий, затем ликвидировала многие княжества. Победа при Палаши (Плесси) (1757) над армией правительства Бенгалии положила начало прямым колониальным захватам в Индии. Одержав в двух войнах (1746 и 1756–1763) победу над Францией, к середине XIX в. приобрела власть над всей Индией, постепенно превращаясь в государственный орган по управлению колонией. Способствовала превращению Индии в рынок сбыта английских товаров. Ликвидирована манифестом королевы Виктории (1858) в результате Сипайского восстания .

Автор статьи: Ванина Е.В.

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