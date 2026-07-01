БОЙКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Полковник Советской Армии, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1944).

Биография

Родился 11 (по новому стилю — 24) ноября 1910 года в селе Жорнище (ныне — Ильинецкий район Винницкой области Украины). Работать начал в одиннадцатилетнем возрасте. Окончил семь классов школы и два курса медтехникума.

В сентябре 1930 года добровольцем поступил на службу в РККА. В 1935 году окончил Ульяновскую БТШ, в 1939 году — бронетанковые курсы. Принимал участие в боях на Халхин-Голе , будучи командиром разведывательной роты. К началу Великой Отечественной войны служил в Белорусской ССР, был заместителем командира разведбатальона.

Великая Отечественная война

С первых дней — на фронте, участвовал в Смоленском сражении и битве за Москву . На самых критических участках, в самые тяжёлые моменты он лично ходил в атаки, получил два ранения. С февраля 1942 года служил сначала заместителем командира, а затем командиром батальона 1-й гвардейской танковой бригады. Проявил себя как смелый и инициативный командир. Только за период с 29 июня по 11 июля 1942 года вверенный ему батальон уничтожил 1220 солдат и офицеров, 8 танков, 25 орудий, 5 автомашин, 5 миномётов, 2 броневика, 1 тягач.

В сентябре 1942 года стал командиром 17-го танкового полка. Во главе этой части активно участвовал в Курской битве. Только 6-11 июля 1943 года танкисты под командованием Бойко, отразив многочисленные контратаки врага, подбили либо сожгли до 51 танка противника, а также уничтожили до 1000 солдат и офицеров. Когда началась наступательная фаза Курской битвы, его полк был введён в прорыв. В ходе дальнейшего наступления Бойко и его подчинённые успешно прикрывали с флангов основные силы групп прорыва. В районе населённого пункта Козычев командир полка получил тяжёлое ранение и не смог больше исполнять свои обязанности. Однако воины полка справились со всеми поставленными задачами, продемонстрировав высокую боевую выучку. Вскоре эта часть была преобразована в 69-й гвардейский танковый полк.

По выздоровлении Бойко вновь вернулся к командованию полком, который уже освобождал Украинскую ССР. В ночь с 27 на 28 декабря 1943 года его полк получил приказ овладеть городом Казатином Винницкой области — крупным железнодорожным узлом, тактически важным пунктом. Совершив тридцатипятикилометровый ночной рейд по вражеским тыла, утром 28 декабря подразделения полка ворвались в город, в числе первых на его улицы вошёл Бойко. Враг, несмотря на своё численное превосходство, в панике бежал, оставив значительное количество техники и все свои склады. Было захвачено: 1500 автомашин с грузами, 100 мотоциклов, 5 гружёных эшелонов, 100 орудий, 300 лошадей, 9 складов, 20 танков, 2 паровоза, 2 артиллерийские батареи. В плен попало 150 солдат и офицеров врага. Бойко сам лично несколько раз ходил в атаки на своём танке, личным примером увлекая за собой танкистов. Опомнившись, враг предпринял несколько контратак, но полк успешно отразил их все. Всего же в ходе декабрьских наступательных боёв он совершил стокилометровый марш и освободил 18 населённых пунктов. За это Бойко был удостоен звания Героя Советского Союза.

С февраля 1944 года командовал 64-й гвардейской танковой бригадой. 21-31 марта 1944 года это соединение во взаимодействии с частями 8-го гвардейского механизированного корпуса форсировала Днестр ещё до наведения какой-либо переправы, после чего предприняло семидесятикилометровый марш, дошло до реки Прут в районе города Черновицы (ныне — Черновцы, Украина) и с ходе форсировало его. Совместно с другими танковыми частями бригада освободила Черновицы, захватив в городе большие трофеи. 30 марта 1944 года танкисты вышли к Государственной границе СССР с Румынией. За большие успехи, достигнутые в ходе этой операции, Бойко во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Впоследствии бригада Бойко освобождала Западную Украину и Польшу. Во время Берлинской операции она прикрывала открытый фланг 1-й гвардейской танковой армии, против которого враг бросил крупные силы пехоты и танков. 19-21 апреля 1945 года танкисты Бойко отразили большое количество ожесточённых контратак врага, надеявшегося сорвать наступление армии на германскую столицу. В боях противник потерял около 1500 солдат и офицеров, 23 танков и самоходок, 31 орудий, 10 пулемётов, большое количество другого вооружения, но так и не добился желаемого успеха.

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил курсы при ВАБТиМВ. В сентябре 1956 года был уволен в запас в звании полковника. Проживал в Киеве . Умер 12 мая 1975 года.