БРАЗИЛИЯ (Brasil), Федеративная Республика Бразилия (Republica Federativa do Brasil)

Го­су­дар­ст­во в Южной Аме­ри­ке. За­ни­ма­ет вост. и центр. часть ма­те­ри­ка. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ве­не­су­элой, Гай­а­ной, Су­ри­на­мом, Гвиа­ной (франц.), на се­ве­ро-за­па­де – с Ко­лум­би­ей, на за­па­де – с Бо­ли­ви­ей и Пе­ру, на юго-за­па­де – с Па­ра­гва­ем и Ар­ген­ти­ной, на юге – с Уруг­ва­ем; про­тя­жён­ность су­хо­пут­ных гра­ниц 15 735 км. На вос­то­ке омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским ок. (в ко­то­ром к тер­ри­то­рии Б. от­но­сит­ся неск. ост­ро­вов, важ­ней­шие – Фер­нан­ду-ди-Но­ро­нья, Сан-Пау­лу, Трин­да­ди); про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 7367 тыс. км.

По раз­ме­рам тер­ри­то­рии и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Б. – од­но из круп­ней­ших го­су­дарств ми­ра (5-е ме­сто) и са­мое круп­ное в Лат. Аме­ри­ке . Пло­щадь (вклю­чая ост­ро­ва) 8,5 млн. км2. Нас. 181,8 млн. чел. (2005).

Сто­ли­ца – Бра­зи­лиа. Офиц. язык – пор­ту­галь­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ре­ал. В административном от­но­ше­нии раз­де­ле­на на 26 шта­тов и 1 Фе­де­раль­ный ок­руг.

Б. – член ООН (1945), ОАГ (1948), МВФ (1946), МБРР (1946), ВТО (1995), Юж.-амер. об­ще­го рын­ка (МЕРКОСУР).

Государственный строй.

Б. – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция Б. при­ня­та 5.10.1988. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва и ис­пол­нит. вла­сти – пре­зи­дент , из­би­рае­мый (од­но­вре­мен­но с ви­це-пре­зи­ден­том) пря­мы­ми и все­об­щи­ми вы­бо­ра­ми на 4 го­да (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том (ви­це-пре­зи­ден­том) мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин Б., дос­тиг­ший 35 лет. Пре­зи­ден­ту по­мо­га­ют два кон­суль­та­тив­ных ор­га­на – Со­вет Рес­пуб­ли­ки и Со­вет нац. обо­ро­ны.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – двух­па­лат­ный пар­ла­мент (Нац. кон­гресс). Па­ла­та де­пу­та­тов – 513 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 4 го­да (мес­та рас­пре­де­ля­ют­ся по про­пор­цио­наль­ной сис­те­ме). Фе­де­раль­ный се­нат (81 се­на­тор) из­би­ра­ет­ся по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме на 8 лет – по 3 се­на­то­ра от шта­та и Фе­де­раль­но­го ок­ру­га (все­го 27 ок­ру­гов); ка­ж­дые 4 го­да пе­ре­из­би­ра­ет­ся – сна­ча­ла на 1/3, за­тем на 2/3. Кон­гресс за­ко­но­датель­ст­ву­ет в сфе­ре, от­не­сён­ной к ве­де­нию фе­де­ра­ции.

Ис­пол­нит. власть осу­ще­ст­в­ля­ет пра­ви­тель­ст­во.

В Б. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Пар­тия браз. де­мо­кра­тич. дви­же­ния, Пар­тия тру­дя­щих­ся, Пар­тия ли­бе­раль­ный фронт, Браз. со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия, Прогрес­сив­ная пар­тия, Браз. трабаль­ист­ская партия.

На­се­ле­ние.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Б. со­став­ля­ют бра­зиль­цы (97%): бе­лые (52%), му­ла­ты (22%), не­гры (11%), ме­ти­сы (12%). Ме­нее 0,2% – ин­дей­ские на­ро­ды (все­го ок. 200), при­над­ле­жа­щие к груп­пам ту­пи (ка­ин­гуа, гуа­жа­жа­ра, са­те­ре, мбиа, апа­по­ку­ва), же (кайн­ганг, ша­ван­те), ара­ва­ков (те­ре­на, ба­ни­ва), ка­ри­бов (ма­ку­ши), яно­ма­ма и др. Жи­вут так­же цы­га­не, пор­ту­галь­цы, ев­реи, ки­тай­цы, ара­бы, ис­пан­цы, по­ля­ки и др.

На­се­ле­ние Б. бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­ет­ся с кон. 19 в.: 9,9 млн. чел. в 1872 (пер­вая браз. пе­ре­пись на­се­ле­ния); 14,3 млн. чел. в 1890; 30,6 млн. чел. в 1920; 70,1 млн. чел. в 1960; 146,8 млн. чел. в 1991; 169,8 млн. чел. в 2000. До сер. 20 в. рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния про­ис­хо­дил в осн. за счёт при­то­ка им­ми­гран­тов из Ев­ро­пы, рас­се­ляв­ших­ся пре­им. на юго-вос­то­ке и юге стра­ны. Им­ми­гра­ция по­лу­чи­ла наи­боль­ший раз­мах в кон. 19 – нач. 20 вв. (все­го за 1872–1939 въе­ха­ло бо­лее 5 млн. чел., в осн. италь­ян­цы – 33%, пор­ту­галь­цы – 29%, ис­пан­цы – 14%, нем­цы – 4%) и по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны (за 1946–61 при­бы­ло бо­лее 700 тыс. чел., гл. обр. пор­ту­галь­цев). Со 2-й пол. 20 в. бы­ст­рый рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния про­ис­хо­дил за счёт ес­теств. при­рос­та (ок. 3% в год в 1970-е гг., один из са­мых вы­со­ких в ми­ре). С кон. 1980-х гг. тем­пы при­рос­та за­мед­ли­лись (1,6% в 1990–95; 1,5% в 1995–2000; 1,4% в 2000–05) из-за сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти и со­от­вет­ст­ву­ют сред­ним для стран Лат. Аме­ри­ки.

Ро­ж­дае­мость (2000–05) 20,7 на 1000 чел. (22,6 в 1990–95), смерт­ность 6,4 на 1000 чел. (6,8 в 1990–95); за­мет­но сни­зи­лась мла­ден­че­ская смерт­ность – 27,3 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (42,5 в 1990–95). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,2 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2,6 в 1995). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 71 год (жен­щи­ны – 74,9 го­да, муж­чи­ны – 67,3). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния сни­жа­ет­ся до­ля мо­ло­дых воз­рас­тов (до 15 лет – 29,6% в 2000; 35,3% в 1990) и уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля стар­ших (5,4% нас. стар­ше 65 лет; 4,4% в 1990).

Ср. плот­ность нас. 21,4 чел./км2 (2005). На­се­ле­ние раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии стра­ны край­не не­рав­но­мер­но. Ок. 85% нас. со­сре­до­то­че­но на юго-вос­то­ке (плот­ность на­се­ле­ния в ре­гио­не 84 чел./км2, в шта­те Сан-Пау­лу – св. 160 чел./км2), юге и се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, за­ни­маю­щих 36% тер­ри­то­рии, в т. ч. свы­ше по­ло­ви­ны – на уз­кой по­ло­се ат­лан­тического по­бе­ре­жья (ок. 7% тер­ри­то­рии). Наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в бас­сей­не Ама­зон­ки: в сев. (плот­ность ме­нее 4 чел./км2, в шта­тах Ама­зо­нас – 2, Ро­рай­ма – 1,7 чел./км2), центр. и зап. ре­гио­нах, за­ни­маю­щих ок. 64% тер­ри­тории, про­жи­ва­ет лишь ок. 15% на­се­ле­ния. На­се­ле­ние со­сре­до­то­че­но в осн. в рай­онах адм. цен­тров шта­тов.

По до­ле гор. на­се­ле­ния (81,7% в 2005; 74,4% в 1990) Б. по­ка от­ста­ёт от ли­де­ров ре­гио­на – Уруг­вая, Ар­ген­ти­ны, Ве­не­су­элы и Чи­ли; на юго-вос­то­ке стра­ны гор. на­се­ле­ние со­став­ля­ет св. 90%. Ок. 1/2 нас. стра­ны про­жи­ва­ет в го­ро­дах с нас. св. 100 тыс. чел. (по это­му по­ка­за­те­лю Б. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ре­гио­не по­сле Ар­ген­ти­ны и Чи­ли). Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся 15 го­ро­дов с нас. св. 1 млн. чел. (2005); в двух круп­ней­ших аг­ло­ме­ра­ци­ях – Сан-Пау­лу и Рио-де-Жа­ней­ро – со­сре­до­то­че­но ок. 17% нас. стра­ны. Рост го­ро­дов, осо­бен­но круп­ных, про­ис­хо­дит так­же за счёт мас­со­во­го при­то­ка сель­ских жи­те­лей. Спе­ци­фи­кой ур­ба­ни­за­ции Б. яв­ля­ет­ся ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние са­мо­воль­но соз­да­вае­мых на ок­раи­нах го­ро­дов тру­щоб­ных по­сёл­ков – фа­вел.

Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2005): Сан-Пау­лу (10021; в аг­ло­ме­ра­ции 19091, вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших аг­ло­ме­ра­ций ми­ра), Рио-де-Жа­ней­ро (6024; в аг­ло­ме­ра­ции 11 720), Сал­ва­дор (2712), Бе­лу-Ори­зон­ти (2373), Фор­та­ле­за (2312), Бра­зи­лиа (2208), Ку­ри­ти­ба (1718), Ма­на­ус (1598), Ре­си­фи (1478), Бе­лен (1408), Пор­ту-Алег­ри (1373), Гоя­ния (1171), Гуа­руль­юс (1170), Кам­пи­нас (1031), Но­ва-Игуа­су (1002).

В эко­но­ми­ке за­ня­то 47% нас. стра­ны (2005), в т. ч. в об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти – 15,5%, до­бы­ваю­щей пром-сти – 0,3%, сель­ском хо­зяй­ст­ве – 7,6%, энер­го-, га­зо- и во­до­снаб­же­нии – 0,5%, строи­тель­ст­ве – 8,2%, тор­гов­ле – 20,1%, транс­пор­те – 5,5%, фи­нан­со­вом сек­то­ре – 8,1%, об­слу­жи­ва­нии – 33,9%, др. – 0,3%. Сре­ди гор. на­се­ле­ния до­ля за­ня­тых вы­ше – 66,4% в 2003 (из них 60,4% – по­сто­ян­ные на­ём­ные ра­бо­чие, 26,2% – са­мо­за­ня­тые, 8,6% – за­ня­тые в до­маш­нем хо­зяй­ст­ве, 4,8% – вре­мен­ные на­ём­ные ра­бо­чие). Уро­вень гор. без­ра­бо­ти­цы 11,5% (2003; по­счи­тан по 6 круп­ней­шим гор. аг­ло­ме­ра­ци­ям, бли­зок к сред­не­му по ре­гио­ну). К ка­те­го­рии бед­ных (с уров­нем до­хо­да ни­же двой­ной стои­мо­сти по­тре­би­тель­ской кор­зи­ны) от­но­сит­ся 37,5% нас. (2001; 45,3% в 1987), бед­ней­ших (до­хо­ды ни­же стои­мо­сти ба­зо­вой кор­зи­ны) – 13,2% (22,6% в 1987).

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния – хри­стиа­не : из них 79,97% – но­ми­наль­ные ка­то­ли­ки (36% – прак­ти­кую­щие); по дан­ным разл. ис­точ­ни­ков, от 13 до 15% – про­тес­тан­ты (пя­ти­де­сят­ни­ки, лю­те­ра­не и др.). Око­ло 1% – атеи­сты . В Б. ши­ро­ко рас­про­стране­ны аф­роб­ра­зиль­ские и ин­дей­ские син­кре­ти­че­ские куль­ты (кан­домб­ле, шан­го, ма­кум­ба и др.), в них уча­ст­ву­ет до по­ло­ви­ны на­се­ле­ния Б. (в т. ч. и но­ми­наль­но при­над­ле­жа­щие к Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви). До 3% нас. прак­ти­ку­ет спи­ри­туа­лизм.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Бра­зи­лия до при­хо­да ев­ро­пей­цев.

Древ­ней­шие лю­ди на тер­ри­то­рии Б. по­яви­лись не позд­нее 12–11-го тыс. до н. э. Юго-зап. Б., на­ря­ду с тер­ри­то­рия­ми совр. Уруг­вая и Ар­ген­ти­ны, вхо­ди­ла в зо­ну рас­се­ле­ния охот­ни­ков на круп­ных жи­вот­ных, в т. ч. на вы­мер­ших на­зем­ных ле­нив­цев. На Бра­зиль­ском на­го­рье из­ве­ст­на куль­ту­ра ита­па­ри­ка́, хо­зяй­ст­во ко­то­рой бы­ло ос­но­ва­но на со­би­ра­тель­ст­ве, охо­те на мел­кую и сред­нюю дичь; с ней свя­зы­ва­ют на­скаль­ные рос­пи­си сти­ля нор­дэ­сте. В Вост. Ама­зо­нии древ­ней­шие сто­ян­ки да­ти­ру­ют­ся ру­бе­жом 11–10-го тыс. до н. э.

В юж. части Б. в сред­нем и верх­нем те­че­нии р. Па­ра­на и в вер­хо­вьях р. Уру­гвай ок. 7-го тыс. до н. э. по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра умай­тá (или аль­то­па­ра­нен­се). Во 2–3-й четв. 1-го тыс. н. э. здесь рас­про­стра­ня­ет­ся ке­ра­ми­ка , ста­но­вит­ся из­вест­ной ку­ку­ру­за и др. куль­тур­ные рас­те­ния. На воз­вы­шен­но­стях юго-за­па­да Б. в 5–4-м тыс. до н. э. по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра ум­бу́. Её соз­да­те­ли (ве­ро­ят­ные пред­ки ин­дей­цев чар­руа) охо­ти­лись на мел­кую и сред­нюю дичь, ис­поль­зо­ва­ли ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки с че­реш­ком, шли­фо­ван­ные то­по­ры. На Бра­зиль­ском на­го­рье ок. 7-го тыс. до н. э. рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра сер­ра­но­по­лис и близ­кие к ней культуры, из­вест­ные так­же в Па­на­ме, Ко­лум­бии, Эк­ва­до­ре, на сев. по­бе­ре­жье Пе­ру.

Древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва о по­яв­ле­нии зем­ле­де­лия на во­сто­ке Юж. Аме­ри­ки об­на­ру­же­ны на не­сколь­ких сто­ян­ках 3–2-го тыс. до н. э. на тер­ри­то­рии шта­та Ми­нас-Же­райс. О воз­мож­ном вы­ра­щи­ва­нии ра­сте­ний сви­де­тель­ству­ют ма­те­ри­алы куль­ту­ры итай­пу́ (2-е тыс. до н. э., тер­ри­то­рия шта­тов Рио-де-Жа­ней­ро и Эс­пи­ри­ту-Сан­ту). В 8–9 вв. н. э. на Бра­зиль­ском на­го­рье по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра ара­ту́ (пред­ки ин­дей­цев же), хо­зяй­ст­во ко­то­рой ос­но­ва­но на вы­ра­щи­ва­нии горь­ко­го ма­нио­ка. Ха­рак­тер­ны боль­шие, круг­лые в пла­не, по­се­ле­ния, Т-об­раз­ные то­по­ры. Род­ствен­ную им куль­ту­ру у́ру в Ма­ту-Гро­су, ви­ди­мо, ос­та­ви­ли пред­ки бо­ро­ро. Ис­то­ки их ке­ра­мич. тра­ди­ции – т. н. ке­ра­ми­ка ми­на (рай­он совр. шта­та Па­ра; 3-е – сер. 2-го тыс. до н. э.) или сход­ных куль­тур. В 11–12 вв. н. э. в ср. те­че­нии р. Ара­гу­ая по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра аруа­нá (пред­ки ин­дей­цев ка­ра­жа). Как и у ара­ту́, в ос­но­ве её хо­зяй­ст­ва – вы­ра­щи­ва­ние горь­ко­го ма­ни­ока.

Ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од (1500–1822).

22.04.1500 пор­туг. мо­ре­пла­ва­тель П. А. Каб­рал на­звал зем­лю, от­кры­тую им в юж. час­ти Но­во­го Све­та, ост­ро­вом Ис­тин­но­го Кре­ста (Vera Cruz). По­сле пу­те­ше­ст­вия вдоль но­во­от­кры­тых бе­ре­гов А. Вес­пуч­чи пор­ту­галь­цы убе­ди­лись в том, что это был не ост­ров, а об­шир­ный ма­те­рик, и ста­ли име­но­вать его Зем­лёй Свя­то­го Кре­ста.

Ко­ло­ни­за­ция но­вых зе­мель шла мед­лен­но. Пор­ту­галь­цы (смотрите Португальская колониальная империя ) не на­шли у ме­ст­ных ин­дей­цев ни зо­ло­та, ни дра­го­цен­ных кам­ней, и по­на­ча­лу их ин­те­ре­сы в ко­ло­нии ог­ра­ни­чи­ва­лись де­ре­вом, ко­то­рое ин­дей­цы на­зы­ва­ли «пау-бра­зил». Оно со­дер­жа­ло цен­ный кра­си­тель, и в ло­ци­ях мо­ря­ков, а за­тем и в офиц. до­ку­мен­тах от­кры­тые П. А. Каб­ра­лом про­стран­ст­ва ста­ли на­зы­вать­ся Зем­лёй Де­ре­ва Бра­зил, а поз­же про­сто Бра­зи­ли­ей. По­на­ча­лу лишь не­мно­гие пор­ту­галь­цы ос­ме­ли­ва­лись от­пра­вить­ся в Аме­ри­ку и об­жи­вать но­вые зем­ли .

По­пыт­ки пор­ту­галь­цев за­ста­вить тру­дить­ся на них ин­дей­цев боль­шо­го ус­пе­ха не име­ли, и в 1532 они на­ча­ли вво­зить в ко­ло­нию ра­бов из Аф­ри­ки, хо­тя от идеи по­ра­бо­ще­ния ин­дей­цев пол­но­стью не от­ка­за­лись. Пер­вая пе­ре­пись на­се­ле­ния Б. (1582) по­ка­за­ла, что в ко­ло­нии бы­ло 43 тыс. бе­лых жи­те­лей и 14 тыс. чер­но­ко­жих ра­бов. Ин­дей­цев, чис­лен­ность ко­то­рых с по­яв­ле­ни­ем ев­ро­пей­цев не­ук­лон­но со­кра­ща­лась, ни­кто не счи­тал. Они жи­ли изо­ли­ро­ван­ны­ми об­щи­на­ми и из­бе­га­ли кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми.

Сла­бое ос­вое­ние но­вых зе­мель бы­ло свя­за­но не в по­след­нюю оче­редь с ог­ра­ни­чен­но­стью люд­ских ре­сур­сов са­мой мет­ро­по­лии. По той же при­чи­не пор­туг. двор от­ка­зал­ся от цен­тра­ли­зов. сис­те­мы управ­ле­ния ко­ло­ни­ей, по­доб­ной той, что вве­ли в Аме­ри­ке ис­пан­цы. В 1530-х гг. вся ко­ло­ния бы­ла раз­де­ле­на на 13 ад­ми­ни­ст­ра­тив­но не свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой ка­пи­та­ний. В них за­кла­ды­ва­лись го­ро­да (Сан-Ви­сен­ти, 1532; Пи­ра­ти­нин­га, 1533; Олин­да, 1545; Сан-Сал­ва­дор, 1549; Сан-Се­ба­сть­ян-де-Рио-де-Жа­ней­ро, 2-я пол. 1560-х гг.). Вме­сте с ры­ца­ря­ми и куп­ца­ми в Б. уст­ре­ми­лись мо­на­хи. Наи­боль­шую ак­тив­ность про­яв­ля­ли ие­зуи­ты, ос­но­вав­шие собств. хо­зяй­ст­ва (ре­дук­ции), где на по­ло­же­нии кре­по­ст­ных тру­ди­лись ин­дей­цы. В ре­дук­ци­ях про­из­во­ди­лись разл. с.-х. и ре­мес­лен­ные то­ва­ры, ко­то­ры­ми при­быль­но тор­гова­ли свя­тые от­цы. По­ми­мо мо­на­хов внутрь кон­ти­нен­та от­прав­ля­лись бан­дей­рас, ста­вив­шие сво­ей це­лью за­хват ин­дей­цев.

Ог­ром­ные тер­ри­то­рии, при­над­ле­жав­шие пор­ту­галь­цам в Аме­ри­ке, при­вле­ка­ли ев­ро­пей­цев из др. стран. В 1555 в бух­те Рио-де-Жа­ней­ро вы­са­ди­лись фран­цу­зы. Их пред­при­ятие име­ло ре­лиг.-по­ли­тич. ок­ра­ску, по­сколь­ку ини­циа­то­ра­ми за­хва­та браз. зе­мель вы­сту­пи­ли гу­ге­но­ты. Эта осо­бен­ность франц. ко­ло­ни­за­ции Б. пре­до­пре­де­ли­ла её не­уда­чу. Гу­ге­но­ты , увяз­шие в ре­лиг. вой­нах в са­мой Фран­ции, не смог­ли за­вое­вать твёр­дых по­зи­ций в Юж. Аме­ри­ке.

В 1624–54 на браз. по­бе­ре­жье поя­ви­лись ни­дер­ланд­цы. Они не толь­ко за­кре­пи­лись в ка­пи­та­нии Пер­нам­бу­ку, но, ру­ко­во­дству­ясь но­вей­ши­ми гра­до­стро­ит. прин­ци­па­ми, по­строи­ли на о. Ан­то­ниу-Вас го­род Мау­риц­стадт. Од­на­ко и их по­пыт­ка ут­вер­дить­ся в Б. за­кон­чи­лась про­ва­лом. Ни­дер­ланд­цы на­толк­ну­лись на со­про­тив­ле­ние пор­туг. ко­ло­ни­стов, а на ком­му­ни­ка­ци­ях в Ат­лан­тике им ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­ва­ли анг­ли­ча­не (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны 17–18 вв .). Го­ро­да на по­бе­ре­жье Б. не раз под­вер­га­лись на­па­де­ни­ям пи­ра­тов, как это слу­чи­лось, напр., с Ре­си­фи, раз­граб­лен­ным и раз­ру­шен­ным англ. кор­са­ра­ми в 1595.

С сер. 16 в. на сев.-вост. по­бе­ре­жье Б. ста­ли соз­да­вать­ся план­та­ции са­хар­но­го тро­ст­ни­ка. По­сте­пен­но план­та­ци­он­ное хо­зяй­ст­во по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние и во внутр. рай­онах ко­ло­нии. На­ря­ду с са­хар­ным тро­ст­ни­ком куль­ти­ви­ро­ва­лись хлоп­чат­ник, рис и ин­ди­го. В юж. ка­пи­та­ни­ях раз­ви­ва­лось ско­то­вод­ст­во.

На план­та­ци­ях ис­поль­зо­вал­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но труд чер­но­ко­жих ра­бов. По­след­ние не­ред­ко убе­га­ли в тро­пич. ле­са. При ни­дер­ланд­цах бег­лые ра­бы соз­да­ли на се­ве­ре Б. не­кое по­до­бие са­мо­сто­ятельного государства (в ис­то­рич. лит-ре оно по­лу­чи­ло назв. Пал­ма­рис рес­пуб­ли­ка) и на про­тя­же­нии не­сколь­ких де­ся­ти­ле­тий (1630–97) жи­ли в ус­ло­ви­ях сво­бо­ды. Не раз ра­бы вос­ста­ва­ли в 18 и 19 вв.

В нач. 18 в. мет­ро­по­лия пе­ре­шла к по­ли­ти­ке цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния ко­ло­ни­ей. В 1720 Б. бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в ви­це-ко­ро­лев­ст­во со сто­ли­цей в Сан-Сал­ва­до­ре (Ба­ия).

В кон. 17 – нач. 18 вв. в хо­зяйств. жиз­ни Б. на­чал­ся но­вый этап, свя­зан­ный с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых. «Зо­ло­тая ли­хо­рад­ка» спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию внутр. рай­онов, имев­ших гор­но­руд­ные про­мыс­лы. В Ви­ла-Ри­ке (ны­не Ору-Пре­ту) – адм. цен­тре ка­пи­та­нии Ми­нас-Же­райс – бы­ст­ро рос­ла чис­лен­ность на­се­ле­ния, воз­во­ди­лись зда­ния, по кра­со­те и бо­гат­ст­ву ни в чём не ус­ту­пав­шие до­мам зна­ти в мет­ро­по­лии. Раз­бо­га­тев­шие жи­те­ли ка­пи­та­нии ста­ли по­сы­лать сво­их де­тей на учё­бу в Ев­ро­пу. Раз­ви­тию Б. спо­соб­ст­во­ва­ли и ре­фор­мы в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма, про­во­див­шие­ся в Пор­ту­га­лии в 1760–1770-х гг. мар­ки­зом С. Ж. де Пом­ба­лом. Не­ко­то­рые из них кос­ну­лись ко­ло­нии: бы­ло раз­ре­ше­но за­ни­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью, из­гна­ны ие­зуи­ты и т. д. В 1763 сто­ли­ца ви­це-ко­ро­лев­ст­ва бы­ла пе­ре­не­се­на в Рио-де-Жа­ней­ро. Но пе­ри­од про­цве­та­ния Б. ока­зал­ся не­дол­гим. В 1777 Пом­бал был от­прав­лен в от­став­ку, ре­фор­мы в Пор­ту­га­лии при­ос­та­нов­ле­ны, а ко­ло­ни­аль­ный ре­жим уже­сто­чён. В 1785 пор­туг. пра­ви­тель­ст­во из­да­ло указ об унич­то­же­нии ос­но­ван­ных в Б. ма­ну­фак­тур. Вслед за этим оно по­пы­та­лось взы­скать с ко­ло­нии на­ко­пив­шие­ся за неск. лет не­до­им­ки, не­взи­рая на ис­то­ще­ние в ней за­па­сов зо­ло­та и ал­ма­зов. В от­вет на дей­ст­вия пор­туг. вла­стей в 1789 в Ви­ла-Ри­ке был под­го­тов­лен за­го­вор, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го ста­ви­ли пе­ред со­бой цель до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти ка­пи­та­нии, а за­тем всей Б. Ру­ко­во­дил за­го­во­ром пра­пор­щик Ж. Ж. да Сил­ва Шавь­ер, по про­зви­щу Ти­ра­ден­тис. Ко­ло­ни­аль­ные вла­сти рас­кры­ли за­го­вор; его ру­ко­во­ди­тель был каз­нён (1792), но при­ме­ру Ти­ра­ден­ти­са бы­ли го­то­вы по­сле­до­вать уже мн. бра­зиль­цы. Соз­на­ни­ем об­ра­зо­ван­ных сло­ёв на­се­ле­ния ко­ло­нии всё боль­ше ов­ла­де­ва­ли идеи, по­лу­чив­шие от­ра­же­ние в Де­кла­ра­ции не­за­ви­си­мо­сти США (1776), и ло­зун­ги Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в . В го­ро­дах соз­да­ва­лись ма­сон­ские ло­жи, ста­но­вив­шие­ся при­бе­жи­щем не­до­воль­ных. В 1794 в сто­ли­це был рас­крыт но­вый за­го­вор.

На­по­ле­о­нов­ские вой­ны вы­ве­ли из рав­но­ве­сия всю сис­те­му ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний. Они на­нес­ли удар и по пра­вив­шей в Пор­ту­га­лии ди­на­стии Бра­ган­са, дав­но свя­зав­шей свою судь­бу с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (см. Ме­ту­эна до­го­вор 1703). В стра­хе пе­ред ар­ми­ей На­по­ле­о­на, поя­вив­шей­ся на Пи­ре­ней­ском п-ове, принц-ре­гент, бу­ду­щий пор­туг. ко­роль Жу­ан VI, вме­сте с семь­ёй и при­двор­ны­ми 27.11.1807 по­ки­нул Лис­са­бон и от­плыл к браз. бе­ре­гам.

В 1815 Жу­ан VI объ­я­вил о соз­да­нии Объ­е­ди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Пор­ту­га­лии, Бра­зи­лии и Ал­гар­ви и оп­ре­де­лил ме­с­том пре­бы­ва­ния дво­ра Рио-де-Жа­ней­ро, где раз­мес­ти­лись пра­ви­тельств. уч­ре­ж­де­ния, выс­шие су­деб­ные ор­га­ны, Браз. банк, а чуть позд­нее Ко­ро­лев­ская шко­ла на­ук, ис­кус­ств и ре­мё­сел. Обос­но­вав­шись на но­вом мес­те, ко­ро­лев­ский двор, при­няв­ший в свои ря­ды не­ко­то­рых уро­жен­цев ко­ло­нии, стал вес­ти ещё бо­лее рос­кош­ную жизнь, чем в Лис­са­бо­не.

Пор­туг. ре­во­лю­ция 1820 за­ста­ви­ла Жуа­на VI вер­нуть­ся в Ев­ро­пу (1821). Его сын Пед­ру всту­пил в управ­ле­ние Б. в ка­че­ст­ве прин­ца-ре­ген­та. Ос­лаб­лен­ная отъ­ез­дом ко­ро­ля и мн. вель­мож «пор­туг. пар­тия» ста­ла от­сту­пать под на­по­ром при­двор­ных – уро­жен­цев Б. Ли­де­ром «браз. пар­тии» был Ж. Б. ди Ан­д­ра­да-и-Сил­ва, ко­то­рый в янв. 1822 воз­гла­вил браз. пра­ви­тель­ст­во. Ан­д­ра­да-и-Сил­ва опа­сал­ся, что рес­пуб­ли­кан­ские идеи, про­ник­шие в браз. об­ще­ст­во и уже вы­ры­вав­шие­ся на­ру­жу во вре­мя вос­ста­ния в Пер­нам­бу­ку вес­ной 1817, спо­соб­ны не толь­ко сме­сти мо­нар­хию, но и раз­ру­шить един­ст­во стра­ны. Вы­ход из по­ло­же­ния он ви­дел в про­воз­гла­ше­нии Б. не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом с мо­нар­хич. фор­мой прав­ле­ния. Принц-ре­гент ус­ту­пил на­стой­чи­вым прось­бам «браз. пар­тии» и 7.9.1822 про­воз­гла­сил Б. не­за­ви­си­мым гос-вом, а 12 окт. то­го же го­да при­нял ти­тул им­пе­ра­то­ра под име­нем Пед­ру I.

Бра­зиль­ская им­пе­рия (1822–89).

В го­ды им­пе­рии Б. ос­та­ва­лась аг­рар­ной стра­ной с план­тац. сис­те­мой хо­зяй­ст­ва, ос­но­ван­ной на ис­поль­зо­ва­нии раб­ско­го тру­да. С упад­ком зо­ло­то­до­бы­чи осн. до­ход браз. каз­не ста­ла при­но­сить тор­гов­ля ко­фе, куль­ти­ви­ро­ва­ние ко­то­ро­го на­ча­лось в рай­оне Рио-де-Жа­ней­ро ещё в 18 в. За го­ды им­пе­рии ко­фей­ные план­та­ции зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись и ста­ли за­ни­мать ог­ром­ные про­стран­ст­ва на юге и юго-за­па­де стра­ны. Браз. про­из­во­ди­те­ли са­ха­ра не вы­дер­жа­ли кон­ку­рен­ции на ми­ро­вом рын­ке с план­та­то­ра­ми, вед­ши­ми хо­зяй­ст­во на Ан­тиль­ских о-вах, и не­ко­гда про­цве­таю­щие сев.-вост. рай­оны стра­ны на­ча­ли при­хо­дить в упа­док. Рас­ши­ре­ние про­из-ва ко­фе по­тре­бо­ва­ло при­вле­че­ния до­пол­нит. ра­бо­чей си­лы, при­ве­ло к рос­ту цен на ра­бов, ко­то­рых в Б. дос­тав­ля­ли ог­ром­ны­ми пар­тия­ми, не­смот­ря на ог­ра­ни­че­ния и за­пре­ты, вве­дён­ные ев­роп. дер­жа­ва­ми, и За­кон о за­пре­те вво­за ра­бов, при­ня­тый браз. пра­ви­тель­ст­вом в 1831. Эко­но­мич. гос­под­ство ла­ти­фун­ди­стов обес­пе­чи­ло им до­ми­ни­рую­щую роль в по­ли­тич. жиз­ни им­пе­рии. В Б. сло­жи­лась сис­те­ма «до­уту­рис­му» (от пор­туг. dou­tor – док­тор) – «ку­ру­не­лис­му» (от пор­туг. coronel – пол­ков­ник). Тер­ми­ном «до­уту­рис­му» обо­зна­ча­лась власть гражд. бю­ро­кра­тии, фор­ми­ро­вав­шей­ся в осн. из об­ра­зо­ван­ных пред­ста­ви­те­лей план­та­тор­ских се­мей, тер­ми­ном «ку­ру­не­лис­му» – обес­пе­че­ние пра­во­по­ряд­ка на мес­тах нац. гвар­ди­ей, «пол­ков­ни­ка­ми» ко­то­рой яв­ля­лись обыч­но круп­ные план­та­то­ры, рас­про­стра­няв­шие свою власть на об­шир­ные тер­ри­то­рии. В эту сис­те­му не впи­сы­ва­лись бур­жу­аз­ные эле­мен­ты, сред­ние слои, пред­ста­ви­те­ли сво­бод­ных про­фес­сий (фор­ми­рую­щая­ся ин­тел­ли­ген­ция ), хо­тя их роль и вес в браз. об­ще­ст­ве не­ук­лон­но воз­рас­та­ли.

В 1825 Пор­ту­га­лия при­зна­ла не­за­ви­си­мость Б. Браз. пра­ви­тель­ст­во ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с ве­ду­щи­ми стра­на­ми ми­ра, в т. ч. с Рос­си­ей (1828). Боль­шую роль в ста­нов­ле­нии рос.-браз. от­но­ше­ний сыг­рал ге­не­раль­ный кон­сул Рос­сии в Рио-де-Жа­ней­ро, учё­ный-на­ту­ра­лист Г. И. Лан­гс­дорф. Не­уда­чей за­кон­чи­лась для им­пе­рии ар­ген­ти­но-бра­зиль­ская вой­на 1825–28 за об­ла­да­ние Вост. бе­ре­гом (ны­не Уруг­вай), унёс­шая ты­ся­чи жиз­ней и ис­то­щив­шая каз­ну.

В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей 1824 пра­ви­тель­ст­во бы­ло от­вет­ст­вен­но пе­ред мо­нар­хом, ко­то­рый поль­зо­вал­ся пра­вом вы­бо­ра и ут­вер­жде­ния се­на­то­ров из кан­ди­да­тов, пред­ла­гае­мых про­вин­ция­ми, и пра­вом рос­пус­ка Па­ла­ты де­пу­та­тов. Пед­ру I по­на­ча­лу поль­зо­вал­ся под­держ­кой не толь­ко бо­га­тых бра­зиль­цев, но и про­сто­го на­ро­да. Од­на­ко вско­ре ста­ло яс­но, что им­пе­ра­тор, ок­ру­жив­ший се­бя пор­ту­галь­ца­ми, пло­хо управ­ля­ет стра­ной и пре­вра­ща­ет­ся в дес­по­та. В им­пе­рию из со­сед­них рес­пуб­лик всё ак­тив­нее ста­ли про­ни­кать ра­ди­каль­ные идеи. Вла­сти Б. пы­та­лись ис­ко­ре­нять их си­лой, но это лишь на­ка­ля­ло об­ста­нов­ку. В 1831 в Рио-де-Жа­ней­ро на­ча­лись вол­не­ния; на­пу­ган­ный ими Пед­ру I от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его ма­ло­лет­не­го сы­на и по­ки­нул стра­ну.

Пед­ру II взо­шёл на трон в воз­рас­те 5 лет, по­это­му за не­го стра­ной управ­лял ре­гент­ский со­вет (с 1834 один ре­гент), чле­ны ко­то­ро­го при­дер­жи­ва­лись разл. по­ли­тич. взгля­дов. Их объ­е­ди­ня­ло браз. про­ис­хо­ж­де­ние, что и пре­до­пре­де­ли­ло окон­чательный упа­док пор­туг. влия­ния при дво­ре мо­нар­ха. Один из ре­ген­тов, Д. Фей­жо́, че­ло­век ли­бе­раль­ных взгля­дов, за­ду­мал про­ве­де­ние ре­форм с це­лью де­мо­кра­ти­за­ции сис­те­мы управ­ле­ния. Од­на­ко из-за про­ис­ков ари­сто­кра­тии его ре­гент­ст­во ока­за­лось не­дол­гим (1835–1837).

В 1830–40-х гг. в разл. браз. про­вин­ци­ях не­од­но­крат­но вспы­хи­ва­ли вос­ста­ния под рес­пуб­ли­кан­ски­ми и се­па­ра­тист­ски­ми ло­зун­га­ми. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ным сре­ди них бы­ло вы­сту­п­ле­ние в Риу-Гран­ди-ду-Сул, ко­то­рое по­лу­чи­ло назв. вос­ста­ния «фар­ра­пус» («обор­ван­цев»). Это вос­ста­ние, длив­шее­ся бо­лее 10 лет (1835–45), воз­гла­ви­ли со­стоя­тель­ные ско­то­во­ды. Они во­влек­ли в не­го по­лу­сво­бод­ных пас­ту­хов-гау­шу, а так­же жи­те­лей го­ро­дов про­вин­ции. В 1836 пов­стан­цы про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мую рес­пуб­ли­ку. Её пре­зи­дент Б. да Гон­сал­вис Сил­ва су­мел соз­дать силь­ную ар­мию, а фло­ти­ли­ей вос­став­ших ус­пеш­но ко­ман­до­вал бе­жав­ший в Б. от итал. вла­стей Дж. Га­ри­баль­ди. Что­бы ук­ре­пить по­зи­ции центр. вла­сти и ста­би­ли­зи­ро­вать об­ста­нов­ку в стра­не, 15-лет­ний Пед­ру II в 1840 был объ­яв­лен со­вер­шен­но­лет­ним и на­чал са­мо­сто­ят. прав­ле­ние. По­га­сить вос­ста­ние вла­стям уда­лось с боль­шим тру­дом.

К сер. 19 в. ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Б. по­лу­чи­ли идеи або­ли­цио­низ­ма. Их про­па­ган­ди­ро­ва­ли по­пу­ляр­ный по­эт А. ди Ка­ст­ру Ал­вис, ис­то­рик А. П. Ма­лей­ру, ав­тор 3-том­но­го тру­да «Раб­ст­во в Бра­зи­лии», и др. ин­тел­лек­туа­лы. Под дав­ле­ни­ем об­ще­ст­вен­но­сти браз. пра­ви­тель­ст­во в 1850 при­зна­ло ра­бо­тор­гов­лю уго­лов­ным пре­сту­п­ле­ни­ем, а за­тем по­ста­но­ви­ло счи­тать ро­ж­дён­ных в не­во­ле пос­ле 28.9.1871 сво­бод­ны­ми. Чис­ло ра­бов в Б. не­ук­лон­но со­кра­ща­лось: ок. 1850 – 2,5 млн. чел., нач. 1870-х гг. – 1,5 млн. чел., сер. 1880-х гг. – 1 млн. чел. Но не столь­ко дей­ст­вия по­ли­ти­ков и ин­тел­лек­туа­лов, сколь­ко сдви­ги в эко­но­ми­ке пре­об­ра­жа­ли стра­ну. В сер. 19 в. в круп­ных браз. го­ро­дах за­ро­ди­лась но­вая пром-сть, ос­но­ван­ная на ис­поль­зо­ва­нии на­ём­ной ра­бо­чей си­лы и при­ме­не­нии па­ро­во­го дви­га­те­ля, на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся бан­ков­ская сис­те­ма. В этих ус­ло­ви­ях ин­сти­тут раб­ст­ва пре­вра­щал­ся в со­ци­аль­ный ана­хро­низм. Пед­ру II до кон. 1880-х гг. не ре­шал­ся пой­ти на пол­ную от­ме­ну раб­ст­ва, опа­са­ясь вы­звать сму­ту в гос-ве. Лишь в мае 1888 он под­пи­сал «Зо­ло­той за­кон», унич­то­жав­ший ра­бо­вла­де­ние. Но этот шаг не ук­ре­пил его по­ло­же­ния. Де­мо­кра­ти­че­ски на­стро­ен­ные кру­ги рас­смат­ри­ва­ли ра­бо­вла­де­ние и мо­нар­хию как не­раз­дель­ные час­ти еди­но­го це­ло­го и стре­ми­лись к ус­та­нов­ле­нию в стра­не рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. В то же вре­мя план­та­то­ры, ко­то­рых за­кон 1888 ли­шил час­ти соб­ст­вен­но­сти и об­ществ. ве­са, от­вер­ну­лись от Пед­ру II. 15.11.1889 в Б. про­изо­шёл во­ен. пе­ре­во­рот, ко­то­рый воз­гла­вил мар­шал М. Д. да Фон­се­ка. Пед­ру II был низ­ло­жен, и про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка. Им­пе­ра­то­ру пред­ло­жи­ли гос. пен­сию, но он от­ка­зал­ся от неё и по­ки­нул стра­ну.

«Ста­рая рес­пуб­ли­ка» (1889–1930).

Но­вая власть столк­ну­лась с про­бле­мой на­ла­жи­ва­ния управ­ле­ния стра­ной, по­сколь­ку вза­мен ста­рой бю­ро­кра­тии мог­ла пред­ло­жить (осо­бен­но в про­вин­ции) толь­ко мо­ло­дых офи­це­ров, не имев­ших ни­ка­ко­го адм. опы­та. Но и в са­мой во­ен. сре­де не бы­ло един­ст­ва. Уже в 1891 в от­вет на рос­пуск М. Д.да Фон­се­кой пар­ла­мен­та вос­стал флот и гла­ва гос-ва был вы­ну­ж­ден по­дать в от­став­ку. Пре­зи­ден­том Б. стал мар­шал Ф. Пей­шо­ту, за­ни­мав­ший до это­го пост ви­це-пре­зи­ден­та. Ему то­же при­шлось столк­нуть­ся с за­го­во­ра­ми и мя­те­жа­ми. По­ли­тич. си­туа­ция в Б. не­сколь­ко ста­би­ли­зи­ро­ва­лась толь­ко по­сле 1894, с из­бра­ни­ем пре­зи­ден­том гражд. по­ли­ти­ка П. ди Мо­рай­са.

К это­му вре­ме­ни центр эко­но­мич. жиз­ни Б. окон­ча­тель­но пе­ре­мес­тил­ся на юго-вос­ток, пре­вра­тив­ший­ся в зо­ну без­раз­дель­но­го гос­под­ства про­из­во­ди­те­лей ко­фе. До­хо­ды от экс­пор­та этой куль­ту­ры че­рез бан­ков­скую сис­те­му пе­ре­те­ка­ли в пром. сфе­ру, ко­то­рая так­же бы­ст­ро раз­ви­ва­лась в этом ре­гио­не, пре­ж­де все­го в го­ро­дах Рио-де-Жа­ней­ро и Сан-Пау­лу. Здесь рос­ли фаб­ри­ки, и вме­сте с ни­ми под­ни­ма­лись но­вые клас­сы – бур­жуа­зия и про­ле­та­ри­ат. На пе­ре­жи­вав­шем упа­док се­ве­ре по-преж­не­му хо­зяй­ни­ча­ли ла­ти­фун­ди­сты, ко­то­рым про­ти­во­стоя­ла мас­са без­зе­мель­ных или ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян. В 1896–1897 в с. Ка­ну­дус и его ок­ре­ст­но­стях (штат Ба­ия) за­дав­лен­ные ни­ще­той кре­сть­я­не объ­е­ди­ни­лись в об­щи­ну (9 тыс. чел.), ко­то­рую воз­гла­вил са­мо­зва­ный пас­тырь Ан­то­ниу Ма­си­ел, про­зван­ный Кон­сель­ей­ру (Уте­ши­тель). Он при­звал кре­сть­ян по­рвать с гре­хов­ным, не­спра­вед­ли­вым гос-вом и по­стро­ить Но­вый Ие­ру­са­лим. Ре­лиг.-анар­хи­ст­ское дви­же­ние в Ка­ну­ду­се встре­во­жи­ло пра­ви­тель­ст­во; кре­сть­я­не бы­ли при­ве­де­ны к по­кор­но­сти си­лой ору­жия. Жес­то­кую рас­пра­ву над ни­ми опи­сал Э. да Ку­нья, кни­га ко­то­ро­го «Сер­та­ны» (1902) по­тряс­ла браз. об­ще­ст­во. Ре­лиг.-мис­тич. ок­ра­ску име­ло и кре­сть­ян­ское дви­же­ние на юге стра­ны, по­лу­чив­шее назв. Кон­те­ста­ду (от пор­туг. contestado – спор­ное, вы­зы­ваю­щее спор). Оно дли­лось неск. лет (1902–16) и бы­ло с тру­дом по­дав­ле­но ар­ми­ей.

В 1-й ми­ро­вой вой­не Б. не уча­ст­во­ва­ла, хо­тя её пра­ви­тель­ст­во 26.10.1917 объ­я­ви­ло о всту­п­ле­нии в неё на сто­ро­не Ан­тан­ты . На­ру­ше­ние внеш­не­тор­го­вых свя­зей в ус­ло­ви­ях вой­ны сти­му­ли­ро­ва­ло на­ла­жи­ва­ние в Б. про­из-ва мн. то­ва­ров, ко­то­рые ра­нее им­пор­ти­ро­ва­лись из Ев­ро­пы и США. В этот пе­ри­од в Б. име­ли ме­сто круп­ные вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих и слу­жа­щих (все­об­щая за­бас­тов­ка в Сан-Пау­лу, авг. 1917; стач­ки в Ни­те­рое и Рио-де-Жа­ней­ро, но­яб. 1918). В 1919 пре­зи­ден­том был из­бран юрист и ди­пло­мат Э. Пе­соа, воз­глав­ляв­ший браз. де­ле­га­цию на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20. Во гла­ве браз. гос-ва впер­вые встал по­ли­тик, не свя­зан­ный с план­та­то­ра­ми – про­из­во­ди­те­ля­ми ко­фе (но и не пы­тав­ший­ся по­до­рвать их по­зи­ции). Пе­соа ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние под­роб­ной пе­ре­пи­си на­се­ле­ния и при­ня­тие за­ко­нов, ре­гу­ли­рую­щих тру­до­вые от­но­ше­ния, на­чал ши­ро­кое до­рож­ное строи­тель­ст­во и про­ве­де­ние ме­ро­прия­тий по ир­ри­га­ции, ока­зал под­держ­ку уч­ре­ж­де­ни­ям нау­ки и куль­ту­ры. В го­ды его пре­зи­дент­ст­ва при со­дей­ст­вии все­мир­но из­вест­но­го мик­ро­био­ло­га К. Ша­га­са в Б. был соз­дан Деп-т здра­во­охра­не­ния.

Дея­тель­ность Э. Пе­соа не на­шла под­держ­ки у оли­гар­хии. На вы­бо­рах 1922 кон­сер­ва­то­ры до­би­лись из­бра­ния на пост пре­зи­ден­та сво­его кан­ди­да­та – А. Бер­нар­ди­са, гу­бер­на­то­ра шта­та Ми­нас-Же­райс. В 1926 его сме­нил дру­гой кон­сер­ва­тор, быв. гу­бер­на­тор шта­та Сан-Пау­лу В.Лу­ис Пе­рей­ра-ди-Со­за. В го­ды прав­ле­ния пред­ста­ви­те­лей ко­фей­ной оли­гар­хии уси­ли­лась фи­нан­со­вая за­ви­си­мость Б. от Ве­ли­ко­бри­та­нии и США; амер. зай­мы бра­ли как фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во, так и вла­сти шта­тов. Внут­ри стра­ны пре­зи­ден­ты-кон­сер­ва­то­ры про­во­ди­ли от­кро­вен­но ре­прес­сив­ный курс, от­вер­га­ли мо­дер­ни­за­ци­он­ные про­ек­ты, пред­ла­гав­шие­ся оп­по­зи­ци­ей.

Не­до­воль­ст­во вла­стью ох­ва­ти­ло разл. слои об­ще­ст­ва, про­ник­ло в ар­мию. В ию­ле 1924 вспых­ну­ло вос­ста­ние во­ин­ских час­тей в Сан-Пау­лу. Те­нен­ти­стам (от пор­туг. tenente – лей­те­нант), как на­зы­ва­ли уча­ст­ни­ков это­го дви­же­ния, не уда­лось сверг­нуть ре­жим, но по­ход мя­теж­ной ко­лон­ны че­рез всю Б. – с юга на се­вер (1924–27) – ре­во­лю­цио­ни­зи­ро­вал стра­ну. Ру­ко­во­ди­те­ли ко­лон­ны Л. К. Пре­стес, М. Кос­та и др. ста­ли нац. ге­роя­ми и за­тем дол­гие го­ды иг­ра­ли важ­ную роль в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны.

Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–33 в зна­чит. сте­пе­ни от­ра­зил­ся и на Б. И без то­го не­про­стую си­туа­цию ос­лож­ни­ли дей­ст­вия браз. пра­ви­тель­ст­ва, на­чав­ше­го ску­пать не­реа­ли­зо­ван­ные за­па­сы ко­фе и унич­то­жать их, что­бы под­дер­жать вы­со­кие це­ны на этот про­дукт («ва­ло­ри­за­ция ко­фе»). По­ли­ти­ка, на­прав­лен­ная на за­щи­ту ин­те­ре­сов ла­ти­фун­ди­стов, ра­зо­ря­ла бюд­жет и ухуд­ша­ла по­ло­же­ние ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.

К пре­зи­дент­ским вы­бо­рам 1930 уме­рен­ная оп­по­зи­ция кон­со­ли­ди­ро­ва­лась и соз­да­ла Ли­бе­раль­ный аль­янс – пар­тию, от­ра­жав­шую ин­те­ре­сы нац. бур­жуа­зии и про­винц. по­ли­тич. элит (пре­ж­де все­го шта­та Риу-Гран­ди-ду-Сул). Её ли­де­рам уда­лось при­влечь на свою сто­ро­ну часть ру­ко­во­ди­те­лей те­нен­ти­ст­ско­го дви­же­ния. Кан­ди­да­том на вы­бо­рах от Ли­бе­раль­но­го аль­ян­са стал опыт­ный по­ли­тик – гу­бер­на­тор шта­та Риу-Гран­ди-ду-Сул Ж. Д. Вар­гас. Не до­бив­шись по­бе­ды на вы­бо­рах, ли­бе­ра­лы от­ка­за­лись при­знать их ре­зуль­та­ты, в окт. 1930 под­ня­ли вос­ста­ние и взя­ли власть в свои ру­ки.

«Эра Вар­га­са» (1930–64).

«Ли­бе­раль­ная ре­во­лю­ция» по­кон­чи­ла со «ста­рой рес­пуб­ли­кой». Но от­тес­нён­ные от вла­сти по­ли­тич. си­лы не сда­лись. В ию­ле – сент. 1932 в борь­бу с но­вым пра­ви­тель­ст­вом всту­пи­ли «кон­сти­ту­цио­на­ли­сты» Сан-Пау­лу – по­ли­тич. блок, ко­то­рый объ­е­ди­нял де­мо­кра­тов, ус­мот­рев­ших в дей­ст­ви­ях Ж. Д. Вар­га­са по­пыт­ку ус­та­но­вить дик­та­тор­ский ре­жим, и кон­сер­ва­то­ров, стре­мив­ших­ся взять ре­ванш. Вар­гас раз­гро­мил «кон­сти­ту­цио­на­ли­стов» и, что­бы ис­клю­чить воз­мож­ность во­зоб­нов­ле­ния ак­тив­ных дей­ст­вий оп­по­зи­ции, при­влёк не­ко­то­рых из них к управ­ле­нию гос-вом. Тем же спо­со­бом он ре­шил про­бле­му ра­ди­каль­но­го кры­ла Ли­бе­раль­но­го аль­ян­са – те­нен­ти­стов, про­из­ве­дя, как го­во­ри­ли то­гда в по­ли­тич. кру­гах, «лей­те­нан­тов в пол­ков­ни­ки».

В 1934 в Б. бы­ло со­зва­но Уч­ре­дит. со­б­ра­ние, при­няв­шее но­вую кон­сти­ту­цию; в том же го­ду Ж. Д. Вар­гас был из­бран пре­зи­ден­том и на­чал про­во­дить по­ли­ти­ку ус­ко­рен­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, це­лью ко­то­рой яв­ля­лась ко­рен­ная пе­ре­строй­ка со­ци­аль­но-эко­но­мич. ос­нов гос-ва. Он уме­ло ис­поль­зо­вал си­туа­цию с не­хват­кой ли­к­вид­ных средств, при­вед­шую к со­кра­ще­нию им­пор­та, для сти­му­ли­ро­ва­ния ка­пи­та­ло­вло­же­ний в раз­ви­тие отеч. пром. про­из-ва. Уже в пер­вые го­ды сво­его прав­ле­ния Вар­гас из­дал ряд про­тек­цио­ни­ст­ских дек­ре­тов, урав­нял жен­щин в пра­вах с муж­чи­на­ми, ввёл 8-ча­со­вой ра­бо­чий день в пром-сти. Им бы­ла на­ча­та кам­па­ния фак­ти­че­ски при­ну­ди­тель­ной син­ди­ка­ли­за­ции, в хо­де ко­то­рой ра­бо­чие бы­ли объ­е­ди­не­ны в проф­сою­зы, пред­при­ни­ма­те­ли – в син­ди­ка­ты, а тру­до­вые кон­флик­ты ста­ли ула­жи­вать­ся че­рез эти ин­сти­ту­ты под кон­тро­лем и при уча­стии пра­ви­тельств. чи­нов­ни­ков. Что­бы про­из­во­ди­те­ли аг­рар­ной про­дук­ции (а она да­ва­ла гл. часть нац. до­хо­да) не пе­ре­шли в ак­тив­ную оп­по­зи­цию, Вар­гас от­ка­зал­ся от к.-л. вме­ша­тель­ст­ва в со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния в с. х-ве, в ко­то­ром по-преж­не­му без­раз­дель­но гос­под­ство­ва­ли ла­ти­фун­ди­сты.

В 1930-х гг. Б., как и мно­гие гос-ва, пе­ре­жи­ла пе­ри­од по­ли­тич. по­ля­ри­за­ции и ра­ди­ка­ли­за­ции об­ще­ст­ва. Рез­ко ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось ле­вое дви­же­ние, ядром ко­то­ро­го бы­ла ком­му­ни­стич. пар­тия, бы­ст­ро ук­ре­п­ляв­шая свои по­зи­ции, по­сле то­го как её воз­гла­вил Л. К. Пре­стес. На др. по­лю­се браз. об­ще­ст­ва на­би­ра­ло си­лу фа­ши­ст­ское дви­же­ние («ин­те­гра­ли­сты»), у ко­то­ро­го бы­ли вли­я­тель­ные по­кро­ви­те­ли в пра­ви­тельств. кру­гах. Ж. Д. Вар­гас счи­тал и тех и дру­гих свои­ми по­ли­тич. кон­ку­рен­та­ми и серь­ёз­ной по­ме­хой на пу­ти осу­ще­ст­в­ле­ния на­ме­чен­ных пла­нов. В 1935 он раз­гро­мил ле­вых, объ­еди­нив­ших­ся в Нац.-ос­во­бо­дит. аль­янс, а в 1937 – «ин­те­гра­ли­стов», по­пы­тав­ших­ся за­хва­тить власть. В но­яб. 1937 Вар­гас рас­пус­тил Нац. кон­гресс, за­пре­тил все по­ли­тич. пар­тии и объ­я­вил о соз­да­нии «Но­во­го гос-ва» («Estado Novo»), кон­сти­ту­ция ко­то­ро­го за­им­ст­во­ва­ла гл. по­ло­же­ния осн. за­ко­нов са­ла­за­ров­ской Пор­ту­га­лии, фа­ши­ст­ской Ита­лии и ре­жи­ма «са­на­ции» в Поль­ше. «Но­вое гос-во» строи­лось на прин­ци­пах кор­по­ра­ти­виз­ма, все его си­лы на­прав­ля­лись на соз­да­ние нац. пром-сти. Вслед за круп­ней­шей пром. ком­па­ни­ей «Ллойд бра­зи­лей­ру» («Lloyd Brasileiro»), на­цио­на­лизи­ро­ван­ной ещё в 1936, в 1938 в гос. соб­ст­вен­ность пе­ре­шла неф­тя­ная пром-сть; в 1940 был при­нят 5-лет­ний план об­ществ. ра­бот и ук­ре­п­ле­ния нац. обо­ро­ны; в 1941 на­ча­лось строи­тель­ст­во са­мо­го круп­но­го в Лат. Аме­ри­ке ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та «Вол­та Ре­тон­да» («Volta Reton­da»; всту­пил в строй в 1946); в 1942 со­зда­на ве­ду­щая гос. пром. кор­по­ра­ция «Ва­ли ду Риу-До­си» («Vale do Rio Doce»).

На ме­ж­ду­нар. аре­не Ж. Д. Вар­гас ма­нев­ри­ро­вал ме­ж­ду ста­рым парт­нё­ром – США и но­вым парт­нё­ром – Гер­ма­ни­ей, с ко­то­рой ак­тив­но раз­ви­вал эко­но­мич. свя­зи (в 1938 она вы­шла на 1-е ме­сто в спи­ске стран, из ко­то­рых Б. им­пор­ти­ро­ва­ла то­ва­ры). Це­лью этих ма­нев­ров яв­ля­лось по­лу­че­ние вы­год­ных кре­ди­тов и обес­пе­че­ние до­пол­нит. то­вар­ных по­ста­вок в Б. Но так не мог­ло про­дол­жать­ся бес­ко­неч­но дол­го. В ито­ге Вар­гас пред­по­чёл со­юз с США, роль ко­то­рых во внеш­ней тор­гов­ле Б. в по­сле­дую­щие го­ды рез­ко воз­рос­ла (в 1938–46 до­ля США в браз. им­пор­те уве­ли­чи­лась с 24% до 58%, в экс­пор­те – с 34% до 42%). 22.8.1942 Б. объ­я­ви­ла вой­ну дер­жа­вам «оси» , кон­фи­ско­ва­ла соб­ст­вен­ность их ком­па­ний и на­пра­ви­ла свои вой­ска (пе­хот­ную ди­ви­зию и авиа­от­ряд) сра­жать­ся в Ев­ро­пу. 2.4.1945 Б. ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны под влия­ни­ем ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы в Б. уси­ли­лись де­мо­кра­тич. на­строе­ния. Ж. Д. Вар­гас не мог их иг­но­ри­ро­вать. Он на­чал под­го­тав­ли­вать ре­фор­му по­ли­тич. сис­те­мы и вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тич. фор­мы прав­ле­ния. Им бы­ли соз­да­ны Браз. со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия (СДП; со­стоя­ла из пред­ста­ви­те­лей разл. со­ци­аль­ных групп, свя­зав­ших свою по­ли­тич. судь­бу с дик­та­то­ром) и Браз. тра­баль­и­ст­ская (ра­бо­чая) пар­тия (опи­ра­лась на проф­сою­зы ). На по­ли­тич. сце­не Б. поя­вил­ся так­же пё­ст­рый по сво­ему со­ста­ву Нац.-де­мо­кра­тич. со­юз (НДС), в ко­то­ром спло­ти­лись пра­вые и цен­трист­ские эле­мен­ты, на­хо­див­шие­ся в оп­по­зи­ции Вар­га­су. Бы­ст­ро воз­ро­ж­да­лась ком­пар­тия, ли­дер ко­то­рой Л. К. Пре­стес был вы­пу­щен из тюрь­мы. Мн. круп­ные дея­те­ли куль­ту­ры, та­кие, как пи­са­тель Ж. Ама­ду, арх. О. Ни­мей­ер, примк­ну­ли к ком­му­ни­стам. В 1945 Б. при­сое­ди­ни­лась к Дек­ла­ра­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций.

Пра­вые эле­мен­ты в ар­мей­ских кру­гах с тре­во­гой на­блю­да­ли за из­ме­не­ния­ми в об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни стра­ны и ко­ле­ба­ния­ми са­мо­го Ж. Д. Вар­га­са, го­то­во­го к кон­так­там да­же с ком­му­ни­ста­ми. 29.10.1945 они со­вер­ши­ли гос. пе­ре­во­рот и от­стра­ни­ли его от вла­сти. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2.12.1945 по­бе­дил бал­ло­ти­ро­вав­ший­ся от со­ци­ал-де­мо­кра­тов ген. Э. Г. Дут­ра, за­ни­мав­ший при Вар­га­се долж­ность во­ен. ми­ни­ст­ра. 18.9.1946 бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция.

«Хо­лод­ная вой­на» ока­за­ла серь­ёз­ное влия­ние на внутр. по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва Б. В 1947 Браз. КП и ру­ко­во­ди­мые ею проф­сою­зы бы­ли за­пре­ще­ны, а де­пу­та­ты-ком­му­ни­сты из­гна­ны из кон­грес­са. 2.9.1947 в Рио-де-Жа­ней­ро лат.-амер. стра­на­ми и США был под­пи­сан до­го­вор «О вза­им­ной по­мо­щи», в под­го­тов­ке ко­то­ро­го Б. при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие. 20.10.1947 Б. ра­зо­рва­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР (вос­ста­нов­лены 23.11.1961).

В эко­но­мич. сфе­ре пра­ви­тель­ст­во Э. Г. Дут­ры про­дол­жи­ло курс на ин­ду­ст­риа­ли­за­цию. Браз. гос-во ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в реа­ли­за­ции эко­но­мич. про­ек­тов, что обес­пе­чи­ло вы­со­кие тем­пы рос­та пром-сти, зна­чи­тель­но опе­ре­жав­шие тем­пы рос­та с. х-ва. За 1940-е гг. чис­ло пром. пред­при­ятий в Б. уд­вои­лось. Стра­на ста­ла аг­рар­но-ин­ду­ст­ри­аль­ной.

Пра­ви­тель­ст­ву Э. Г. Дут­ры не уда­лось под­нять уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния, а вос­ста­нов­лен­ная им сис­те­ма по­ли­цей­ской «опе­ки» вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во бра­зиль­цев. Этой си­туа­ци­ей вос­поль­зо­вал­ся Ж. Д. Вар­гас, воз­гла­вив­ший ли­бе­раль­ную оп­по­зи­цию. На вы­бо­рах 1950 он одер­жал три­ум­фаль­ную по­бе­ду. Вер­нув­шись к вла­сти, Вар­гас с уд­во­ен­ной энер­ги­ей взял­ся за про­ве­де­ние ре­форм. Бы­ли при­ня­ты ме­ры по ог­ра­ни­че­нию дея­тель­но­сти иностр. мо­но­по­лий, за­хва­тив­ших в пер­вые по­сле­во­ен. го­ды силь­ные по­зи­ции в браз. эко­но­ми­ке, ус­та­нов­ле­на гос. мо­но­по­лия на до­бы­чу неф­ти, зна­чи­тель­но уве­ли­че­ны объ­ё­мы её до­бы­чи (с 79 тыс. бар­ре­лей в 1945 до 25 млн. бар­ре­лей в 1959), соз­да­на гос. неф­тя­ная ком­па­ния «Пет­роб­раз» («Petrobras»). В 1950-х гг. воз­ник­ли но­вые от­рас­ли браз. пром-сти – ав­то­мо­би­ле­строе­ние, неф­те­хи­мия. Зна­чит. вни­ма­ние пре­зи­дент уде­лил со­ци­аль­ным во­про­сам: по­вы­ше­нию ми­ни­маль­ной за­ра­бот­ной пла­ты, раз­ви­тию тру­до­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, ко­то­рое бы­ло час­тич­но рас­про­стра­не­но так­же на лиц на­ём­но­го тру­да в аг­рар­ном сек­то­ре. Пре­кра­ще­но ис­поль­зо­ва­ние по­ли­цей­ских мер для по­дав­ле­ния за­бас­то­воч­но­го дви­же­ния. Хо­зя­ев и ра­бо­чих ста­ли по­бу­ж­дать к по­ис­ку ком­про­мис­са (ес­ли тре­бо­ва­лось – при уча­стии пред­ста­ви­те­лей вла­сти).

В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки Ж. Д. Вар­гас про­во­дил курс на со­труд­ни­че­ст­во с США и в 1952 за­клю­чил с ни­ми во­ен. со­гла­ше­ние. Внутр. по­ли­ти­ка Вар­га­са вы­зва­ла рез­кое не­до­воль­ст­во пра­вых сил, ко­то­рые ор­га­ни­зо­ва­ли про­тив не­го но­вый за­го­вор. В авг. 1954 пе­ред уг­ро­зой на­сильств. от­стра­не­ния от вла­сти 70-лет­ний Вар­гас на­пи­сал по­ли­тич. за­ве­ща­ние и по­кон­чил с со­бой.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1956 по­бе­дил Ж. Ку­би­чек ди Оли­вей­ра, не при­над­ле­жав­ший к чис­лу со­рат­ни­ков Вар­га­са, но яв­ляв­ший­ся сто­рон­ни­ком кур­са на ин­ду­ст­риа­ли­за­цию. При нём на­ча­лось строи­тель­ст­во но­вой сто­ли­цы гос-ва – г. Бра­зи­лиа. Из­бран­ный пре­зи­ден­том в окт. 1960 Ж. Ку­ад­рус (НДС) про­дол­жил ли­нию сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка, но за­нял в ме­ж­ду­нар. де­лах бо­лее не­за­ви­си­мую по­зи­цию, что не уст­рои­ло США и свя­зан­ных с ни­ми браз. про­мыш­лен­ни­ков и фи­нан­си­стов. По­сле ви­зи­та в Б. мин. ба­зо­вой пром-сти Ку­бы Э. Ге­ва­ры де ла Сер­ны (Че), ко­то­ро­го Ку­ад­рус на­гра­дил выс­шей браз. на­гра­дой – ор­де­ном Юж­но­го Кре­ста, пра­вые пред­при­ня­ли яро­ст­ную ата­ку на пра­ви­тель­ст­во и 25.8.1961 до­би­лись от­став­ки пре­зи­ден­та. Но их не уст­раи­вал на выс­шем гос. по­сту и ви­це-пре­зи­дент-тра­баль­ист Ж. Гу­ларт. По­это­му пра­вые до­би­лись за­ме­ны пре­зи­дент­ской сис­те­мы прав­ле­ния на пар­ла­мент­скую, рас­счи­ты­вая, что ре­аль­ные ры­ча­ги вла­сти ока­жут­ся в ру­ках пре­мьер-ми­ни­ст­ра, ко­то­ро­го они вы­дви­нут из сво­ей сре­ды. Од­на­ко пре­мье­ром был из­бран Т. Не­вис, со­труд­ни­чав­ший ещё с Ж. Д. Вар­га­сом. Гу­ларт и Не­вис при­шли к вла­сти в мо­мент, ко­гда Б. ис­пы­ты­ва­ла серь­ёз­ные эко­но­мич. труд­но­сти. Её внеш­няя за­дол­жен­ность в 1961 пре­вы­си­ла 2,4 млрд. долл. Бы­ст­ро на­би­ра­ли си­лу ин­фля­ци­он­ные про­цес­сы. Спра­вить­ся с воз­ник­ши­ми про­бле­ма­ми но­вым ру­ко­во­ди­те­лям не уда­лось. Про­ти­во­ре­чия в браз. об­ще­ст­ве на­рас­та­ли. Стра­ну за­хле­ст­ну­ла ми­тин­го­вая сти­хия. В этих ус­ло­ви­ях в выс­ших во­ен. кру­гах со­зрел за­го­вор. 31.3.1964 власть в Б. за­хва­ти­ла хун­та.

Ре­жим во­ен­ной дик­та­ту­ры (1964–1985).

При­шед­шие к вла­сти во­ен­ные за­пре­ти­ли по­ли­тические пар­тии, рас­пус­ти­ли кон­гресс; на­ча­лись аре­сты ле­вых и де­мо­кра­тов. Го­не­ния на сво­бо­до­мыс­ля­щих про­фес­со­ров при­ве­ли к отъ­ез­ду мно­гих из них за гра­ни­цу. Ак­ти­ви­сты ле­вых и де­мо­кра­тических пар­тий под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям по­ли­цей­ски­ми ор­га­на­ми, их так­же тер­ро­ри­зи­ро­ва­ли за­кон­спи­ри­рованные вое­ни­зи­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции.

В ре­ше­нии эко­но­мич. во­про­сов хун­те уда­лось до­бить­ся ус­пе­хов. Она ис­поль­зо­ва­ла ди­ри­жи­ст­ские ме­то­ды эко­но­мич. по­ли­ти­ки, при­влек­ла иностранные ка­пи­та­лы, со­дей­ст­во­ва­ла вне­дре­нию но­вых тех­но­ло­гий и бо­лее эф­фек­тив­ных ме­то­дов управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ции тру­да. Это по­зво­ли­ло до­бить­ся вы­со­ких тем­пов рос­та бразильской эко­но­ми­ки (до 10% в год). Од­на­ко в со­ци­аль­ной сфе­ре си­туа­ция не улуч­ша­лась. Хо­тя во­ен­ным уда­лось за­тор­мо­зить рост стои­мо­сти жиз­ни, по­ло­же­ние ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния Б. ос­та­ва­лось тя­жё­лым. Многие се­мьи, осо­бен­но мно­го­дет­ные, хро­ни­че­ски не­дое­да­ли.

Во­ен. пра­ви­тель­ст­во ус­та­но­ви­ло тес­ные кон­так­ты с дик­та­тор­ски­ми ре­жи­ма­ми Уруг­вая и Чи­ли. Пре­зи­ден­ты-ге­не­ра­лы в це­лом под­дер­жи­ва­ли внеш­не­по­ли­тич. курс США, од­на­ко в ря­де слу­ча­ев (напр., в во­про­се о быв. пор­туг. ко­ло­ни­ях в Аф­ри­ке) про­во­ди­ли не­за­ви­си­мую ли­нию. Роль Б. на ме­ж­ду­нар. аре­не зна­чи­тель­но воз­рос­ла.

К кон. 1970-х гг. в браз. об­ще­ст­ве всё яв­ст­вен­нее ста­ло про­яв­лять­ся стрем­ле­ние к вос­ста­нов­ле­нию де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­тов. Про­изош­ли из­ме­не­ния и в соз­на­нии пра­вя­щей эли­ты. Ге­не­ра­лы со­чли, что уг­ро­за со сто­ро­ны ком­му­ни­стов и др. ле­вых уст­ра­не­на и к вла­сти мо­гут быть до­пу­ще­ны гражд. си­лы. В Б. бы­ли раз­ре­ше­ны по­ли­тич. пар­тии, на 1982 на­зна­че­ны пря­мые вы­бо­ры гу­бер­на­то­ров шта­тов и мэ­ров го­ро­дов. Эти вы­бо­ры при­нес­ли ус­пех оп­по­зи­ции, пре­ж­де все­го тра­баль­и­стам, по­бе­див­шим в Рио-де-Жа­ней­ро и шта­те Риу-Гран­ди-ду-Сул.

Вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тии с 1985.

Пер­вые сво­бод­ные вы­бо­ры пре­зи­ден­та Б. со­стоя­лись в 1984. На них по­бе­дил ве­те­ран браз. по­ли­ти­ки Т. Не­вис, при­дер­жи­вав­ший­ся цен­три­ст­ских по­зи­ций. Офиц. пе­ре­да­ча вла­сти ему во­ен­ны­ми долж­на бы­ла со­сто­ять­ся в 1985. Не­за­дол­го до при­ве­де­ния к при­ся­ге Не­вис скон­чал­ся, а пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та при­нял на се­бя Ж. Сар­ней, по­ли­тик, пред­став­ляв­ший пра­во­цен­три­ст­скую Пар­тию Бра­зиль­ское де­мо­кра­тич. дей­ст­вие (ПБДД).

В стрем­ле­нии сдер­жать ин­фля­цию пра­ви­тель­ст­во Сар­нея в 1986 про­ве­ло де­неж­ную ре­фор­му. Од­на­ко это не ре­ши­ло про­бле­му, и в 1989 нац. ва­лю­та под­вер­глась но­вой де­валь­ва­ции. В 1990 тем­пы ин­фля­ции дос­тиг­ли 1800%. Сар­ней пы­тал­ся про­вес­ти аг­рар­ную ре­фор­му. Но из-за яро­ст­но­го со­про­тив­ле­ния ла­ти­фун­ди­стов, объ­е­ди­нив­ших­ся в Сель­ский де­мо­кра­тич. со­юз, ко­то­рый раз­вя­зал на мес­тах тер­рор про­тив кре­сть­ян­ских ли­де­ров, ре­фор­ма бы­ла со­рва­на. По­пыт­ка ре­шить про­бле­му на­де­ле­ния кре­сть­ян зем­лёй пу­тём раз­да­чи уча­ст­ков в сель­ве под ско­то­водч. хо­зяй­ст­ва так­же ус­пе­ха не име­ла.

На вы­бо­рах 1989 по­бе­дил Ф. Кол­лор, быв. гу­бер­на­тор шта­та Ала­го­ас, воз­гла­вив­ший пра­во­цен­три­ст­ский блок. В 1991 он за­клю­чил со­гла­ше­ние с Ар­ген­ти­ной, Уруг­ва­ем и Па­ра­гва­ем (всту­пи­ло в си­лу в 1995) о соз­да­нии Юж.-амер. об­ще­го рын­ка. Но спад в браз. эко­но­ми­ке про­дол­жал­ся и при Кол­ло­ре. В 1990 нац. до­ход Б. со­кра­тил­ся на 4,6%. Сто­рон­ник ли­бе­раль­ных ры­ноч­ных кон­цеп­ций, Кол­лор сни­зил та­мо­жен­ные та­ри­фы на им­порт ком­пь­ю­те­ров из США, что на­нес­ло удар по под­ни­мав­шей­ся нац. ком­пь­ю­тер­ной пром-сти. Не­га­тив­но встре­ти­ла браз. об­ще­ст­вен­ность ре­ше­ние пра­ви­тель­ст­ва о при­ва­ти­за­ции круп­но­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та «Узи­ми­нас» («Usiminas»). Б. по­тря­са­ли кор­рупц. скан­да­лы, в ко­то­рые ока­за­лись за­ме­шан­ны­ми не толь­ко ли­ца из бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния пре­зи­ден­та, но и он сам. Власть те­ря­ла ос­тат­ки ав­то­ри­те­та. По всей стра­не про­хо­ди­ли ма­ни­фе­ста­ции, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли мил­лио­ны бра­зиль­цев. Наи­бо­лее ак­тив­но вы­сту­па­ли сту­ден­ты. В сент. 1992 Кол­лор был от­ре­шён от вла­сти Па­ла­той пред­ста­ви­те­лей; обя­зан­но­сти пре­зи­ден­та стал ис­пол­нять ви­це-пре­зи­дент И. Фран­ку. К это­му вре­ме­ни эко­но­ми­ка стра­ны за­ды­ха­лась от ги­пер­ин­фля­ции, внеш­ний долг дос­тиг поч­ти 125 млрд. долл.

Пра­вые пар­тии ут­ра­ти­ли до­ве­рие из­би­ра­те­лей, и на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1994 борь­ба за пре­зи­дент­ское крес­ло раз­вер­ну­лась ме­ж­ду Ф. Э. Кар­до­зу (ле­во­цен­три­ст­ская Браз. со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия) и проф­со­юз­ным ли­де­ром Л. И. Лу­ла да Сил­вой (обыч­но его на­зы­ва­ют Лу­ла), пред­став­ляв­шим Пар­тию тру­дя­щих­ся. По­бе­дил Кар­до­зу, но, не имея дос­та­точ­ной под­держ­ки в кон­грес­се, он по­шёл на по­ли­тич. со­гла­ше­ние с ПБДД. В ре­зуль­та­те был из­бран цен­три­ст­ский курс с яв­ным кре­ном в сто­ро­ну эко­но­мич. ли­бе­ра­лиз­ма. По­на­ча­лу ка­за­лось, что Кар­до­зу уда­ёт­ся вы­пра­вить по­ло­же­ние в эко­но­ми­ке (в 1997 Б. по раз­ме­ру ВВП – 808 млрд. долл. – во­шла в чис­ло де­ся­ти са­мых раз­ви­тых стран ми­ра), но в 1998 Б. вновь по­ра­зил эко­но­мич. кри­зис. На­ча­лось «бег­ст­во» ка­пи­та­лов, уси­ли­лась за­ви­си­мость от МВФ. Тем не ме­нее на вы­бо­рах 1998 Кар­до­зу вновь одер­жал по­бе­ду. В пе­ри­од его вто­ро­го пре­зи­дент­ст­ва по­ло­же­ние в стра­не су­ще­ст­вен­но не из­ме­ни­лось, и на вы­бо­рах 2002 из­би­ра­те­ли от­да­ли пред­поч­те­ние Лу­ле. Имев­ший ре­пу­та­цию ра­ди­ка­ла, Лу­ла на пре­зи­дент­ском по­сту стал про­во­дить, од­на­ко, весь­ма уме­рен­ную по­ли­ти­ку. При нём по­лу­чи­ли до­пол­нит. им­пульс рос.-браз. от­но­ше­ния, что под­твер­дил ви­зит браз. пре­зи­ден­та в Рос­сию в окт. 2005.

В це­лом со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ло­же­ние в стра­не ос­та­ёт­ся слож­ным. Чис­лен­ность на­се­ле­ния Б. бы­ст­ро рас­тёт (с кон. 1940-х гг. оно уве­ли­чи­лось бо­лее чем в 4 раза), со­хра­ня­ет­ся ог­ром­ный раз­рыв в до­хо­дах ме­ж­ду разл. со­ци­аль­ны­ми груп­па­ми; по­ли­ция, ис­поль­зуя да­же са­мые жё­ст­кие ме­то­ды, не мо­жет спра­вить­ся с пре­ступ­но­стью, осо­бен­но под­ро­ст­ко­вой, де­сят­ки мил­лио­нов бра­зиль­цев ос­та­ют­ся не­гра­мот­ны­ми и ли­ше­ны вра­чеб­но-мед. по­мо­щи.

Авторы статьи: Е. А. Швец, Н. П., Ю. Е. Бе­рёз­кин (ар­хео­ло­гия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)