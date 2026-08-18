БРИК ЛИЛЯ ЮРЬЕВНА

Деятельница искусств, редактор, сценарист, т.н. «муза русского авангарда», хранительница наследия В.В. Маяковского .

Ранние годы

Родилась в семье юриста Урия Александровича Кагана и Елены Юльевны Берман. Урий Каган был заметной фигурой в московском обществе того времени. Помимо того, что он служил в Московской служебной палате и был юрисконсультом при посольстве Австрии, он был известным книгочеем, собирателем предметов искусства, участником литературных дискуссий и гостеприимным хозяином, в доме которого собирались «сливки» московской интеллигенции.

У Лили была младшая сестра Элла (более известна как Эльза Триоле), впоследствии эмигрировавшая во Францию и ставшая известной писательницей, получившей Гонкуровскую премию. Сестры Каган получили домашнее образование. Помимо родного языка они свободно говорили на французском и немецком, занимались музыкой. В 1905 г. Лиля поступила в гимназию на Покровке, которую окончила в 1908 г. Учителя отмечали склонность девочки к естественным наукам и рекомендовали ей усиленно заниматься математикой. Также Лиля писала отличные сочинения, в которых отражалась ее широкая начитанность и самобытный стиль. Однако в 1908 г. Лиля поступила на математический факультет Высших женских курсов. Вскоре учеба ей опостылела, и Каган ушла из учебного заведения. Она всерьез увлеклась искусством и поступила в Московский архитектурный институт. В 1911 г. обучалась скульптуре в Мюнхене. Еще во время обучения в гимназии Лиля увлеклась политикой. На одном из собраний юных гимназистов, интересующихся революционной темой, она познакомилась с Осипом Бриком, за которого вышла замуж в 1912 г.

Лиля Брик

Осип Брик работал в отцовской торговой фирме «Павел Брик, вдова и сын». Ему часто приходилось по рабочим вопросам совершать поездки в Сибирь и Среднюю Азию. В этих путешествиях его неизменно сопровождала и Лиля Брик. В 1914 г. пара переехала в Петербург. По признанию Лили Юрьевны к этому времени их брачные отношения с Осипом прекратились, однако они сохранили близкие отношения: «Я любила, люблю и буду любить его больше, чем брата, больше, чем мужа, больше чем сына».

В их квартире на улице Жуковского, 7 стала собираться творческая интеллигенция. Лиля была «душой салона», а Осип – «его интеллектуальной пружиной». Н. Ассев так охарактеризовал дом Бриков: «И вот я был введен (Маяковским) в непохожую на другие квартиру, цветистую от материи ручной раскраски, звонкую от стихов, только что написанных или только что прочитанных, с яркими жаркими глазами хозяйки, умеющей убедить и озадачить никогда не слышанным мнением, собственным, не с улицы пришедшим, не занятым у авторитетов». В числе постоянных гостей были В. Каменский, В. Хлебников , Р. Якобсон, Е. Гельцер и Владимир Маяковский. С последним впоследствии у Лили Юрьевны завязались романтические отношения. Сам Маяковский в автобиографии «Я сам» назвал встречу с Брик «радостнейшей датой». В салоне на улице Жуковского поэт представил свою поэму «Облако в штанах», которую Осип Брик издал за свой счет. Она вышла в свет осенью 1915 г. с пометкой «Тебе, Лиля». С этого периода Брик стала главным персонажем в жизни и неотделимом от нее творчестве Маяковского (стихотворение «Лиличка!», поэма «Флейта-позвоночник»). Он посвятил своей музе многие лирические произведения. С 1918 г. поэт стал жить в квартире Бриков на ул. Жуковского, затем втроем они переехали за город. Как вспоминала впоследствии сама Лиля Юрьевна: «Все мы решили никогда не расставаться и прожили жизнь близкими друзьями». В 1918 г. Маяковский написал сценарий киноленты «Закованная фильмой», где Брик сыграла главную роль.

Брики, Маяковский, Москва

В 1919 г. Брики и Маяковский переехали в Москву и поселились в квартире в Сеченовском переулке, отраженной Владимиром Владимировичем в поэме «Хорошо!». Поэт поступил на службу в РОСТА, где он рисовал и сочинял плакаты. Лиля Юрьевна активно помогала ему в работе.

В 1921 г. она опубликовала в газете «Новый путь» две статьи, в которых пропагандировалось творчество футуристов . С 1922 г. принимала участие в деятельности сообщества «Левый фронт искусств» . В том же году посетила Берлин, о поездке в который Брик отозвалась следующим образом: «Ужасно рада, что здесь нет футуристов». К этому времени их отношения с Маяковским переживали кризис. По утверждению Брик, к 1925 г. ее романтические чувства к поэту угасли. Параллельно в начале 1920-х развивались любовные связи Лили Юрьевны с партийным функционером А. Краснощековым, кинорежиссером Л. Кулешовым.

Как показало изучение архивов НКИД, Осип и Лиля Брик имели удостоверения уполномоченных 7-го отделения секретного отдела. Однако биографы Лили Юрьевны предполагают, что в ее случае наличие данного документа было формальностью, необходимой для получения разрешения на выезд за границу. Тем не менее, в творческой среде в 1920-е муссировались слухи о близости Бриков к Чека. Можно утверждать, что это в действительности было так: зачастую квартиру Лили Юрьевны посещали агенты госбезопасности. С некоторыми из них Брик связывали романтические отношения.

Во второй половине 1920-х Брик поддерживала близкие отношения с театральной художницей Надеждой Ламановой, участвовала в показах в ее ателье. Во время визита в Париж Лиля Юрьевна наряжалась в стилизованные народные костюмы авторства Ламановой, чем произвела сильное впечатление на местных ценителей моды, в частности, на молодого модельера Жака Пата. Впоследствии вкус Брик оценил модельер Ив Сен-Лоран, который считал ее одной из трех известных ему дам, способных быть элегантными вне моды (две другие – Марлен Дитрих и Катрин Денев).

В 1929 г. Брик совместно с режиссером В. Жемчужным написала сценарий документально-игрового фильма «Стеклянный глаз», в котором также участвовала как постановщик. Затем написала сценарий киноленты «Любовь и долг, или Кармен», однако задуманная картина не была реализована.

Смерть Маяковского в 1930 г. застала Бриков в Берлине, из которого в спешном порядке они выехали в Москву. В предсмертной записке поэт указывал, что его семьей являются «Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская», и просил отдать начатые стихи Брикам – «они разберутся». В результате в постановлении СНК РСФСР права на наследство Маяковского были разделены пополам между Брик и матерью и сестрами Маяковского. Также за Бриками некоторое время оставалась квартира поэта в Гендриковом переулке и комната в Лубянском проезде.

С 1931 г. Брик принимала активное участие в подготовке собрания сочинений Маяковского. В 1933 г. она выступила с инициативой создания библиотеки-музея имени поэта в Гендриковом переулке. В 1935 г. написала письмо И. Сталину , где просила содействия в организации музея и издании собрания сочинений. Глава государства призвал поспособствовать решению изложенных Брик проблем, подчеркнув, что «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

В 1930-1936 гг. состояла в отношениях с военачальником В. Примаковым. После его ареста и расстрела избежала репрессий благодаря тому, что считалась «женой Маяковского». С 1937 г. состояла в отношениях с В.А. Катаняном, с которым зарегистрировала брак в 1956 г. В 1945 г. внезапно скончался О. Брик. Для Лили Юрьевны это событие стало тяжелейшим ударом: «Для меня это не то, что умер человек любимый, близкий, когда бывает тяжело, а просто - вместе с Осей умерла и я». Несмотря на все свои романтические увлечения, она признавалась, что была готова отказаться от всего и всех, лишь бы вернуть Осипа Михайловича.

1950-1970-е прошли под знаком «антибриковской кампании», когда имя Брик стало исчезать из изданий, посвященных творчеству Маяковского. Эта тенденция наметилась после публикации книги «Новое о Маяковском», где были опубликованы письма Маяковского и Брик с предисловием Лили Юрьевны.

Взгляды и стиль жизни Л. Брик сформировались под влиянием ее первого мужа, Осипа Брика, и оставались практически неизменными на протяжении многих лет. Лиля Юрьевна ценила живопись русских авангардистов, творчество Леже , Пикассо , Шагала и Сарьяна, с которыми была знакома лично и по переписке. Современники отмечали ее изысканный вкус и удивительные качества характера, позволившие ей собрать вокруг себя цвет дореволюционной и советской интеллигенции. Искренняя дружба как с представителями творческой среды, так и с военными и партийными деятелями, позволили Брик соединять на приемах в своей квартире разные миры. Лиля Юрьевна любила накрывать для гостей щедрый стол, о чем свидетельствуют многие ее современники. До последних дней Брик вела активную переписку с отечественными и зарубежными деятелями культуры.

С 1960-х проживала в Переделкине. После перелома шейки бедра, когда она утратила возможность вести прежний образ жизни и во всей полноте ощутила свою беспомощность, Лиля Брик совершила самоубийство. Это произошло 4 августа 1978 г. Ее творческое наследие составляют многочисленные статьи, материалы личной переписки и воспоминания.