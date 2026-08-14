БРИЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сын коллежского асессора, из дворян Черниговской губернии. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 9.8.1868 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 21.7.1870 окончил училище по 1-му разряду, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. 16.8.1871 переведен в лейб-гвардии Московский полк прапорщиком. 25.9.1874 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба.13.4.1875 произведен в подпоручики. 26.2.1877 произведен в поручики за отличные успехи в науках. 1.3.1877 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб 1-го армейского корпуса.Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 7.6.1877 переведен в Генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 24-й пехотной дивизии. 29.11.1878 произведен в капитаны за боевые отличия (со старшинством с 18.12.1877, установлено 4.9.1882). 11.9.1879 назначен старшим адъютантом штаба 1-го армейского корпуса.17.4.1880 назначен обер-офицером для поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 14.10.1880 назначен старшимадъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 19.11.1882 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 17.4.1883 произведен в подполковники с утверждением в должности. 21.7.1886назначен старшимадъютантом штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 5.4.1887 произведен в полковники за отличие по службе. С 15.10.1887 по 9.12.1888 прикомандирован к лейб-гвардии Семеновскому полку для цензового командования батальоном. 21.5.1890 назначен начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. 24.8.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа. 9.11.1898 назначен командиром лейб-гвардии Гренадерского полка. 4.4.1901 назначен начальником Офицерской стрелковой школы. 7.11.1904 назначен командующим 13-й пехотной дивизией. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 26.10.1905 назначен начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 22.12.1906 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 23.11.1907 назначен помощником командующего войсками Иркутского военного округа. 10.8.1910назначен командующимвойсками Иркутского военного округа и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 10.3.1911 назначен членом Военного Совета. Участник Первой мировой войны. С 12.12.1914 по 14.1.1915 командирован в распоряжение верховного главнокомандующего для возложения наблюдения за положением в армии и доставлением в нее всего необходимого. 26.7.1918 уволен со службы с 21.3.1918 с пенсией. Проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена (2-я): дочь поручика Евгения Аркадьевна (урожденная Тутрюмова). Дети: от 1-го брака Александр (р. 20.5.1877); от 2-го брака Николай (р. 27.4.1882), Вера (р. 25.10.1888).