БРЕТОН АНДРЕ

Французский писатель, поэт, основоположник сюрреализма .

Ранние годы

Родился в семье служащего канцелярии Луи Жюстина Бретона и Маргариты Ле Гуги. Андре воспитывался в католической традиции, окончил церковно-приходскую школу. Затем Бретон поступил на медицинский факультет Сорбонны. Помимо профильных дисциплин Андре изучал философию и литературу. Несмотря на то, что постепенно его увлекала литература, Бретон продолжал свои исследования в области психиатрии. В 1915 г. Андре был мобилизован, на фронте служил санитаром. Во время военной службы познакомился с поэтами Г. Аполлинером и Л. Арагоном . Именно под влиянием фронтовых товарищей он окончательно решил заняться литературой. В последние годы войны благодаря общению с Аполлинером, Арагоном и Филиппом Супо Бретон открыл для себя творчество современных художников. Вместе с друзьями он пытался анализировать творчество А. Матисса , П. Пикассо , А. Руссо , Д. де Кирико и др.

Литературная деятельность

В 1919 г. Бретон вместе с Ф. Супо опубликовал сочинение «Магнитные поля», созданное методом автоматического письма. В том же году вместе с Л. Арагоном и Ф. Супо он основал журнал «Литература». В 1920 г. познакомился с Т. Тцарой, одним из основоположников дадаизма. Бретон собрал вокруг своей фигуры авангардных художников и поэтов. Вместе они устраивали эпатажные вечеринки и скандальные перфомансы, где в шокирующей буржуазную публику Парижа манере представляли свои творения. Апофеозом бунтарского духа и отвержения общественного порядка стала устроенная Бретоном в Галерее «Сан Парей» выставка работ Макса Эрнста . Во время вернисажа в подвальном помещении погасили свет, Супо и Тцара начали играть в прятки, Луи Арагон мяукал, а сам Бретон зажигал то тут, то там свечки. Позднее, в «Манифесте сюрреализма» 1924 г. он так охарактеризовал царившую между участниками атмосферу: «Дух моральной свободы избрал своей обителью наш замок, именно с ним имеем мы дело всякий раз, когда возникает вопрос об отношении к себе подобным; впрочем, двери нашего дома всегда широко распахнуты».

В 1924 г. Бретон опубликовал «Манифест сюрреализма», ставший программным сочинением направления в искусстве, где совмещаются сон и реальность. Большое влияние на появление сюрреализма оказали идеи З. Фрейда, теорию которого Бретон изучал еще на медицинском факультете. Бретоновский сюрреализм строился на «чистом психическом автоматизме, посредством которого устно, письменно или каким-либо иным способом выражается подлинное функционирование мысли». Автор манифеста отмечал: «Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере во всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли. Он стремится бесповоротно разрушить все иные психические механизмы и занять их место при решении главных проблем жизни». Сформулированные Бретоном идеи закрепили за ним роль лидера нового авангардного направления. В его доме было открыто «Бюро сюрреалистических исследований», члены которого участвовали в издании разнообразных журналов, памфлетов, брошюр, литературных произведений. В 1920-х соратниками Бретона стали Л. Бунюэль и С. Дали .

Бретон занимал активную политическую позицию, в 1920-е был пропагандистом деятельности Французской коммунистической партии. В 1930-х стал критиковать коммунистов, за что был исключен из партии в 1933 г. В 1930-е много путешествовал по миру, организуя выставки художников-сюрреалистов. Параллельно он продолжал заниматься литературной деятельностью: писал стихи и разнообразные эссе (сборник «Рассвет», 1934; «Второй манифест сюрреализма», 1929; «Безумная любовь», 1937).

Во время Второй мировой войны Бретон проживал в США, где занимался продвижением творчества современных французских художников. По мнению историков искусства, организованные Бретоном выставки сюрреалистов стали той почвой, на которой вырос американский абстрактный экспрессионизм. В 1946 г. поэт вернулся во Францию, где продолжил отстаивать принципы сюрреализма в печати. Также Бретон продолжил организовывать выставки художников-сюрреалистов в Европе. В 1950-е поэт активно участвовал в леворадикальном движении, публично осуждал колониальную политику Франции, выступал против войн в Индокитае и Алжире. До конца своих дней Бретон оставался верным последователем принципов сюрреализма, изложенных им в Первом манифесте 1924 г., подтверждая свой статус основателя и пропагандиста этого направления в искусстве.

Скончался 28 сентября 1966 г. от заболевания дыхательных путей.