БРИНКЕН АЛЕКСАНДР-ПАВЕЛ ФРИДРИХОВИЧ (ФЁДОРОВИЧ) фон ден, барон

Из потомственных дворян Курляндской губернии, лютеранин. Окончил Полоцкую военную гимназию. 20.8.1877 поступил в 1-е военное Павловское училище. 8.8.1879 окончил училище и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Гренадерскому полку. В 1880 г. переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком (со старшинством с 8.8.1879). 5.10.1883 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 8.4.1884 произведен в подпоручики. 24.3.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 21.3.1886 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 27.3.1886 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 19.12.1886 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением помощником старшего адъютанта штаба Виленского военного округа. С 20.10.1887 по 12.10.1888 прикомандирован к 107-му пехотному Троицкому полку для цензового командования ротой. 30.8.1890 произведен в подполковники с назначением старшим адъютантом штаба Омского военного округа. С 25.9.1892 по 4.9.1896 прикомандирован к Елисаветградскому кавалерийскому юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 30.8.1894 произведен в полковники за отличие по службе. С 1.5.1895 по 4.9.1895 прикомандирован к 14-му стрелковому полку для командования батальоном. 4.9.1896 назначен начальником штаба Керченской крепости. 2.4.1898 назначен начальником штаба Свеаборгской крепости. 28.11.1901 назначен командиром 85-му пехотного Выборгского полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 2.5.1904 произведен в генерал-майоры с назначением в распоряжение начальника этапов Маньчжурской армии. 27.7.1904 назначен вр. и. д. начальника штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. 17.9.1904 назначен начальником штаба Восточного отряда. 8.11.1904 назначен начальником штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. 12.11.1905 назначен начальником штаба 1-го армейского корпуса. 12.9.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 26.8.1912 назначен командиром 22-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войне. 6.12.1914 произведен в генералы от инфантерии. Скончался от паралича сердца в Действующей армии. Погребен на Смоленском лютеранском кладбище в Петрограде. 31.3.1917 исключен из списков умершим.

Был дважды женат. На начало 1917 г. вдовец. Дети: от 1-го брака Мария (р. 26.12.1886), Ольга (р. 11.2.1890); от 2-го брака Нина (р. 23.12.1904).