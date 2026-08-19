БРАЧЁВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1996), профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ (2001).

Родился 26 мая 1947 в деревне Матеши Браславского района Полоцкой области БССР в крестьянской семье. В 1968 году окончил исторический факультет Псковского педагогического института. В 1969 – 1977 годы работал школьным учителем, затем библиотекарем. С 1971 по 1974 год обучался в заочной аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР. С 1977 по 1987 год – сотрудник Музея истории ЛГУ. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Петербургская археографическая комиссия (1861-1971 гг.)». С 1987 по 1998 год состоял сотрудником кафедры русской истории РГПУ имени А.И. Герцена, проделав путь от ассистента до профессора. В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русский историк С.Ф. Платонов». С 1998 года – профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Автор более 120 научных публикаций. В область научных интересов входят университетская школа «русских историков», история масонства, историография и архивоведение. Действительный член Петербургской академии культуры.

Сочинения

Русский историк Сергей Федорович Платонов. СПб., 1995.

Русский историк С. Ф. Платонов: Ученый, педагог, человек. СПб., 1997.

«Дело историков», 1929-1931. СПб., 1997.

Петербургская археографическая комиссия (1834—1929 гг.). СПб., 1997.

Религиозно-мистические кружки и ордена в России. Первая треть XX в. СПб., 1997.

«Дело историков», 1929-1931: биография отдельного лица. — Изд. 2-е, доп. СПб., 1998.

Мастера политического сыска дореволюционной России. СПб., 1998.

Русское масонство ХVIII—ХХ вв. СПб., 2000.

Русское масонство XX века. СПб., 2000.

Масоны в России: от Петра I до наших дней. СПб., 2000.

Заграничная агентура Департамента полиции (1883-1917). СПб., 2001.

«Наша университетская школа русских историков» и её судьба. СПб., 2001.

Русский историк А. Е. Пресняков (1870—1929). СПб., 2002.

Масоны в России. За кулисами видимой власти (1731—2001). СПб., 2002.

Богатыри русского политического сыска. СПб., 2002.

Масоны и власть в России. М., 2003.

Масоны, мистики и богоискатели в России: XX век. — СПб., 2003.

Чекисты против оккультистов. Оккультно-мистическое подполье в СССР. М., 2004.

Кафедра русской истории Санкт-Петербургского университета (1834—2004). СПб., 2004. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко.)

Масоны и власть в России. Вольные каменщики — враги государственности. М., 2005.

Между мистикой и политикой. Русские масоны начала ХХ века. СПб., 2005.

Опасная профессия — историк. СПб., 2005.

Крестный путь русского историка: Академик С. Ф. Платонов и его «дело». СПб., 2005.

Травля русских историков. М., 2006.

Масоны у власти. М., 2006.

Прошлое и настоящее русского масонства (1731—2006). СПб., 2006.

Тайные общества в СССР. СПб., 2006.

Масоны и Февральская революция 1917 года. — М., 2007. (В соавторстве с А.В. Шубиным.)

Оккультные истоки революции: Русские масоны XX века. М., 2007.

Оккультисты советской эпохи: Русские масоны XX века. М., 2007.

Студенческие беспорядки, профессорская корпорация и власть. Санкт-Петербургский университет в 1907-1911 г. СПб., 2014.

А.Е. Пресняков и петербургская историческая школа. СПб., 2011.

Служители исторической науки: академик С. Ф. Платонов, профессор И. Я. Фроянов. СПб., 2010.