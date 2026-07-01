БРЕДОВ НИКОЛАЙ ЭМИЛЬЕВИЧ

Во время Первой мировой войны

По происхождению дворянин. Учился в первом кадетском корпусе г. Москвы, а затем во втором Константиновском училище. В 1901 г. окончил академию Генерального штаба, после чего получил звание капитана. Служил в Киевском военном округе. Отличился в русско-японской войне 1904-1905 гг., получив звание подполковника. После войны продолжил службу в Киевском военном округе, штаб-офицером при штабе. В 1908 г. получил звание полковника. Первую мировую войну встретил во главе штаба 33-й пехотной дивизии. В 1914-1915 гг. командовал 166-м пехотным Ровненским полком. 24 ноября 1914 г. его наградили орденом Св. Георгия 4-й степени за проявленное хладнокровие во время боя 18-19 августа, когда ему несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, удалось добиться взаимодействия разных частей дивизии, что привело к победному завершению боя. За отличие по службе был удостоен звания генерал-майора по приказу от 5 августа 1915 г., после чего занимал различные штабные должности. С апреля по сентябрь 1917 г. был во главе шестой Финляндской строевой дивизии, затем командовал 24-м и 21-м армейскими корпусами. 12 октября 1917 г. получил звание генерал-лейтенанта.

Во время Гражданской войны

После Октябрьской революции, вышел в отставку и вступил в армию Украинской державы. В конце 1918 г. примкнул к Добровольческой армии . С 13 июня 1919 г. начальник 7-й пехотной дивизии, участвовавшей в успешных боях за Полтаву и Киев. После ухода белых из города возглавлял Киевскую группу войск, перекинутых для обороны Одессы. Вследствие неразберихи части Бредова не смогли эвакуировать из города, и они получили приказ об отходе на территорию Румынии. К воинским частям присоединились беженцы, немцы-колонисты, пограничники, полицейские. Ситуацию усложняла вспыхнувшая эпидемия тифа. Но румыны отказались принимать белых, открыв по ним артиллерийский огонь. Бредов Н.Э. принял решение пробиваться на территорию контролируемую поляками, воевавшими с большевиками. Белых преследовала 14-я армия красных. В переговорах с белыми участвовал личный адъютант Ю.Пилсудского , им была сразу оказана медицинская помощь. Затем воинские части белых были интернированы и размещены в нескольких лагерях. Между поляками и белыми то и дело возникали конфликты. Лишь к лету 1920 г. после долгих переговоров с польской стороной и союзниками по Антанте, обеспокоенных успехами красных, удалось провести операцию по переброске частей в Крым для поддержки войск Н.П. Врангеля . 23 июня воинские части получили приказ Бредова о начале эвакуации через территорию Румынии. Откуда они были переброшены на кораблях в Феодосию. Всего в Крым прибыло около 7 тысяч военнослужащих (в 1922 г. участники «Бредовского похода» были удостоены особой наградой).

В Болгарии

После поражения белых, через Стамбул перебрался в Варну. Участвовал в работе «Общества единения русских в Болгарии», помогавшим русским беженцам. Перебивался случайными заработками. С 1937 г. заведовал приютом Красного Креста для русских на Шипке. Состоял также в «Обществе русских офицеров Генерального штаба», в 1933-35 и 1943 г. исполнял обязанности председателя организации. После вступления частей Красной армии на территорию Болгарии, 25 октября 1944 г. был арестован советскими военными. Дальнейшая его судьба доподлинно неизвестна, по всей видимости он был расстрелян югославскими спецслужбами в г. Вршац.