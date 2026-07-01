БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ ПИТЕР

Нидерландский художник, прежде всего, известен копиями с работ отца, Питера Брейгеля Старшего. Прозвище – Адский.

Ранние годы

Старший сын известного и востребованного фламандского живописца Питера Брейгеля Старшего родился в Брюсселе, вероятно, в доме, где художник проживал со своей супругой Майкен Коэке ван Аэлст. В 1569 г. отец семейства скончался, а в 1578 г. умерла мать художника. Питер, его младшие сестра Мария и брат Ян, ставший впоследствии также художником, были взяты на воспитание бабушкой по материнской линии, Майкен Верхулст. Согласно Карелу ван Мандеру, фламандскому живописцу и историку искусства XVII в., именно бабушка Майкен стала первой учительницей братьев. Сама Верхулст была второй женой художника Петера Коэке ван Аэлста и после его смерти завершила часть его заказов. Также существуют свидетельства, что она самостоятельно выполняла заказы на миниатюры. Однако на настоящий момент нет подлинно атрибутируемых ей произведений искусства.

После смерти дочери в 1578 г. Майкен Верхулст переехала вместе с внуками в Антверпен. Там Питер поступил в мастерскую Гиллиса ван Конингсло, художника, прославившегося по всем Нидерландам своими новаторскими приемами в области изображения пейзажа. На обучении у этого мастера Брейгель оставался до 1584/1585 гг., когда Конингсло покинул Антверпен, а Питер получил звание художника, вступив в Гильдию св. Луки. Считается, что в начале своей творческой карьеры Брейгель мл. увлекался изображением сцен Страшного суда и ужасов ада, подражая Иерониму Босху, за что получил прозвище «Адский». Так или иначе, религиозные сюжеты присутствовали в творчестве мастера, однако куда большую известность ему принесли сцены, изображающие сельский быт.

Вероятно тогда же, в 1585 г., теперь «независимый мастер Петер Брейгель», открыл в Антверпене собственную мастерскую. В основном художник занимался созданием копий с наиболее знаменитых работ своего отца, продавая их как внутри страны, так и за рубеж. 5 ноября 1588 г. Брейгель сочетался браком с Элизабет Годделетт, в браке с которой родилось семь детей. К сожалению, большинство из них умерло в младенчестве. Несмотря на активную работу художественной мастерской, Брейгели часто испытывали финансовые трудности. Некоторые исследователи связывают частую нехватку денег с возможным алкоголизмом Брейгеля.

Творчество

Как было отмечено выше, в основном мастерская Питера Брейгеля Младшего специализировалась на копиях работ его отца. Наиболее часто повторялись городские и сельские пейзажи, сцены крестьянского быта. Изучение и тщательное копирование техники, стилистики и тематики работ отца, а также применение и переосмысление творческих методов Конингсло, позволили Брейгелю мл. выработать свой собственный художественный язык. Наиболее ярко он воплощен в работе «Сельский юрист» / «Контора сборщика налогов»/ «Юрист для низшего класса» / «Кабинет сельского адвоката». В центре композиции – захломленная многочисленными бумагами контора сборщика налогов или адвоката. Его фигура в стороне как будто возвышается над суетностью пришедших к нему посетителей. Тема бренности жизни подчеркнута также ветхостью крестьянских одежд, рваными бумагами и песочными часами – главным атрибутом нидерландских натюрмортов, повествующих о неумолимости времени. Отстраненный за чтением бумаг юрист не обращает внимание на вошедшую крестьянку, принесшую в качестве оплаты за его услуги корзинку с куриными яйцами. Уходящее вглубь пространство, выполненное отнюдь не безупречно, наделяет статичное изображение ощущением динамики и скорой развязки показанной сценки. Можно смело предположить, что эта сцена пользовалась популярностью у фламандских ценителей искусства. Так, в настоящий момент насчитывается около 25 оригинальных (19 из них подписаны) и около 35 спорных версий этой картины, созданных за семь лет, с 1615 по 1622 гг. Разнообразные названия («Сельский юрист» или «Контора сборщика налогов») также говорят о частом копировании этой сцены мастерской Брейгеля.

Среди других работ, также создававшихся серийно, выделяются жанровые сценки, рассказывающие про сельские праздники. По-видимому, Питер Брейгель мл. самостоятельно разработал композицию картины «Невеста духова дня», сохранившейся в пяти подписанных оригиналах. В центре сюжета – день празднования Св. Троицы, когда сельские и городские жители в праздничных нарядах устраивали торжественное шествие в честь сошествия Св. Духа на апостолов. Процессию возглавляла маленькая девочка, одетая в платье невесты. Вместе с другими детьми она ходила от дома к дому, выпрашивая сладкие гостинцы в честь праздника. Эта картина отличается от работ Брейгеля ст. не только сюжетом, но и своим колоритом, в котором превалирует голубой цвет.

Несмотря на оригинальность упомянутых работ, всегда остается открытым вопрос, являются ли они подлинно самостоятельными разработками Брейгеля мл., или копируют ныне утраченные работы его отца. Так, многие из последних известны лишь благодаря сделанным сыном копиям. Примечательно также, что сам Питер Брейгель мл. не всегда имел доступ к оригиналам отца, и часто ему приходилось импровизировать, воссоздавая облик той или иной картины. Наиболее часто копируемым произведением стал «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». В настоящий момент исследователи насчитывают около 100 работ, которые могли быть сделаны мастерской Брейгеля мл. Десять из них подписаны, а четыре имеют датировку -1601, 1603,1616,1626 гг. Такой разброс в цифрах свидетельствует о чрезвычайной популярности сюжета. Создание такого большого количества копий требовало значительного числа подмастерьев. Вероятно, сам Брейгель выполнял лишь часть картины, отдавая остальную работу своим ученикам. Самыми знаменитыми из них были Франс Снейдерс и Андриес Даниэлс.

Питер Брейгель мл. скончался в Антверпене в возрасте 72 лет, оставив после себя значительное художественное наследие. Трудно переоценить его роль в деле сохранения наследия его отца для истории живописи.