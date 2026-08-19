БРЭЙНАРД ДЭВИД

Военная карьера

Дэвид Лег родился 21 декабря 1856 г. в Нью-Йорке. Когда ему было двадцать лет, Б. поступил на службу в вооруженные силы. 1876 – 1884 гг. прошли в форте Эллис.

Участник войны за Черные Холмы, в ходе которой получил ранение. Участник Баннокской кампании. Участник войны не-перси (с индейцами). 7 мая 1877 г. в битве у Маленького мутного ручья получил новое ранение.

С 1878 г. – капрал, затем – сержант.

Полярный исследователь

Узнав о готовящейся арктической экспедиции Г. Хоугейта, Б. в 1880 г. решил принять в ней участие. Однако отряд потерпел неудачу. В 1881 г. первый сержант Б. вошел в состав Американской арктической экспедиции, которую возглавлял А. Грили. Экспедиция должна была открыть метеорологическую станцию на севере Канадского арктического архипелага в заливе Леди-Франклин, осуществить метеорологические, астрономические и магнитные и другие работы.

В отряде Б. отвечал за продовольствие и снаряжение. Участвовал в санных вылазках. Весной 1882 г. Б., Ф. Кристиансен и Дж. Локвуд прошли на санях по северному берегу Гренландии, достигнув 13 мая 83°24’ с.ш. Весной 1883 г. троица на санях изучила внутренние области о-ва Элсмир, открыла фьорд, получивший имя руководителя экспедиции.

В августе 1883 г. экспедиция покинула зимовку, т.к. не дождалась кораблей с продовольствием в 1882 – 1883 гг. Почти два месяца 25 членов экспедиции шли навстречу спасательному судну, пройдя около 400 км. И сумев добраться до мыса Сэбайн на о-ве Пим. Здесь было решено зазимовать. Только 22 июня 1884 г. их подобрали спасатели. Из 25 человек выжило лишь шестеро.

В 1886 г. Королевское географическое общество вручило Б. именной грант, золотые часы и диплом за выдающийся вклад в дело экспедиции.

Дальнейшая судьба

С 1886 г. – второй лейтенант 2-го Кавалерийского полка, служил в Вашингтоне. Изучал Каскадные горы. С 1890-х гг. Б. как уже первому лейтенанту были поручены вопросы армейского снабжения в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

С 1896 г. – капитан, с 1912 г. – полковник, исполнял должность заместителя Главного военного интенданта армии США.

В 1918 – 1919 гг. – военный атташе при американской дипломатической миссии в Португалии. С 1919 г. – в отставке в чине бригадного генерала.

В дальнейшем представлял Вашингтон в Нью-Йоркской фирме, которая делала поставки для нужд армии. Позднее – глава этой фирмы. С 1936 г. – первый почетный член Американского полярного общества. Умер Б. 22 марта 1946 г. в Вашингтоне.

Семья

Первая супруга – Анна Чейз. Вторая супруга – Сара Гютри.