БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ ПИТЕР
БРЕ́ЙГЕЛЬ СТА́РШИЙ (между 1525 и 1530-1569 годы), или Мужицкий (Breugel; Bruegel de Oude, Boere Brueghel), Питер (Пер ден Дрол, Peer den Drol). Нидерландский живописец и рисовальщик.
Учился у Питер Кукке ван Алста в Антверпене. Работал в Антверпене (член гильдии живописцев Святого Луки, с 1551 года) и Брюсселе (с 1563 года).
Начинал творчество как рисовальщик; с 1551 года выполнил для антверпенского издателя Иеронима Кока свыше 135 рисунков, переведённых в гравюру различными мастерами и имевших грандиозный успех: величавые панорамы альпийских пейзажей, открывающиеся с высоты птичьего полёта (в 1552-1553 годах Брейгель Старший совершил поездку в Рим через Францию, во время которой исполнял рисунки), и аллегорические композиции с многочисленными мелкими фигурками, напоминающими монструозные образы Иеронима Босха (серии «Семь смертных грехов», 1558 год; «Семь добродетелей», 1559-1560 годы; «Морские корабли», 1564–1565 годы, и другие).
Большинство живописных произведений Брейгеля Старшего - аллегории и притчи, заимствованные из фольклора, особенно - сцены народной жизни, которые в его творчестве становятся основой универсальной картины мира. К религиозной тематике Брейгель Старший почти не обращался (либо трактовал её весьма своеобычно).
Среди самых ранних картин - «Падение Икара» (1555-1558 годы, Королевские музеи изящных искусств, Брюссель): землепашец и пастух, занятые своим трудом, не замечают трагедию античного героя; равнодушна к его смерти и прекрасная природа, в изображении которой заметны традиции первого нидерландского пейзажиста - Иоахима Патинира.
В картинах «Фламандские пословицы» (1559 год, Государственные музеи, Берлин), «Битва Масленицы и Поста» (1559 год) и «Детские игры» (1560 год, обе – Художественно-исторический музей, Вена) фольклорные сюжеты даны в излюбленном мастером панорамном охвате, дающем возможность наблюдать необычайное разнообразие бытовых сцен.
Могучий пластич. талант сочетается у Брейгеля Старшего с необычайным даром занимательного рассказчика; пестрота цветовых пятен подчёркивает зрелищную остроту этого живописного карнавала.
Однако уже в ближайшие годы жизнерадостный юмор сменяется у Брейгеля Старшего осознанием трагических сторон бытия.
Кровавые события Нидерландской революции нашли в его творчестве прямое или опосредованно-иносказательное выражение.
Картины, созданные около 1562-1563 года («Триумф смерти», Прадо, Мадрид; «Безумная Грета», Музей Майер ван дер Берг, Антверпен), выражают чувство горечи и отчаяния, глубокое безверие художника в разумное устройство мира; в них явственно ощутимо следование традициям Иеронима Босха.
В 1565 году создан цикл больших картин, посвящённых временам года, - наиболее гармоничное и целостное из всех созданий Брейгеля Страшего: «Сумрачный день. Весна», «Возвращение стад. Осень», «Охотники на снегу. Зима» (все - Художественно-исторический музей, Вена) и «Жатва. Лето» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).
В этом цикле, выражающем поэтические представления о вечной череде картин мироздания, художник обращается к быту крестьян; первый план занят отдельной жанровой сценой, давшей название произведению, за ней - уходящий вглубь пейзаж.
Эмоциональное воздействие усиливается тонко продуманной колористической гаммой, в которой уже нет красочной пестроты предыдущих картин; в каждой композиции господствуют единая тональность, ощущение глубокого единства жизни человека и природы.
В поздних работах Брейгель Старший создаёт характерные народные типы и сцены народного быта; колорит теперь строится на крупных цветовых пятнах фигур первого плана.
«Крестьянский танец» (1568 год, Художественно-исторический музей, Вена) пронизан вихревым движением исступлённо-самозабвенной пляски; бурной динамике танца противостоит тихий покой уходящей вдаль деревенской улочки.
В «Крестьянской свадьбе» (1568 год, Художественно-исторический музей, Вена) также изображена, казалось бы, праздничная сцена, но в лицах участников нет никакого веселья; художник остро подмечает индивидуальные жесты, но преобладающим становится ощущение примитивности человеческой натуры, её несовершенства и греховности.
Картина «Слепые» (1568 год, Национальная галерея Каподимонте, Неаполь) - философская притча, полная горечи и пессимизма, несомненно, навеянная драматическими событиями из истории Нидерландов.
Творчество Брейгеля Старшего, будучи вершиной и итогом развития Возрождения в Нидерландах, вместе с тем выходит за его границы.
Максимально используя гуманистические ренессансные представления о мире и человеке для создания обобщённых художественных образов, Брейгель не скрывает своего разочарования в возможностях человека, в самих ренессансных идеалах.
Искусство Брейгеля Старшего не имело непосредственных продолжателей, хотя оказало воздействие на развитие фламандского пейзажа, бытового жанра, натюрморта. Сыновья Брейгеля Старшего - живописцы Ян Брейгель «Бархатный» (1568-1625 годы) и Питер Брейгель Младший (ок. 1564-1638 годы) - часто копировали произведения отца (также авторы картин на религиозные и бытовые сюжеты).