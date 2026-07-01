БРАЗИЛИЯ (Brasil), Федеративная Республика Бразилия (Republica Federativa do Brasil)
Государство в Южной Америке. Занимает вост. и центр. часть материка. Граничит на севере с Венесуэлой, Гайаной, Суринамом, Гвианой (франц.), на северо-западе – с Колумбией, на западе – с Боливией и Перу, на юго-западе – с Парагваем и Аргентиной, на юге – с Уругваем; протяжённость сухопутных границ 15 735 км. На востоке омывается Атлантическим ок. (в котором к территории Б. относится неск. островов, важнейшие – Фернанду-ди-Норонья, Сан-Паулу, Триндади); протяжённость береговой линии 7367 тыс. км.
По размерам территории и численности населения Б. – одно из крупнейших государств мира (5-е место) и самое крупное в Лат. Америке. Площадь (включая острова) 8,5 млн. км2. Нас. 181,8 млн. чел. (2005).
Столица – Бразилиа. Офиц. язык – португальский. Денежная единица – реал. В административном отношении разделена на 26 штатов и 1 Федеральный округ.
Б. – член ООН (1945), ОАГ (1948), МВФ (1946), МБРР (1946), ВТО (1995), Юж.-амер. общего рынка (МЕРКОСУР).
Государственный строй.
Б. – федеративное гос-во. Конституция Б. принята 5.10.1988. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва и исполнит. власти – президент, избираемый (одновременно с вице-президентом) прямыми и всеобщими выборами на 4 года (с правом одного переизбрания). Президентом (вице-президентом) может быть избран гражданин Б., достигший 35 лет. Президенту помогают два консультативных органа – Совет Республики и Совет нац. обороны.
Высший орган законодат. власти – двухпалатный парламент (Нац. конгресс). Палата депутатов – 513 депутатов, избираемых на 4 года (места распределяются по пропорциональной системе). Федеральный сенат (81 сенатор) избирается по мажоритарной системе на 8 лет – по 3 сенатора от штата и Федерального округа (всего 27 округов); каждые 4 года переизбирается – сначала на 1/3, затем на 2/3. Конгресс законодательствует в сфере, отнесённой к ведению федерации.
Исполнит. власть осуществляет правительство.
В Б. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Партия браз. демократич. движения, Партия трудящихся, Партия либеральный фронт, Браз. социал-демократич. партия, Прогрессивная партия, Браз. трабальистская партия.
Население.
Подавляющее большинство населения Б. составляют бразильцы (97%): белые (52%), мулаты (22%), негры (11%), метисы (12%). Менее 0,2% – индейские народы (всего ок. 200), принадлежащие к группам тупи (каингуа, гуажажара, сатере, мбиа, апапокува), же (кайнганг, шаванте), араваков (терена, банива), карибов (макуши), яномама и др. Живут также цыгане, португальцы, евреи, китайцы, арабы, испанцы, поляки и др.
Население Б. быстро увеличивается с кон. 19 в.: 9,9 млн. чел. в 1872 (первая браз. перепись населения); 14,3 млн. чел. в 1890; 30,6 млн. чел. в 1920; 70,1 млн. чел. в 1960; 146,8 млн. чел. в 1991; 169,8 млн. чел. в 2000. До сер. 20 в. рост численности населения происходил в осн. за счёт притока иммигрантов из Европы, расселявшихся преим. на юго-востоке и юге страны. Иммиграция получила наибольший размах в кон. 19 – нач. 20 вв. (всего за 1872–1939 въехало более 5 млн. чел., в осн. итальянцы – 33%, португальцы – 29%, испанцы – 14%, немцы – 4%) и после 2-й мировой войны (за 1946–61 прибыло более 700 тыс. чел., гл. обр. португальцев). Со 2-й пол. 20 в. быстрый рост численности населения происходил за счёт естеств. прироста (ок. 3% в год в 1970-е гг., один из самых высоких в мире). С кон. 1980-х гг. темпы прироста замедлились (1,6% в 1990–95; 1,5% в 1995–2000; 1,4% в 2000–05) из-за снижения рождаемости и соответствуют средним для стран Лат. Америки.
Рождаемость (2000–05) 20,7 на 1000 чел. (22,6 в 1990–95), смертность 6,4 на 1000 чел. (6,8 в 1990–95); заметно снизилась младенческая смертность – 27,3 на 1000 живорождённых (42,5 в 1990–95). Показатель фертильности 2,2 ребёнка на 1 женщину (2,6 в 1995). На 100 женщин приходится 98 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 71 год (женщины – 74,9 года, мужчины – 67,3). В возрастной структуре населения снижается доля молодых возрастов (до 15 лет – 29,6% в 2000; 35,3% в 1990) и увеличивается доля старших (5,4% нас. старше 65 лет; 4,4% в 1990).
Ср. плотность нас. 21,4 чел./км2 (2005). Население размещено по территории страны крайне неравномерно. Ок. 85% нас. сосредоточено на юго-востоке (плотность населения в регионе 84 чел./км2, в штате Сан-Паулу – св. 160 чел./км2), юге и северо-востоке страны, занимающих 36% территории, в т. ч. свыше половины – на узкой полосе атлантического побережья (ок. 7% территории). Наименьшая плотность населения в бассейне Амазонки: в сев. (плотность менее 4 чел./км2, в штатах Амазонас – 2, Рорайма – 1,7 чел./км2), центр. и зап. регионах, занимающих ок. 64% территории, проживает лишь ок. 15% населения. Население сосредоточено в осн. в районах адм. центров штатов.
По доле гор. населения (81,7% в 2005; 74,4% в 1990) Б. пока отстаёт от лидеров региона – Уругвая, Аргентины, Венесуэлы и Чили; на юго-востоке страны гор. население составляет св. 90%. Ок. 1/2 нас. страны проживает в городах с нас. св. 100 тыс. чел. (по этому показателю Б. занимает 3-е место в регионе после Аргентины и Чили). Всего насчитывается 15 городов с нас. св. 1 млн. чел. (2005); в двух крупнейших агломерациях – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – сосредоточено ок. 17% нас. страны. Рост городов, особенно крупных, происходит также за счёт массового притока сельских жителей. Спецификой урбанизации Б. является широкое распространение самовольно создаваемых на окраинах городов трущобных посёлков – фавел.
Крупнейшие города (тыс. чел., 2005): Сан-Паулу (10021; в агломерации 19091, входит в число крупнейших агломераций мира), Рио-де-Жанейро (6024; в агломерации 11 720), Салвадор (2712), Белу-Оризонти (2373), Форталеза (2312), Бразилиа (2208), Куритиба (1718), Манаус (1598), Ресифи (1478), Белен (1408), Порту-Алегри (1373), Гояния (1171), Гуарульюс (1170), Кампинас (1031), Нова-Игуасу (1002).
В экономике занято 47% нас. страны (2005), в т. ч. в обрабатывающей пром-сти – 15,5%, добывающей пром-сти – 0,3%, сельском хозяйстве – 7,6%, энерго-, газо- и водоснабжении – 0,5%, строительстве – 8,2%, торговле – 20,1%, транспорте – 5,5%, финансовом секторе – 8,1%, обслуживании – 33,9%, др. – 0,3%. Среди гор. населения доля занятых выше – 66,4% в 2003 (из них 60,4% – постоянные наёмные рабочие, 26,2% – самозанятые, 8,6% – занятые в домашнем хозяйстве, 4,8% – временные наёмные рабочие). Уровень гор. безработицы 11,5% (2003; посчитан по 6 крупнейшим гор. агломерациям, близок к среднему по региону). К категории бедных (с уровнем дохода ниже двойной стоимости потребительской корзины) относится 37,5% нас. (2001; 45,3% в 1987), беднейших (доходы ниже стоимости базовой корзины) – 13,2% (22,6% в 1987).
Религия.
Большинство населения – христиане: из них 79,97% – номинальные католики (36% – практикующие); по данным разл. источников, от 13 до 15% – протестанты (пятидесятники, лютеране и др.). Около 1% – атеисты. В Б. широко распространены афробразильские и индейские синкретические культы (кандомбле, шанго, макумба и др.), в них участвует до половины населения Б. (в т. ч. и номинально принадлежащие к Римско-католич. церкви). До 3% нас. практикует спиритуализм.
Исторический очерк.
Бразилия до прихода европейцев.
Древнейшие люди на территории Б. появились не позднее 12–11-го тыс. до н. э. Юго-зап. Б., наряду с территориями совр. Уругвая и Аргентины, входила в зону расселения охотников на крупных животных, в т. ч. на вымерших наземных ленивцев. На Бразильском нагорье известна культура итапарика́, хозяйство которой было основано на собирательстве, охоте на мелкую и среднюю дичь; с ней связывают наскальные росписи стиля нордэсте. В Вост. Амазонии древнейшие стоянки датируются рубежом 11–10-го тыс. до н. э.
В юж. части Б. в среднем и верхнем течении р. Парана и в верховьях р. Уругвай ок. 7-го тыс. до н. э. появляется культура умайтá (или альтопараненсе). Во 2–3-й четв. 1-го тыс. н. э. здесь распространяется керамика, становится известной кукуруза и др. культурные растения. На возвышенностях юго-запада Б. в 5–4-м тыс. до н. э. появляется культура умбу́. Её создатели (вероятные предки индейцев чарруа) охотились на мелкую и среднюю дичь, использовали каменные наконечники с черешком, шлифованные топоры. На Бразильском нагорье ок. 7-го тыс. до н. э. распространилась культура серранополис и близкие к ней культуры, известные также в Панаме, Колумбии, Эквадоре, на сев. побережье Перу.
Древнейшие свидетельства о появлении земледелия на востоке Юж. Америки обнаружены на нескольких стоянках 3–2-го тыс. до н. э. на территории штата Минас-Жерайс. О возможном выращивании растений свидетельствуют материалы культуры итайпу́ (2-е тыс. до н. э., территория штатов Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту). В 8–9 вв. н. э. на Бразильском нагорье появляется культура арату́ (предки индейцев же), хозяйство которой основано на выращивании горького маниока. Характерны большие, круглые в плане, поселения, Т-образные топоры. Родственную им культуру у́ру в Мату-Гросу, видимо, оставили предки бороро. Истоки их керамич. традиции – т. н. керамика мина (район совр. штата Пара; 3-е – сер. 2-го тыс. до н. э.) или сходных культур. В 11–12 вв. н. э. в ср. течении р. Арагуая появляется культура аруанá (предки индейцев каража). Как и у арату́, в основе её хозяйства – выращивание горького маниока.
Колониальный период (1500–1822).
22.04.1500 португ. мореплаватель П. А. Кабрал назвал землю, открытую им в юж. части Нового Света, островом Истинного Креста (Vera Cruz). После путешествия вдоль новооткрытых берегов А. Веспуччи португальцы убедились в том, что это был не остров, а обширный материк, и стали именовать его Землёй Святого Креста.
Колонизация новых земель шла медленно. Португальцы (смотрите Португальская колониальная империя) не нашли у местных индейцев ни золота, ни драгоценных камней, и поначалу их интересы в колонии ограничивались деревом, которое индейцы называли «пау-бразил». Оно содержало ценный краситель, и в лоциях моряков, а затем и в офиц. документах открытые П. А. Кабралом пространства стали называться Землёй Дерева Бразил, а позже просто Бразилией. Поначалу лишь немногие португальцы осмеливались отправиться в Америку и обживать новые земли .
Попытки португальцев заставить трудиться на них индейцев большого успеха не имели, и в 1532 они начали ввозить в колонию рабов из Африки, хотя от идеи порабощения индейцев полностью не отказались. Первая перепись населения Б. (1582) показала, что в колонии было 43 тыс. белых жителей и 14 тыс. чернокожих рабов. Индейцев, численность которых с появлением европейцев неуклонно сокращалась, никто не считал. Они жили изолированными общинами и избегали контактов с европейцами.
Слабое освоение новых земель было связано не в последнюю очередь с ограниченностью людских ресурсов самой метрополии. По той же причине португ. двор отказался от централизов. системы управления колонией, подобной той, что ввели в Америке испанцы. В 1530-х гг. вся колония была разделена на 13 административно не связанных между собой капитаний. В них закладывались города (Сан-Висенти, 1532; Пиратининга, 1533; Олинда, 1545; Сан-Салвадор, 1549; Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро, 2-я пол. 1560-х гг.). Вместе с рыцарями и купцами в Б. устремились монахи. Наибольшую активность проявляли иезуиты, основавшие собств. хозяйства (редукции), где на положении крепостных трудились индейцы. В редукциях производились разл. с.-х. и ремесленные товары, которыми прибыльно торговали святые отцы. Помимо монахов внутрь континента отправлялись бандейрас, ставившие своей целью захват индейцев.
Огромные территории, принадлежавшие португальцам в Америке, привлекали европейцев из др. стран. В 1555 в бухте Рио-де-Жанейро высадились французы. Их предприятие имело религ.-политич. окраску, поскольку инициаторами захвата браз. земель выступили гугеноты. Эта особенность франц. колонизации Б. предопределила её неудачу. Гугеноты, увязшие в религ. войнах в самой Франции, не смогли завоевать твёрдых позиций в Юж. Америке.
В 1624–54 на браз. побережье появились нидерландцы. Они не только закрепились в капитании Пернамбуку, но, руководствуясь новейшими градостроит. принципами, построили на о. Антониу-Вас город Маурицстадт. Однако и их попытка утвердиться в Б. закончилась провалом. Нидерландцы натолкнулись на сопротивление португ. колонистов, а на коммуникациях в Атлантике им активно противодействовали англичане (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.). Города на побережье Б. не раз подвергались нападениям пиратов, как это случилось, напр., с Ресифи, разграбленным и разрушенным англ. корсарами в 1595.
С сер. 16 в. на сев.-вост. побережье Б. стали создаваться плантации сахарного тростника. Постепенно плантационное хозяйство получило распространение и во внутр. районах колонии. Наряду с сахарным тростником культивировались хлопчатник, рис и индиго. В юж. капитаниях развивалось скотоводство.
На плантациях использовался почти исключительно труд чернокожих рабов. Последние нередко убегали в тропич. леса. При нидерландцах беглые рабы создали на севере Б. некое подобие самостоятельного государства (в историч. лит-ре оно получило назв. Палмарис республика) и на протяжении нескольких десятилетий (1630–97) жили в условиях свободы. Не раз рабы восставали в 18 и 19 вв.
В нач. 18 в. метрополия перешла к политике централизации управления колонией. В 1720 Б. была преобразована в вице-королевство со столицей в Сан-Салвадоре (Баия).
В кон. 17 – нач. 18 вв. в хозяйств. жизни Б. начался новый этап, связанный с добычей полезных ископаемых. «Золотая лихорадка» способствовала развитию внутр. районов, имевших горнорудные промыслы. В Вила-Рике (ныне Ору-Прету) – адм. центре капитании Минас-Жерайс – быстро росла численность населения, возводились здания, по красоте и богатству ни в чём не уступавшие домам знати в метрополии. Разбогатевшие жители капитании стали посылать своих детей на учёбу в Европу. Развитию Б. способствовали и реформы в духе просвещённого абсолютизма, проводившиеся в Португалии в 1760–1770-х гг. маркизом С. Ж. де Помбалом. Некоторые из них коснулись колонии: было разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, изгнаны иезуиты и т. д. В 1763 столица вице-королевства была перенесена в Рио-де-Жанейро. Но период процветания Б. оказался недолгим. В 1777 Помбал был отправлен в отставку, реформы в Португалии приостановлены, а колониальный режим ужесточён. В 1785 португ. правительство издало указ об уничтожении основанных в Б. мануфактур. Вслед за этим оно попыталось взыскать с колонии накопившиеся за неск. лет недоимки, невзирая на истощение в ней запасов золота и алмазов. В ответ на действия португ. властей в 1789 в Вила-Рике был подготовлен заговор, участники которого ставили перед собой цель добиться независимости капитании, а затем всей Б. Руководил заговором прапорщик Ж. Ж. да Силва Шавьер, по прозвищу Тирадентис. Колониальные власти раскрыли заговор; его руководитель был казнён (1792), но примеру Тирадентиса были готовы последовать уже мн. бразильцы. Сознанием образованных слоёв населения колонии всё больше овладевали идеи, получившие отражение в Декларации независимости США (1776), и лозунги Французской революции 18 в. В городах создавались масонские ложи, становившиеся прибежищем недовольных. В 1794 в столице был раскрыт новый заговор.
Наполеоновские войны вывели из равновесия всю систему междунар. отношений. Они нанесли удар и по правившей в Португалии династии Браганса, давно связавшей свою судьбу с Великобританией (см. Метуэна договор 1703). В страхе перед армией Наполеона, появившейся на Пиренейском п-ове, принц-регент, будущий португ. король Жуан VI, вместе с семьёй и придворными 27.11.1807 покинул Лиссабон и отплыл к браз. берегам.
В 1815 Жуан VI объявил о создании Объединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарви и определил местом пребывания двора Рио-де-Жанейро, где разместились правительств. учреждения, высшие судебные органы, Браз. банк, а чуть позднее Королевская школа наук, искусств и ремёсел. Обосновавшись на новом месте, королевский двор, принявший в свои ряды некоторых уроженцев колонии, стал вести ещё более роскошную жизнь, чем в Лиссабоне.
Португ. революция 1820 заставила Жуана VI вернуться в Европу (1821). Его сын Педру вступил в управление Б. в качестве принца-регента. Ослабленная отъездом короля и мн. вельмож «португ. партия» стала отступать под напором придворных – уроженцев Б. Лидером «браз. партии» был Ж. Б. ди Андрада-и-Силва, который в янв. 1822 возглавил браз. правительство. Андрада-и-Силва опасался, что республиканские идеи, проникшие в браз. общество и уже вырывавшиеся наружу во время восстания в Пернамбуку весной 1817, способны не только смести монархию, но и разрушить единство страны. Выход из положения он видел в провозглашении Б. независимым государством с монархич. формой правления. Принц-регент уступил настойчивым просьбам «браз. партии» и 7.9.1822 провозгласил Б. независимым гос-вом, а 12 окт. того же года принял титул императора под именем Педру I.
Бразильская империя (1822–89).
В годы империи Б. оставалась аграрной страной с плантац. системой хозяйства, основанной на использовании рабского труда. С упадком золотодобычи осн. доход браз. казне стала приносить торговля кофе, культивирование которого началось в районе Рио-де-Жанейро ещё в 18 в. За годы империи кофейные плантации значительно расширились и стали занимать огромные пространства на юге и юго-западе страны. Браз. производители сахара не выдержали конкуренции на мировом рынке с плантаторами, ведшими хозяйство на Антильских о-вах, и некогда процветающие сев.-вост. районы страны начали приходить в упадок. Расширение произ-ва кофе потребовало привлечения дополнит. рабочей силы, привело к росту цен на рабов, которых в Б. доставляли огромными партиями, несмотря на ограничения и запреты, введённые европ. державами, и Закон о запрете ввоза рабов, принятый браз. правительством в 1831. Экономич. господство латифундистов обеспечило им доминирующую роль в политич. жизни империи. В Б. сложилась система «доутурисму» (от португ. doutor – доктор) – «курунелисму» (от португ. coronel – полковник). Термином «доутурисму» обозначалась власть гражд. бюрократии, формировавшейся в осн. из образованных представителей плантаторских семей, термином «курунелисму» – обеспечение правопорядка на местах нац. гвардией, «полковниками» которой являлись обычно крупные плантаторы, распространявшие свою власть на обширные территории. В эту систему не вписывались буржуазные элементы, средние слои, представители свободных профессий (формирующаяся интеллигенция), хотя их роль и вес в браз. обществе неуклонно возрастали.
В 1825 Португалия признала независимость Б. Браз. правительство установило дипломатич. отношения с ведущими странами мира, в т. ч. с Россией (1828). Большую роль в становлении рос.-браз. отношений сыграл генеральный консул России в Рио-де-Жанейро, учёный-натуралист Г. И. Лангсдорф. Неудачей закончилась для империи аргентино-бразильская война 1825–28 за обладание Вост. берегом (ныне Уругвай), унёсшая тысячи жизней и истощившая казну.
В соответствии с Конституцией 1824 правительство было ответственно перед монархом, который пользовался правом выбора и утверждения сенаторов из кандидатов, предлагаемых провинциями, и правом роспуска Палаты депутатов. Педру I поначалу пользовался поддержкой не только богатых бразильцев, но и простого народа. Однако вскоре стало ясно, что император, окруживший себя португальцами, плохо управляет страной и превращается в деспота. В империю из соседних республик всё активнее стали проникать радикальные идеи. Власти Б. пытались искоренять их силой, но это лишь накаляло обстановку. В 1831 в Рио-де-Жанейро начались волнения; напуганный ими Педру I отрёкся от престола в пользу своего малолетнего сына и покинул страну.
Педру II взошёл на трон в возрасте 5 лет, поэтому за него страной управлял регентский совет (с 1834 один регент), члены которого придерживались разл. политич. взглядов. Их объединяло браз. происхождение, что и предопределило окончательный упадок португ. влияния при дворе монарха. Один из регентов, Д. Фейжо́, человек либеральных взглядов, задумал проведение реформ с целью демократизации системы управления. Однако из-за происков аристократии его регентство оказалось недолгим (1835–1837).
В 1830–40-х гг. в разл. браз. провинциях неоднократно вспыхивали восстания под республиканскими и сепаратистскими лозунгами. Наиболее значительным среди них было выступление в Риу-Гранди-ду-Сул, которое получило назв. восстания «фаррапус» («оборванцев»). Это восстание, длившееся более 10 лет (1835–45), возглавили состоятельные скотоводы. Они вовлекли в него полусвободных пастухов-гаушу, а также жителей городов провинции. В 1836 повстанцы провозгласили независимую республику. Её президент Б. да Гонсалвис Силва сумел создать сильную армию, а флотилией восставших успешно командовал бежавший в Б. от итал. властей Дж. Гарибальди. Чтобы укрепить позиции центр. власти и стабилизировать обстановку в стране, 15-летний Педру II в 1840 был объявлен совершеннолетним и начал самостоят. правление. Погасить восстание властям удалось с большим трудом.
К сер. 19 в. широкое распространение в Б. получили идеи аболиционизма. Их пропагандировали популярный поэт А. ди Кастру Алвис, историк А. П. Малейру, автор 3-томного труда «Рабство в Бразилии», и др. интеллектуалы. Под давлением общественности браз. правительство в 1850 признало работорговлю уголовным преступлением, а затем постановило считать рождённых в неволе после 28.9.1871 свободными. Число рабов в Б. неуклонно сокращалось: ок. 1850 – 2,5 млн. чел., нач. 1870-х гг. – 1,5 млн. чел., сер. 1880-х гг. – 1 млн. чел. Но не столько действия политиков и интеллектуалов, сколько сдвиги в экономике преображали страну. В сер. 19 в. в крупных браз. городах зародилась новая пром-сть, основанная на использовании наёмной рабочей силы и применении парового двигателя, начала формироваться банковская система. В этих условиях институт рабства превращался в социальный анахронизм. Педру II до кон. 1880-х гг. не решался пойти на полную отмену рабства, опасаясь вызвать смуту в гос-ве. Лишь в мае 1888 он подписал «Золотой закон», уничтожавший рабовладение. Но этот шаг не укрепил его положения. Демократически настроенные круги рассматривали рабовладение и монархию как нераздельные части единого целого и стремились к установлению в стране республиканского строя. В то же время плантаторы, которых закон 1888 лишил части собственности и обществ. веса, отвернулись от Педру II. 15.11.1889 в Б. произошёл воен. переворот, который возглавил маршал М. Д. да Фонсека. Педру II был низложен, и провозглашена республика. Императору предложили гос. пенсию, но он отказался от неё и покинул страну.
«Старая республика» (1889–1930).
Новая власть столкнулась с проблемой налаживания управления страной, поскольку взамен старой бюрократии могла предложить (особенно в провинции) только молодых офицеров, не имевших никакого адм. опыта. Но и в самой воен. среде не было единства. Уже в 1891 в ответ на роспуск М. Д.да Фонсекой парламента восстал флот и глава гос-ва был вынужден подать в отставку. Президентом Б. стал маршал Ф. Пейшоту, занимавший до этого пост вице-президента. Ему тоже пришлось столкнуться с заговорами и мятежами. Политич. ситуация в Б. несколько стабилизировалась только после 1894, с избранием президентом гражд. политика П. ди Морайса.
К этому времени центр экономич. жизни Б. окончательно переместился на юго-восток, превратившийся в зону безраздельного господства производителей кофе. Доходы от экспорта этой культуры через банковскую систему перетекали в пром. сферу, которая также быстро развивалась в этом регионе, прежде всего в городах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Здесь росли фабрики, и вместе с ними поднимались новые классы – буржуазия и пролетариат. На переживавшем упадок севере по-прежнему хозяйничали латифундисты, которым противостояла масса безземельных или малоземельных крестьян. В 1896–1897 в с. Канудус и его окрестностях (штат Баия) задавленные нищетой крестьяне объединились в общину (9 тыс. чел.), которую возглавил самозваный пастырь Антониу Масиел, прозванный Консельейру (Утешитель). Он призвал крестьян порвать с греховным, несправедливым гос-вом и построить Новый Иерусалим. Религ.-анархистское движение в Канудусе встревожило правительство; крестьяне были приведены к покорности силой оружия. Жестокую расправу над ними описал Э. да Кунья, книга которого «Сертаны» (1902) потрясла браз. общество. Религ.-мистич. окраску имело и крестьянское движение на юге страны, получившее назв. Контестаду (от португ. contestado – спорное, вызывающее спор). Оно длилось неск. лет (1902–16) и было с трудом подавлено армией.
В 1-й мировой войне Б. не участвовала, хотя её правительство 26.10.1917 объявило о вступлении в неё на стороне Антанты. Нарушение внешнеторговых связей в условиях войны стимулировало налаживание в Б. произ-ва мн. товаров, которые ранее импортировались из Европы и США. В этот период в Б. имели место крупные выступления рабочих и служащих (всеобщая забастовка в Сан-Паулу, авг. 1917; стачки в Нитерое и Рио-де-Жанейро, нояб. 1918). В 1919 президентом был избран юрист и дипломат Э. Песоа, возглавлявший браз. делегацию на Парижской мирной конференции 1919–20. Во главе браз. гос-ва впервые встал политик, не связанный с плантаторами – производителями кофе (но и не пытавшийся подорвать их позиции). Песоа инициировал проведение подробной переписи населения и принятие законов, регулирующих трудовые отношения, начал широкое дорожное строительство и проведение мероприятий по ирригации, оказал поддержку учреждениям науки и культуры. В годы его президентства при содействии всемирно известного микробиолога К. Шагаса в Б. был создан Деп-т здравоохранения.
Деятельность Э. Песоа не нашла поддержки у олигархии. На выборах 1922 консерваторы добились избрания на пост президента своего кандидата – А. Бернардиса, губернатора штата Минас-Жерайс. В 1926 его сменил другой консерватор, быв. губернатор штата Сан-Паулу В.Луис Перейра-ди-Соза. В годы правления представителей кофейной олигархии усилилась финансовая зависимость Б. от Великобритании и США; амер. займы брали как федеральное правительство, так и власти штатов. Внутри страны президенты-консерваторы проводили откровенно репрессивный курс, отвергали модернизационные проекты, предлагавшиеся оппозицией.
Недовольство властью охватило разл. слои общества, проникло в армию. В июле 1924 вспыхнуло восстание воинских частей в Сан-Паулу. Тенентистам (от португ. tenente – лейтенант), как называли участников этого движения, не удалось свергнуть режим, но поход мятежной колонны через всю Б. – с юга на север (1924–27) – революционизировал страну. Руководители колонны Л. К. Престес, М. Коста и др. стали нац. героями и затем долгие годы играли важную роль в политич. жизни страны.
Мировой экономич. кризис 1929–33 в значит. степени отразился и на Б. И без того непростую ситуацию осложнили действия браз. правительства, начавшего скупать нереализованные запасы кофе и уничтожать их, чтобы поддержать высокие цены на этот продукт («валоризация кофе»). Политика, направленная на защиту интересов латифундистов, разоряла бюджет и ухудшала положение широких слоёв населения.
К президентским выборам 1930 умеренная оппозиция консолидировалась и создала Либеральный альянс – партию, отражавшую интересы нац. буржуазии и провинц. политич. элит (прежде всего штата Риу-Гранди-ду-Сул). Её лидерам удалось привлечь на свою сторону часть руководителей тенентистского движения. Кандидатом на выборах от Либерального альянса стал опытный политик – губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Ж. Д. Варгас. Не добившись победы на выборах, либералы отказались признать их результаты, в окт. 1930 подняли восстание и взяли власть в свои руки.
«Эра Варгаса» (1930–64).
«Либеральная революция» покончила со «старой республикой». Но оттеснённые от власти политич. силы не сдались. В июле – сент. 1932 в борьбу с новым правительством вступили «конституционалисты» Сан-Паулу – политич. блок, который объединял демократов, усмотревших в действиях Ж. Д. Варгаса попытку установить диктаторский режим, и консерваторов, стремившихся взять реванш. Варгас разгромил «конституционалистов» и, чтобы исключить возможность возобновления активных действий оппозиции, привлёк некоторых из них к управлению гос-вом. Тем же способом он решил проблему радикального крыла Либерального альянса – тенентистов, произведя, как говорили тогда в политич. кругах, «лейтенантов в полковники».
В 1934 в Б. было созвано Учредит. собрание, принявшее новую конституцию; в том же году Ж. Д. Варгас был избран президентом и начал проводить политику ускоренной индустриализации, целью которой являлась коренная перестройка социально-экономич. основ гос-ва. Он умело использовал ситуацию с нехваткой ликвидных средств, приведшую к сокращению импорта, для стимулирования капиталовложений в развитие отеч. пром. произ-ва. Уже в первые годы своего правления Варгас издал ряд протекционистских декретов, уравнял женщин в правах с мужчинами, ввёл 8-часовой рабочий день в пром-сти. Им была начата кампания фактически принудительной синдикализации, в ходе которой рабочие были объединены в профсоюзы, предприниматели – в синдикаты, а трудовые конфликты стали улаживаться через эти институты под контролем и при участии правительств. чиновников. Чтобы производители аграрной продукции (а она давала гл. часть нац. дохода) не перешли в активную оппозицию, Варгас отказался от к.-л. вмешательства в социально-экономические отношения в с. х-ве, в котором по-прежнему безраздельно господствовали латифундисты.
В 1930-х гг. Б., как и многие гос-ва, пережила период политич. поляризации и радикализации общества. Резко активизировалось левое движение, ядром которого была коммунистич. партия, быстро укреплявшая свои позиции, после того как её возглавил Л. К. Престес. На др. полюсе браз. общества набирало силу фашистское движение («интегралисты»), у которого были влиятельные покровители в правительств. кругах. Ж. Д. Варгас считал и тех и других своими политич. конкурентами и серьёзной помехой на пути осуществления намеченных планов. В 1935 он разгромил левых, объединившихся в Нац.-освободит. альянс, а в 1937 – «интегралистов», попытавшихся захватить власть. В нояб. 1937 Варгас распустил Нац. конгресс, запретил все политич. партии и объявил о создании «Нового гос-ва» («Estado Novo»), конституция которого заимствовала гл. положения осн. законов салазаровской Португалии, фашистской Италии и режима «санации» в Польше. «Новое гос-во» строилось на принципах корпоративизма, все его силы направлялись на создание нац. пром-сти. Вслед за крупнейшей пром. компанией «Ллойд бразилейру» («Lloyd Brasileiro»), национализированной ещё в 1936, в 1938 в гос. собственность перешла нефтяная пром-сть; в 1940 был принят 5-летний план обществ. работ и укрепления нац. обороны; в 1941 началось строительство самого крупного в Лат. Америке металлургич. комбината «Волта Ретонда» («Volta Retonda»; вступил в строй в 1946); в 1942 создана ведущая гос. пром. корпорация «Вали ду Риу-Доси» («Vale do Rio Doce»).
На междунар. арене Ж. Д. Варгас маневрировал между старым партнёром – США и новым партнёром – Германией, с которой активно развивал экономич. связи (в 1938 она вышла на 1-е место в списке стран, из которых Б. импортировала товары). Целью этих маневров являлось получение выгодных кредитов и обеспечение дополнит. товарных поставок в Б. Но так не могло продолжаться бесконечно долго. В итоге Варгас предпочёл союз с США, роль которых во внешней торговле Б. в последующие годы резко возросла (в 1938–46 доля США в браз. импорте увеличилась с 24% до 58%, в экспорте – с 34% до 42%). 22.8.1942 Б. объявила войну державам «оси», конфисковала собственность их компаний и направила свои войска (пехотную дивизию и авиаотряд) сражаться в Европу. 2.4.1945 Б. установила дипломатич. отношения с СССР.
В годы 2-й мировой войны под влиянием антифашистской борьбы в Б. усилились демократич. настроения. Ж. Д. Варгас не мог их игнорировать. Он начал подготавливать реформу политич. системы и восстановление демократич. формы правления. Им были созданы Браз. социал-демократич. партия (СДП; состояла из представителей разл. социальных групп, связавших свою политич. судьбу с диктатором) и Браз. трабальистская (рабочая) партия (опиралась на профсоюзы). На политич. сцене Б. появился также пёстрый по своему составу Нац.-демократич. союз (НДС), в котором сплотились правые и центристские элементы, находившиеся в оппозиции Варгасу. Быстро возрождалась компартия, лидер которой Л. К. Престес был выпущен из тюрьмы. Мн. крупные деятели культуры, такие, как писатель Ж. Амаду, арх. О. Нимейер, примкнули к коммунистам. В 1945 Б. присоединилась к Декларации Объединённых Наций.
Правые элементы в армейских кругах с тревогой наблюдали за изменениями в обществ.-политич. жизни страны и колебаниями самого Ж. Д. Варгаса, готового к контактам даже с коммунистами. 29.10.1945 они совершили гос. переворот и отстранили его от власти. На президентских выборах 2.12.1945 победил баллотировавшийся от социал-демократов ген. Э. Г. Дутра, занимавший при Варгасе должность воен. министра. 18.9.1946 была принята новая конституция.
«Холодная война» оказала серьёзное влияние на внутр. политику правительства Б. В 1947 Браз. КП и руководимые ею профсоюзы были запрещены, а депутаты-коммунисты изгнаны из конгресса. 2.9.1947 в Рио-де-Жанейро лат.-амер. странами и США был подписан договор «О взаимной помощи», в подготовке которого Б. приняла активное участие. 20.10.1947 Б. разорвала дипломатич. отношения с СССР (восстановлены 23.11.1961).
В экономич. сфере правительство Э. Г. Дутры продолжило курс на индустриализацию. Браз. гос-во активно участвовало в реализации экономич. проектов, что обеспечило высокие темпы роста пром-сти, значительно опережавшие темпы роста с. х-ва. За 1940-е гг. число пром. предприятий в Б. удвоилось. Страна стала аграрно-индустриальной.
Правительству Э. Г. Дутры не удалось поднять уровень жизни населения, а восстановленная им система полицейской «опеки» вызывала недовольство бразильцев. Этой ситуацией воспользовался Ж. Д. Варгас, возглавивший либеральную оппозицию. На выборах 1950 он одержал триумфальную победу. Вернувшись к власти, Варгас с удвоенной энергией взялся за проведение реформ. Были приняты меры по ограничению деятельности иностр. монополий, захвативших в первые послевоен. годы сильные позиции в браз. экономике, установлена гос. монополия на добычу нефти, значительно увеличены объёмы её добычи (с 79 тыс. баррелей в 1945 до 25 млн. баррелей в 1959), создана гос. нефтяная компания «Петробраз» («Petrobras»). В 1950-х гг. возникли новые отрасли браз. пром-сти – автомобилестроение, нефтехимия. Значит. внимание президент уделил социальным вопросам: повышению минимальной заработной платы, развитию трудового законодательства, которое было частично распространено также на лиц наёмного труда в аграрном секторе. Прекращено использование полицейских мер для подавления забастовочного движения. Хозяев и рабочих стали побуждать к поиску компромисса (если требовалось – при участии представителей власти).
В сфере внешней политики Ж. Д. Варгас проводил курс на сотрудничество с США и в 1952 заключил с ними воен. соглашение. Внутр. политика Варгаса вызвала резкое недовольство правых сил, которые организовали против него новый заговор. В авг. 1954 перед угрозой насильств. отстранения от власти 70-летний Варгас написал политич. завещание и покончил с собой.
На президентских выборах 1956 победил Ж. Кубичек ди Оливейра, не принадлежавший к числу соратников Варгаса, но являвшийся сторонником курса на индустриализацию. При нём началось строительство новой столицы гос-ва – г. Бразилиа. Избранный президентом в окт. 1960 Ж. Куадрус (НДС) продолжил линию своего предшественника, но занял в междунар. делах более независимую позицию, что не устроило США и связанных с ними браз. промышленников и финансистов. После визита в Б. мин. базовой пром-сти Кубы Э. Гевары де ла Серны (Че), которого Куадрус наградил высшей браз. наградой – орденом Южного Креста, правые предприняли яростную атаку на правительство и 25.8.1961 добились отставки президента. Но их не устраивал на высшем гос. посту и вице-президент-трабальист Ж. Гуларт. Поэтому правые добились замены президентской системы правления на парламентскую, рассчитывая, что реальные рычаги власти окажутся в руках премьер-министра, которого они выдвинут из своей среды. Однако премьером был избран Т. Невис, сотрудничавший ещё с Ж. Д. Варгасом. Гуларт и Невис пришли к власти в момент, когда Б. испытывала серьёзные экономич. трудности. Её внешняя задолженность в 1961 превысила 2,4 млрд. долл. Быстро набирали силу инфляционные процессы. Справиться с возникшими проблемами новым руководителям не удалось. Противоречия в браз. обществе нарастали. Страну захлестнула митинговая стихия. В этих условиях в высших воен. кругах созрел заговор. 31.3.1964 власть в Б. захватила хунта.
Режим военной диктатуры (1964–1985).
Пришедшие к власти военные запретили политические партии, распустили конгресс; начались аресты левых и демократов. Гонения на свободомыслящих профессоров привели к отъезду многих из них за границу. Активисты левых и демократических партий подвергались преследованиям полицейскими органами, их также терроризировали законспирированные военизированные организации.
В решении экономич. вопросов хунте удалось добиться успехов. Она использовала дирижистские методы экономич. политики, привлекла иностранные капиталы, содействовала внедрению новых технологий и более эффективных методов управления и организации труда. Это позволило добиться высоких темпов роста бразильской экономики (до 10% в год). Однако в социальной сфере ситуация не улучшалась. Хотя военным удалось затормозить рост стоимости жизни, положение широких слоёв населения Б. оставалось тяжёлым. Многие семьи, особенно многодетные, хронически недоедали.
Воен. правительство установило тесные контакты с диктаторскими режимами Уругвая и Чили. Президенты-генералы в целом поддерживали внешнеполитич. курс США, однако в ряде случаев (напр., в вопросе о быв. португ. колониях в Африке) проводили независимую линию. Роль Б. на междунар. арене значительно возросла.
К кон. 1970-х гг. в браз. обществе всё явственнее стало проявляться стремление к восстановлению демократич. институтов. Произошли изменения и в сознании правящей элиты. Генералы сочли, что угроза со стороны коммунистов и др. левых устранена и к власти могут быть допущены гражд. силы. В Б. были разрешены политич. партии, на 1982 назначены прямые выборы губернаторов штатов и мэров городов. Эти выборы принесли успех оппозиции, прежде всего трабальистам, победившим в Рио-де-Жанейро и штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Восстановление демократии с 1985.
Первые свободные выборы президента Б. состоялись в 1984. На них победил ветеран браз. политики Т. Невис, придерживавшийся центристских позиций. Офиц. передача власти ему военными должна была состояться в 1985. Незадолго до приведения к присяге Невис скончался, а полномочия президента принял на себя Ж. Сарней, политик, представлявший правоцентристскую Партию Бразильское демократич. действие (ПБДД).
В стремлении сдержать инфляцию правительство Сарнея в 1986 провело денежную реформу. Однако это не решило проблему, и в 1989 нац. валюта подверглась новой девальвации. В 1990 темпы инфляции достигли 1800%. Сарней пытался провести аграрную реформу. Но из-за яростного сопротивления латифундистов, объединившихся в Сельский демократич. союз, который развязал на местах террор против крестьянских лидеров, реформа была сорвана. Попытка решить проблему наделения крестьян землёй путём раздачи участков в сельве под скотоводч. хозяйства также успеха не имела.
На выборах 1989 победил Ф. Коллор, быв. губернатор штата Алагоас, возглавивший правоцентристский блок. В 1991 он заключил соглашение с Аргентиной, Уругваем и Парагваем (вступило в силу в 1995) о создании Юж.-амер. общего рынка. Но спад в браз. экономике продолжался и при Коллоре. В 1990 нац. доход Б. сократился на 4,6%. Сторонник либеральных рыночных концепций, Коллор снизил таможенные тарифы на импорт компьютеров из США, что нанесло удар по поднимавшейся нац. компьютерной пром-сти. Негативно встретила браз. общественность решение правительства о приватизации крупного металлургич. комбината «Узиминас» («Usiminas»). Б. потрясали коррупц. скандалы, в которые оказались замешанными не только лица из ближайшего окружения президента, но и он сам. Власть теряла остатки авторитета. По всей стране проходили манифестации, в которых участвовали миллионы бразильцев. Наиболее активно выступали студенты. В сент. 1992 Коллор был отрешён от власти Палатой представителей; обязанности президента стал исполнять вице-президент И. Франку. К этому времени экономика страны задыхалась от гиперинфляции, внешний долг достиг почти 125 млрд. долл.
Правые партии утратили доверие избирателей, и на президентских выборах 1994 борьба за президентское кресло развернулась между Ф. Э. Кардозу (левоцентристская Браз. социал-демократич. партия) и профсоюзным лидером Л. И. Лула да Силвой (обычно его называют Лула), представлявшим Партию трудящихся. Победил Кардозу, но, не имея достаточной поддержки в конгрессе, он пошёл на политич. соглашение с ПБДД. В результате был избран центристский курс с явным креном в сторону экономич. либерализма. Поначалу казалось, что Кардозу удаётся выправить положение в экономике (в 1997 Б. по размеру ВВП – 808 млрд. долл. – вошла в число десяти самых развитых стран мира), но в 1998 Б. вновь поразил экономич. кризис. Началось «бегство» капиталов, усилилась зависимость от МВФ. Тем не менее на выборах 1998 Кардозу вновь одержал победу. В период его второго президентства положение в стране существенно не изменилось, и на выборах 2002 избиратели отдали предпочтение Луле. Имевший репутацию радикала, Лула на президентском посту стал проводить, однако, весьма умеренную политику. При нём получили дополнит. импульс рос.-браз. отношения, что подтвердил визит браз. президента в Россию в окт. 2005.
В целом социально-экономич. положение в стране остаётся сложным. Численность населения Б. быстро растёт (с кон. 1940-х гг. оно увеличилось более чем в 4 раза), сохраняется огромный разрыв в доходах между разл. социальными группами; полиция, используя даже самые жёсткие методы, не может справиться с преступностью, особенно подростковой, десятки миллионов бразильцев остаются неграмотными и лишены врачебно-мед. помощи.
Авторы статьи: Е. А. Швец, Н. П., Ю. Е. Берёзкин (археология).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)