БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ ПИТЕР

БРЕ́ЙГЕЛЬ СТА́РШИЙ (между 1525 и 1530-1569 годы), или Му­жиц­кий (Breugel; Bruegel de Oude, Boere Brue­ghel), Пи­тер (Пер ден Дрол, Peer den Drol). Ни­дерландский жи­во­пи­сец и ри­со­валь­щик.

Учил­ся у Питер Кук­ке ван Ал­ста в Антвер­пе­не. Ра­бо­тал в Ан­твер­пе­не (член гиль­дии жи­во­пис­цев Святого Лу­ки, с 1551 года) и Брюс­се­ле (с 1563 года).

На­чи­нал твор­че­ст­во как ри­со­валь­щик; с 1551 года вы­пол­нил для ан­твер­пен­ско­го из­да­те­ля Иеронима Ко­ка свыше 135 ри­сун­ков, пе­ре­ве­дён­ных в гра­вю­ру различными мас­те­ра­ми и имев­ших гран­ди­оз­ный ус­пех: ве­ли­ча­вые па­но­ра­мы аль­пий­ских пей­за­жей, от­кры­ваю­щие­ся с вы­со­ты птичь­е­го по­лё­та (в 1552-1553 годах Брейгель Старший со­вер­шил по­езд­ку в Рим че­рез Фран­цию, во вре­мя ко­то­рой ис­пол­нял ри­сун­ки), и ал­ле­го­рические ком­по­зи­ции с мно­го­численными мел­ки­ми фи­гур­ка­ми, на­по­ми­наю­щи­ми мон­ст­ру­оз­ные об­ра­зы Иеронима Бос­ха (се­рии «Семь смерт­ных гре­хов», 1558 год; «Семь доб­ро­де­те­лей», 1559-1560 годы; «Мор­ские ко­раб­ли», 1564–1565 годы, и другие).

Боль­шин­ст­во жи­во­пис­ных про­из­ве­дений Брейгеля Старшего - ал­ле­го­рии и прит­чи, за­им­ство­ван­ные из фольк­ло­ра , осо­бен­но - сце­ны народной жиз­ни, ко­то­рые в его твор­че­ст­ве ста­но­вят­ся ос­но­вой уни­вер­саль­ной кар­ти­ны ми­ра. К ре­лигиозной те­ма­ти­ке Брейгель Старший поч­ти не об­ра­щал­ся (ли­бо трак­то­вал её весь­ма свое­о­быч­но).

Сре­ди са­мых ран­них кар­тин - «Па­де­ние Ика­ра » (1555-1558 годы, Ко­ро­лев­ские му­зеи изящ­ных искусств, Брюс­сель): зем­ле­па­шец и пас­тух, за­ня­тые сво­им тру­дом, не за­ме­ча­ют тра­ге­дию ан­тич­но­го ге­роя; рав­но­душ­на к его смер­ти и пре­крас­ная при­ро­да, в изо­бра­же­нии ко­то­рой за­мет­ны тра­ди­ции пер­во­го ни­дерландского пей­за­жи­ста - Иоахима Па­ти­ни­ра.

В кар­ти­нах «Фла­манд­ские по­сло­ви­цы» (1559 год, Государственные му­зеи, Бер­лин), «Бит­ва Мас­ле­ни­цы и По­ста» (1559 год) и «Дет­ские иг­ры» (1560 год, обе – Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей, Ве­на) фольк­лор­ные сю­же­ты да­ны в из­люб­лен­ном мас­те­ром па­но­рам­ном ох­ва­те, даю­щем воз­мож­ность на­блю­дать не­обы­чай­ное раз­но­об­ра­зие бы­то­вых сцен.

Мо­гу­чий пла­стич. та­лант со­че­та­ет­ся у Брейгеля Старшего с не­обы­чай­ным да­ром за­ни­ма­тель­но­го рас­сказ­чи­ка; пе­ст­ро­та цве­то­вых пя­тен под­чёр­ки­ва­ет зре­лищ­ную ост­ро­ту это­го жи­во­пис­но­го кар­на­ва­ла.

Од­на­ко уже в бли­жай­шие го­ды жиз­не­ра­до­ст­ный юмор сме­ня­ет­ся у Брейгеля Старшего осо­зна­ни­ем тра­гических сто­рон бы­тия.

Кро­ва­вые со­бы­тия Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции на­шли в его твор­че­ст­ве пря­мое или опо­сре­до­ван­но-ино­ска­за­тель­ное вы­ра­же­ние.

Кар­ти­ны, соз­дан­ные около 1562-1563 года («Три­умф смер­ти», Пра­до, Мад­рид; «Бе­зум­ная Гре­та», Му­зей Май­ер ван дер Берг, Ан­твер­пен), вы­ра­жа­ют чув­ст­во го­ре­чи и от­чая­ния, глу­бо­кое без­ве­рие ху­дож­ни­ка в ра­зум­ное уст­рой­ст­во ми­ра; в них яв­ст­вен­но ощу­ти­мо сле­до­ва­ние тра­ди­ци­ям Иеронима Бос­ха.

В 1565 году соз­дан цикл боль­ших кар­тин, по­свя­щён­ных вре­ме­нам го­да, - наи­бо­лее гар­мо­нич­ное и це­ло­ст­ное из всех соз­да­ний Брейгеля Страшего: «Су­мрач­ный день. Вес­на», «Воз­вра­ще­ние стад. Осень», «Охот­ни­ки на сне­гу. Зи­ма» (все - Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей, Ве­на) и «Жат­ва. Ле­то» (Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк).

В этом цик­ле, вы­ра­жаю­щем по­этические пред­став­ле­ния о веч­ной че­ре­де кар­тин ми­ро­зда­ния, ху­дож­ник об­ра­ща­ет­ся к бы­ту кре­сть­ян; пер­вый план за­нят отдельной жан­ро­вой сце­ной, дав­шей на­зва­ние про­из­ве­де­нию, за ней - ухо­дя­щий вглубь пей­заж.

Эмо­цио­наль­ное воз­дей­ст­вие уси­лива­ет­ся тон­ко про­ду­ман­ной ко­ло­ри­стической гам­мой, в ко­то­рой уже нет кра­соч­ной пе­ст­ро­ты пре­ды­ду­щих кар­тин; в ка­ж­дой ком­по­зи­ции гос­под­ству­ют еди­ная то­наль­ность, ощу­ще­ние глу­бо­ко­го един­ст­ва жиз­ни че­ло­ве­ка и при­ро­ды.

В позд­них ра­бо­тах Брейгель Старший соз­да­ёт ха­рак­тер­ные народные ти­пы и сце­ны народного бы­та; ко­ло­рит те­перь стро­ит­ся на круп­ных цве­то­вых пят­нах фи­гур пер­во­го пла­на.

«Кре­сть­ян­ский та­нец» (1568 год, Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей, Ве­на) про­ни­зан вих­ре­вым дви­же­ни­ем ис­сту­п­лён­но-са­мо­заб­вен­ной пля­ски; бур­ной ди­на­ми­ке тан­ца про­ти­во­сто­ит ти­хий по­кой ухо­дя­щей вдаль де­ре­вен­ской улоч­ки.

В «Кре­сть­ян­ской свадь­бе» (1568 год, Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей, Ве­на) так­же изо­бра­же­на, ка­за­лось бы, празд­нич­ная сце­на, но в ли­цах уча­ст­ни­ков нет ни­ка­ко­го ве­се­лья; ху­дож­ник ост­ро под­ме­ча­ет ин­ди­ви­ду­аль­ные жес­ты, но пре­об­ла­даю­щим ста­но­вит­ся ощу­ще­ние при­ми­тив­но­сти че­ло­ве­че­ской на­ту­ры, её не­со­вер­шен­ст­ва и гре­хов­но­сти.

Кар­ти­на «Сле­пые» (1568 год, Национальная га­ле­рея Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь) - фи­лософская прит­ча, пол­ная го­ре­чи и пес­си­миз­ма, не­со­мнен­но, на­ве­ян­ная дра­ма­тическими со­бы­тия­ми из ис­то­рии Ни­дер­лан­дов.

Твор­че­ст­во Брейгеля Старшего, бу­ду­чи вер­ши­ной и ито­гом раз­ви­тия Воз­ро­ж­де­ния в Ни­дер­лан­дах, вме­сте с тем вы­хо­дит за его гра­ни­цы.

Мак­си­маль­но ис­поль­зуя гу­ма­ни­сти­че­ские ре­нес­санс­ные пред­став­ле­ния о ми­ре и че­ло­ве­ке для соз­да­ния обоб­щён­ных ху­дожественных об­ра­зов, Брейгель не скры­ва­ет сво­его раз­оча­ро­ва­ния в воз­мож­но­стях че­ло­ве­ка, в са­мих ре­нес­санс­ных идеа­лах.

Искусство Брейгеля Старшего не име­ло не­по­сред­ст­вен­ных про­дол­жа­те­лей, хо­тя ока­за­ло воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие фламандского пей­за­жа, бы­то­во­го жан­ра, на­тюр­мор­та. Сы­но­вья Брейгеля Старшего - жи­во­пис­цы Ян Брей­гель «Бар­хат­ный» (1568-1625 годы) и Пи­тер Брей­гель Млад­ший (ок. 1564-1638 годы) - час­то ко­пи­ро­вали про­из­ве­де­ния от­ца (так­же ав­торы кар­тин на ре­лигиозные и бы­то­вые сю­же­ты).