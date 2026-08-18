БРАК ЖОРЖ

Французский художник, скульптор, сценограф, один из основателей кубизма .

Ранние годы

Родился 13 мая 1882 г. в предместье Парижа Аржантёй в семье маляра. Художественное образование начал получать в школе изящных искусств города Гавр, где учился примерно с 1897 по 1899 гг. С 1900 г. проживал в Париже, где учился рисованию в академии Эмбера и Школе изящных искусств (с 1902 по 1903 гг.). Работы этого времени Брак выполнял в импрессионистской манере, однако, побывав в 1905 г. на выставке группы фовистов, перенял их стиль, начав использовать в картинах яркие цвета для передачи эмоций и переживаний. В особенности Брака вдохновляли работы Анри Матисса и Андре Дерена . Весной 1907 г. Брак посетил парижскую студию Пабло Пикассо , где увидел картину «Авиньонские девицы» (1907), которая произвела на него сильное впечатление своим новаторством, простотой форм, искаженными пропорциями разложенных на составляющие фигур. В 1906-1907 гг. Брак создал серии пейзажей, в которых явно просматривается влияние фовистов и Сезанна , призывавшего «изображать природу в формах цилиндров, конусов и сфер». Работы этого периода: «Серая погода в бухте», «Гавань в Нормандии», «Ла-Сьота», «Терраса отеля «Мистраль»» (все 1907), «Желтое побережье», «Порт Антверпена» (обе 1906) и др. На осеннем Салоне эти пейзажи не были приняты, а Анри Матисс заметил, что они будто составлены из кубиков. Из этого определения впоследствии появился термин «кубизм».

Становление

Буквально за одно лето 1908 г. стиль Брака меняется до неузнаваемости. Из поездки в марсельский порт Эстак художник привез целую серию пейзажей, не похожих на предыдущие. Начинаются эксперименты Брака с композицией, визуальным восприятием картин и разложением форм. Тесно сотрудничая с Пикассо и ежедневно рисуя вместе, он с ним активно работает над практическим и теоретическим обоснованием кубизма. Пейзажи и натюрморты Брака этого периода: «Виадук в Эстаке» (1908), «Дома в Эстаке», «Город на горе», «Замок в Ла-Рош Гийон», «Гитара и блюдо с фруктами» (все 1909), «Бутылка и рыбы», «Мандолина» (обе 1910), «Блюдо с фруктами и стакан», «Натюрморт со скрипкой» (обе 1912). В работах Брака постепенно кубы дробятся на все более мелкие грани, яркие краски уступают место сдержанной цветовой палитре, форма и композиция выходят на первый план. Коллаборация Брака и Пикассо была настолько тесной, что подчас они сами не могли отличить своих работ. Их сотрудничество – уникальный в истории искусства случай единства двух художников и создания ими направления в искусстве, стиля, художественного языка под названием «кубизм». Так, например, картины Брака «Скрипка и кувшин» и Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара», написанные в 1910 г., поражают своим сходством. Главную идею кубизма можно сформулировать как отказ от общепринятого понимания искусства как имитации реальности, отказ копировать эту реальность и попытка создать новую. Несмотря на сильную схожесть их кубистические работ, Пикассо и Брак часто стремились к различным эстетическим эффектам. Если Пикассо переключил свое внимание с повествовательных образов на графические рисунки, то Брак направил свое творчество на использование материалов и текстур, а также на управление светом и пространством. Около 1912 г. они оба начали вставлять в свои работы куски бумаги и картона и таким образом стали основоположниками коллажа («Гитара «Статуя террора»,1913, «Газета, бутылка и пакет с табаком», 1914).

Дальнейшее творчество

Сотрудничество Пикассо и Брака прервала Первая мировая война . В октябре 1914 г. Жорж Брак вступил во французскую армию, получил тяжелое ранение в голову в 1915 г. в битве при Клинси, временно ослеп и смог вернуться к живописи лишь в 1917 г. К этому времени их пути с Пикассо разошлись. В этот период своего творчества Брак отходит от абстрактной живописи, возвращается к пейзажам, используя в них лишь отдельные кубистические приемы. В этот период творчества из-под кисти Брака выходит ряд серий работ: это натюрморты («Анемоны», 1924, «Розовая салфетка», 1933, «Желтая салфетка», «Натюрморт с птицей», обе 1935), изображения обнаженной натуры («Обнаженная с корзиной фруктов», «Обнаженная с корзиной фруктов (Канефора)», обе 1926, «Лежащая обнаженная», 1932, «Двойная фигура с морским фоном», 1942) и пейзажи («Лодки у озера», 1929). Гамма его картин сдержанна и спокойна, но уже не так аскетична, как в период кубизма.

В 1930-1940-е гг. Брак писал в основном натюрморты и композиции в интерьере, с человеческими фигурами или без них («Синий кувшин», «Ваза с сиренью», обе 1946, «Женщина с умывальником», 1948, «Под лампой», «Пейзаж в квадратах», обе 1952, и др.). В послевоенный период он также создал цикл «Мастерские» из восьми монументальных полотен (1949-1956). Лейтмотивом его позднего творчества стало изображение птицы (роспись плафонов в Лувре, 1952-1953, «Птицы», 1953 и 1958, «Птица пролетает сквозь облако», 1957, « Птица в листве», 1961, и др.).

Жорж Брак умер 31 августа 1963 г. в своем доме в Париже в возрасте 81 года.