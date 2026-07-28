БРАТСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Религиозная и общественная организация, выступавшая за реформирование и «оздоровление» церковной жизни.

В неё входили такие религиозные деятели, как К.М. Аггеев, Н.П. Аксаков, И.Ф. Егоров, Г.С. Петров, М. Семёнов, Р. Медведь, М. Чельцов, В. Колачёв и др. Церковное обновление мыслилось участниками Б. р. ц. о., прежде всего, как возрождение внутренней самостоятельной жизни церковной организации.

Б. р. ц. о. зародилось на основе религиозных кружков, образовывавшихся вокруг Н.П. Аксакова и К.М. Аггеева в 1903-1904 годах, а также в среде петербургских законоучителей, движимых инициативой изменения программы преподавания Закона Божьего. Начало революции 1905-1907 годов повлияло на консолидацию группы. В числе причин, повлиявших на её появление, участники называли тяжёлое положение православной церкви, подъём освободительного движения и ожидаемые государственные преобразования. 14 февраля 1905 года состоялась встреча петербургских священников с митрополитом Антонием (Вадковским), благословившим собрания для обсуждения церковной реформы. Тогда же выходит записка «О необходимости перемен в русском церковном управлении» (Церковный вестник. 1905. № 11; её подписали 32 священника, отсюда и название группы). В записке «О составе церковного собора» (Церковный вестник. 1905. № 21) члены группы настаивали на необходимости участия в церковном соборе (в случае его созыва) пресвитеров и мирян.

С марта 1905 года деятельность «группы 32-х» протекает не только в печати, но и в публичном пространстве, завязываются контакты с представителями богоискательской интеллигенции (Д.С. Мережковский, В.В. Розанов и др.), организация растёт, формируется программа организации, основными пунктами которой являются восстановление канонической свободы церкви, выборность епископата и духовенства и созыв поместного собора русской церкви с участием выборных из духовенства и мирян. К октябрю 1905 года на первый план выходят не внутрицерковные, а общественные задачи. В брошюре «Государственная Дума и Пастыри Церкви: От группы петербургских священников» (СПб., 1905) члены «группы 32-х» выступили за участие священников в деятельности Государственной Думы, 27 октября 1905 года на страницах «Церковного вестника» приветствовали «эру свободы для всех граждан России».

В конце октября – начале ноября 1905 года «группа 32-х» преобразована в «Союз церковного обновления». Программа «Союза» изложена в журнале «Церковно-общественная жизнь» (1906. № 5). Вместо идеи созыва собора на первый план выходит требование постоянной кропотливой работы во всех сферах церковной жизни (организация общин, церковное управление, богословие, религиозное воспитание и образование, церковный суд и т.д.). Проводится мысль о социальной ответственности церкви. Также взята установка на возможное содействие возникновению и устройству церковных кружков и союзов в других городах России. Руководство «Союзом церковного обновления» осуществляло бюро (М. Чельцов, В. Колачёв, И. Егоров, К. Аггеев, Н. Аксаков) и регулярно заседающий комитет (те же, также М. Семёнов, Р. Медведь, Г. Петров). Также проводились экстренные заседания Союза. Статьи и записки участников «Союза церковного обновления» были объединены и напечатаны в сборнике «К церковному собору» (1906), в котором авторы фактически заявили о своей поддержке «социальных и прогрессивно-демократических партий».

В обстановке обострения отношений с церковной властью летом 1906 года «Союз церковного обновления» переименован в Братство ревнителей церковного обновления, позиционируя себя как церковную, а не общественную организацию. 31 мая 1906 года утверждён устав Б. р. ц. о., в котором участники организации выразили готовность подчиняться церковному авторитету Санкт-Петербургского митрополита Антония. Б. р. ц. о. приобрело статус внутрицерковного объединения епархиального масштаба, получило возможность излагать свои взгляды в печатных органах (журналы «Век» и «Церковное обновление», оба – 1906-1907).

Разное понимание приоритетов деятельности Б. р. ц. о., утрата его актуальности как площадки для богословских дискуссий (в т.ч. в связи с началом работы Предсоборного присутствия), неспособность его участников перейти к практической деятельности привели к распаду Б. р. ц. о. к лету 1907 года.

Участники Б. р. ц. о. поставили перед церковью и обществом такие актуальные вопросы, как вопрос о возрождении соборности в церкви, взаимоотношения церкви и общества, церкви и культуры. Эти вопросы будут разрабатываться в трудах русских религиозных философов начала ХХ века (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.). Также многие поставленные участниками Б. р. ц. о. проблемы нашли отражение в решениях Поместного собора русской церкви 1917-1918 годов.