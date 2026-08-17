БРЕДАЛЬ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье пастора, но предпочел морское дело. Проходил службу в датском флоте пока в 1703 г. его не пригласили в Россию, ведшую Северную войну и крайне нуждавшуюся в опытных европейских моряках. Получил звание унтер-офицера и начал служить на гребном флоте. В это время познакомился с Петром I, отмечавшего способности молодого офицера. С 1705 г. командовал разными судами, призванными оборонять подходы к Санкт-Петербургу. В 1709 г. получил звание капитан-поручика. Пару лет прослужил в Азовской флотилии, откуда вновь был переведен на Балтийский флот. В 1712 г. английский корабль «Танкервиль» был куплен Ф. С. Салтыковым, и поручению Петра I Бредаль вместе с командой русских моряков его транспортировал в Россию, где под именем «Оксфорд» вошел в состав Балтийского флота. В 1714 г. участвовал в Гангутском сражении, за что получил золотую медаль в 25 червонцев. В 1715 г. во время плавания по Балтийского морю на корабле «Самсон» столкнулся с 3 шведскими каперами близ Виндавы и захватил их. 14 мая 1720 г. получил звание капитана 1 ранга. С 1723 г. стал членом Адмиралтейств-коллегии. Петра Петровича, как его звали в России, отличал буйный нрав, и 21 ноября 1726 г. за оскорбление капитана Бредаля разжаловали в матросы сроком на 3 месяца. В 1728 г. участвовал в ревизии Сестрорецких металлических заводов, являвшихся флагманом российской военной промышленности того времени. В 1732 г. вошел в состав Воинской морской комиссии, перед которой была поставлена цель по приведению в порядок российского военно-морского флота. 17 марта 1733 г. российская императрица Анна Иоанновна издала указ об основании военного морского порта в Архангельске, во главе которого поставила Питера Бределя, приложившего немало сил для создания не только порта, но отряда судов. Во время Русско-турецкой войны 1735—1739 гг. прибыл в Тавров, ставший под его началом центром возрождения Азовской флотилии, необходимой для снабжения русской армии и борьбы против турецких кораблей. Участвовал во взятии Азова, после этого переведен на должность командующего Донской флотилии. За свои заслуги 23 февраля 1737 г. получил звание вице-адмирала. Дальнейшие действия русских сил были неудачны, после окончания войны Бредаль вернулся в Санкт-Петербург и вошел в состав Адмиралтейств-коллегии. После начавшейся русско-шведской войны 1741-1743 гг., Бредаль вновь встал во главе Архангельского порта и занимался ускоренным строительством судов для борьбы со шведами. В 1742 г. вышел из порта во главе эскадры из 10 судов, но непогода и шторм сильно повредили судна, и Петр Петрович принял решение остановить плавание у о. Кильдин. Эскадра смогла прибыть в Кронштадт только уже после подписания мирного договора со Швецией. Вице-адмирала вызвали в столицу для следствия, которое проводил Сенат. Петр Петрович скончался в 1756 г. так и не дождавшись судебного приговора.