БАРОН

Непосредственный вассал короля ( императора ) или другого крупного правителя в Средние века .

Первоначально титул был неразрывно связан с земельным держанием, но постепенно появляются Б., получившие титул через пожалование своего сюзерена и не обладающие при этом баронией. Со временем Б. стал дворянским титулом, постепенно утратившим право на территориальную юрисдикцию.

В Англии титул был введен Вильгельмом I Завоевателем (смотрите Нормандская династия ). При Генрихе II обозначилось разделение на крупных (личный вызов в королевский совет) и мелких (общий вызов через шерифа) Б. За первыми закрепились права и привилегии пэров , в будущем они составили Палату лордов в парламенте. По дворянской иерархии Б. был низшим (5-м) рангом в Англии, стоял после виконта, а в Германии и Франции он шел после графа . Титул был распространен в большинстве европейских стран.

В России введен Петром I для высшего слоя немецкого дворянства Прибалтики. В конце XIX в. в России было учтено около 240 барон­ских родов. Отменен декретом ВЦИК СНК от 11 (24) ноября 1917.

Второе значение: Полноправный житель города, входящего в Конфедерацию Пяти портов (Англия).

Автор статьи: А. А. Анисимова.

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