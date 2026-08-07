БРАНДТ РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Биография и научная карьера

Родился в семье прославленного зоолога и директора Зоологического музея Академии наук (1831–1879) Ф. Ф. Брандта. Учился в мужской Ларинской гимназии, ставшей 4-ой гимназией в Санкт-Петербурге, основанной в 1836 г. на средства купца П.Д. Ларина. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Занимался под руководством известных славистов И. И. Срезневского и В. И. Ламанского . Получил золотую медаль за выпускное сочинение «Разбор поэмы Ив. Гундулича „Осман“». В 1876 г. уехал за границу для стажировки в Карловом и Лейпцигском университетах. 1 августа 1877 г. стал экстраординарным профессором кафедры славянской филологии Нежинского историко-филологического института князя Безбородко , который сильно нуждался в преподавательских кадрах, т.к. до 1875 г. институт был лишь юридическим лицеем. Летом 1879 г. Брандт второй раз выехал за границу, посетил Загреб, Белград и Хорватское приморье. В январе 1881 г. успешно защитил диссертацию на звание магистра по теме: «Начертание славянской акцентологии». 2 сентября 1882 г. Брандт стал ординарным профессором. Занимал пост ученого секретаря Нежинского института. В 1886 г. защитил в альма-матер докторскую диссертацию на тему: «Грамматические заметки». После этого его перевели на кафедру славянской филологии Московского университета. В 1889 г. стал ординарным профессором. Брандт вел практическое преподавание современных славянских языков и читал лекции по истории славянских литератур. Помимо преподавания занимался изданием учебников и пособий по читаемым им дисциплинам. В начале XX в. увлекся эсперанто, активно пропагандировал новый язык, основал в Москве общество эсперантистов. В 1904 г. Брандт стал членом-корреспондентом Российской академии наук. В 1905 г. по существующим правилам, ученый должен был уйти на пенсию, но декан подал записку с просьбой оставить Брандта в виду его работоспособности и необходимости для кафедры. Романа Федоровича перевели на положение внештатного ординарного профессора. В 1911 г. был удостоен звания заслуженного профессора Московского университета. В 1910 г. Брандта избрали председателем «Русского библиографического общества» при Московском университете. Ученый принимал активное участие в реформе русского языка, которая обсуждалась в научном сообществе, высказывался за упрощение русского правописания (в 1917 г. вышла его работа «Демократизация русского языка»). Знал около 20 языков, занимался переводами, в том числе поэтических текстов (известен под псевдонимом Головнин Орест).