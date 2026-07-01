БРАГИНА Лидия Михайловна

Родилась 01.02.1930, г. Симферополь. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г. и аспирантуру Института истории АН СССР в 1955 г.

Кандидатская диссертация: Сельские коммуны Северо-Восточной Италии и подчинение их городу в XIII–XIV вв. (МГУ, 1955).

Докторская диссертация: Социально-этические взгляды итальянских гуманистов второй половины XV в. (1982).

профессор кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ (с 1984 г.). Руководитель Комиссии по культуре Возрождения при научном совете по истории мировой культуры РАН (с 1972). Заслуженный профессор МГУ (2003 г.)

Область интересов : Итальянская культура эпохи Возрождения, гуманизм.

Сочинения: Опубликовала более 90 научных работ

Итальянский гуманизм: этические учения XIV-XV вв. М., 1977;

Социально-этические взгляды итальянских гуманистов второй половины XV в. М,1983;

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). (М, 1985 (в соавт.);

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и практика культуры. М., 2002;

Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М, 1997 (отв. ред.);

Человек в культуре Возрождения. М., 2001 (отв. ред.);

Книга в культуре Возрождения. М., 2002 (отв. ред.); Миф в культуре Возрождения. М., 2003 (отв. ред.).

Проблемы периодизации Нового времени // Средние века. Вып.70 (1-2). М., 2009. С.109-113.

Проблема познания в философии Иоанна Аргиропула // Море и берега. К 60-летию С.П.Карпова от коллег и учеников. М., 2009. С.139-147.

Культурные связи в Европе эпохи Возрождения. (Отв. ред.) М.: Наука, 2010.

Любовь Александровна Котельникова (1927-1988) // Портреты историков. Время и судьбы. Т.5. М., 2010. С.74-80.

Эразм Роттердамский о роли итальянских гуманистов в европейской культуре // Долгое Средневековье. Сборник в честь проф. А.А.Сванидзе. М., 2011. С.107-115.