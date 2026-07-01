БРАУН ФОРД МЭДОКС

Английский художник, поэт, дизайнер, представитель прерафаэлизма.

Ранние годы

Будущий художник родился в семье отставного корабельного казначея, оставившего карьеру после окончания Наполеоновский войн, шотландца Форда Брауна и Кэролайн Мэдокс. У пары была старшая дочь Элизабет. Семья жила в стесненных финансовых обстоятельствах, из-за чего была вынуждена регулярно менять место жительства. Детей часто отправляли в Кент к родне по материнской линии. Получаемое Фордом и Элизабет образование носило нерегулярный характер, что вполне объяснимо положением их семьи. Тем не менее, уже с детства в мальчике проявились задатки рисовальщика, талантливо копировавшего работы старых мастеров. Отец Форда хотел, чтобы сын унаследовал его профессию, однако в 1835 г., когда семья переехала в Брюгге, отдал его учиться в Академию под руководством фламандского художника Альберта Грегориуса. В 1836 г. Браун переехал в Гент, где продолжил свое обучение под началом Петера ван Ханселаэре. В 1837 г. он переехал в Антверпен, посещая классы Густава Вапперса. В его мастерской Браун работал в разных направлениях и техниках (гравюра, фресковая роспись, пастель, акварель и, конечно же, масло).

Счастливые юношеские годы обучения в Антверпене были омрачены в дальнейшем трагическими событиями в семье. Сначала в 1839 г. скончалась мать художника, Кэролайн, затем в 1840 г. ушла из жизни сестра Элизабет.

Творчество

В 1840 г. Браун представил на выставке Королевской Академии картину «Казнь Марии Шотландской», ставшую первой серьезной самостоятельной работой художника и ознаменовавшую конец периода его ученичества. Одной из моделей выступила будущая жена Форда Мэдокса, его двоюродная сестра Элизабет Бромли, с которой он сочетался браком в апреле 1841 г. в Кенте. Молодые супруги поселились на Монмартре в Париже, где ухаживали за больным отцом художника, вскоре скончавшимся летом 1842 г. Осенью того же года Форда и Элизабет ждал новый удар – в ноябре умер их первый ребенок. В Париже в 1842 г. Форд Браун написал работу, вдохновленную еще одной поэмой Байрона – «Манфред на вершине Юнгфрау» (ранее в 1840 г. он написал по одноименной поэме утраченную ныне «Гавур»).

В 1843 г. у пары родилась дочь Эмма Люси, впоследствии ставшая писательницей, художницей и музой художников-прерафаэлитов, а также известная как супруга Уильяма Россетти, брата Данте Габриэля Россетти. В том же году Браун участвовал в конкурсе на декорирование Вестминстерского дворца. Однако представленные им рисунки не прошли отбор.

Во второй половине 1840-х Браун сблизился с семьей Данте Россетти, который попросил Форда Мэдокса стать его наставником. Это знакомство позволило Брауну вблизи наблюдать за активной деятельностью прерафаэлитов, хотя сам он так и никогда не вступил в их братство. В 1844 г. семья Браунов вернулась в Англию, однако в 1845 г. из-за ухудшившегося здоровья Элизабет переехала в теплый Рим. Страдавшая от туберкулеза супруга художника скончалась годом позднее в Париже в возрасте 27 лет во время обратного путешествия в Англию.

В начале 1850-х работы Брауна все еще не пользовались популярностью, и художник, испытывая материальные трудности, рассматривал возможность эмигрировать в Индию. Однако этим планам не удалось осуществиться. В 1852 г. Форд Мэдокс начал работу над волновавшей его темой (помимо размышлений о собственной эмиграции художника вдохновил отъезд его приятеля, скульптора Томаса Вулнера, в Австралию) и ставшей одной из самых известных его картин – «Прощание с Англией». Главные герои –супружеская пара, в которой узнаваемы сам художник и его будущая вторая жена Эмма, с которой он сочетался браком только в 1853 г. Позади них – другие пассажиры судна, среди которых находится и их общая дочь Кэтрин. По развешанным на корабле деталям одежды, выражению лиц мы понимаем, что они собрались в дальнее путешествие. Супруги - будущие эмигранты, выходцы из среднего класса, решившие покинуть родину в поисках лучшей доли на корабле «Эльдорадо». Примечательно, что выставленная в 1855 г. картина имела оглушительный успех и сразу же была куплена, а материальные трудности, спровоцировавшие у Брауна мысли об эмиграции, разрешились. Несмотря на то, что Браун не состоял в «Братстве прерафаэлитов», принципы работы над этим произведением были схожи с теми, что постулировались в «Ростке». Так, стремясь к наибольшему правдоподобию, Браун писал картину на открытом воздухе в пасмурные дни. Работал художник медленно, уделяя внимание тщательному выписыванию всех элементов картины, – например, написание развивающихся лент шляпы заняло у Форда Мэдокса месяц.

В тот же период, начиная с 1852 г., он параллельно занимался аллегорической картиной «Труд», законченной и представленной на ретроспективной выставке художника в 1865 г. Считается, что идея этого произведения пришла к Брауну, когда он наблюдал за земляными работами, проводившимися в Лондоне при расширении канализационной системы. По замыслу художника предстояло соединить все классы викторианского общества, отразив важность как физического, так и интеллектуального труда. Фактически Браун впервые делал обычных рабочих объектом изобразительного искусства. В сопроводительной надписи к картине на выставке 1865 г. сам художник писал: «Когда я изучал работу британского землекопа, мне показалось, что труд художника требует не меньше усилий, чем труд рыбака Атлантики, крестьянина Кампаньи или неаполитанского нищего». Эта работа считается вершиной в живописной карьере Брауна.

В конце 1850-х, будучи недовольным выставочной политикой Академии, Браун основал свой выставочный клуб Хогарт вместе с Уильямом Моррисом, Эдвардом Берн-Джонсом и Данте Россетти. Несмотря на быстрый успех и рост числа участников клуба до 80, в 1860 г. Форд Мэдокс покинул объединение, и в 1861 г. оно прекратило свое существование.

В 1860-х разрабатывал дизайн мебели и предметов из стекла, став партнером-основателем в компании Уильяма Морриса. В конце 1870-х Браун взялся за написание серии из двенадцати произведений для зала городской ратуши в Манчестере (известны как «Манчестерские фрески»), над которыми проработал вплоть до своей смерти.

От второй жены Эммы Хилл имел дочь Кэтрин Эмили (1850-1927), сыновей Оливера Мэдокса Брауна (1855-1874), чья внезапная смерть стала для художника настоящим ударом, и Артура (1856-1857).