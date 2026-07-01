БРЕДИХИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начало карьеры

Федор Бредихин родился 26 ноября (по другим данным – 1 декабря) 1831 г. в Николаеве. Происходил из дворян.

Детские годы Б. прошли в родовом имении в с. Солониха неподалеку от Херсона. Обучался в пансионе при Ришельевском лицее, затем поступил в этот лицей и окончил его с золотой медалью. С 1851 г. – студент Московского университета. После окончания вуза остался при нем для занятия научно-исследовательской работой.

Ученый – астроном

Вся дальнейшая судьба Б. связана с астрономией. Преподавая в университете, он не забывал о науке. Занимался разноплановыми работами, которые вписали его имя в мировую астрономию.

С 1857 г. – исполняющий обязанности адъюнкта на кафедре астрономии. Защита магистерской диссертации Б. состоялась в 1862 г. А уже в 1865 г. он стал доктором наук. В 1863 г. Б. избрали экстраординарным, в 1865 г. – ординарным профессором.

В 1867 г. Б. отбыл за границу. Его целью стало посещение Италии, где на протяжении года он изучал труды Общества итальянских спектроскопистов.

По возвращении на Родину Б. продолжил научную деятельность. В 1873 г. он возглавил физико-математический факультет Московского университета. В этот же год состоялось его назначение на должность директора вузовской обсерватории.

Несомненной заслугой Б. стала работа по широкому внедрению астрономических знаний в массы. Его стараниями при Московском университете открылась первая русская астрономическая школа.

На протяжении 1890 – 1895 гг. Б. возглавлял Пулковскую обсерваторию. Его стараниями обсерватория расширила сферу исследований, пополнилась новым оборудованием. Б. лично посетил все русские обсерватории. И только состояние здоровья не позволило Б. дальше возглавлять обсерваторию. Из Пулково Б. перебрался в столицу.

Научная стезя

Б. внес серьезный вклад в развитие астрономии. Участвовал в наблюдениях хромосферы Солнца протуберанц-спектроскопом, изучал поверхность Луны, Марса и Юпитера. В 1875 г. приступил к исследованию химического состава излучающих газовых туманностей. В 1877 г. создал классификацию комет, которую он дополнял на протяжении своей жизни.

Умер Б. 1 мая 1904 г. в Санкт-Петербурге.